Зачем нужно использовать VPN в 2020 году

В течение всего прошлого года мы часто слышали такие слова, как «приватность» и «безопасность в Сети». Многие технологические корпорации были обвинены в сборе и продаже пользовательских данных, и появился логичный вопрос: что же делают более мелкие компании с нашими данными? Пока мало кто может гарантировать полную прозрачность и безопасность оказываемых услуг, а значит информация миллионов ни о чем не подозревающих пользователей находится под угрозой. Киберпреступность также развивается стремительными темпами, и невольно начинаешь искать способы, как себя обезопасить.

Как повысить безопасность в интернете

Чем больше времени мы проводим в интернете и чем чаще мы «живем» в интернете, тем выше вероятность стать очередной жертвой. Киберпреступники хорошо мотивированы и часто опережают технологический прогресс. Они крадут все — переписку (чтобы шантажировать или притворяться вами), любые личные данные, а при возможности прихватывают с собой и ваши банковские карты, ведь сейчас все онлайн. Можно жить даже без физической карты, а сделать только виртуальную.

Поэтому в цифровой паранойе нет ничего удивительного! Интернет — это не только кладезь невероятных ресурсов, но и также очаг преступности. Как защитить себя? Способов на самом деле много, но одним из самых простых и популярных является виртуальная частная сеть или, как ее называют сокращенно, VPN.

Мы часто делаем обзоры VPN-сервисов, потому что понимаем, насколько они полезны. Ищете ли вы лучший VPN для вашего смартфона или даже бесплатный VPN для компьютера, виртуальная частная сеть придет на помощь в любых жизненных ситуациях. Такие сервисы заменяют ваш IP-адрес на свой, что обеспечивает дополнительную защиту, скрывая ваше местоположение и личность.

Зачем нужен VPN

Общественный Wi-Fi

Самый простой пример — вы находитесь не дома и хотите подключиться к местному Wi-Fi — в кафе, в отеле или просто на конференции. Любой может создать такую сеть, и то, что вы примете за «официальный» общедоступный Wi-Fi, на самом деле может быть фальшивой сетью, которая атакует устройства вредоносным ПО. Однако, если вы используете VPN, вы можете спокойно подключаться к общественному Wi-Fi. Например, в приложении Surfshark используется алгоритм шифрования с 256-битными ключами AES. Это особенно важно при использовании общественных Wi-Fi-точек в аэропортах, метро, кафе и ресторанах и других подобных местах.

Защититься от слежки

Существуют организации, у которых есть официальные полномочия (или неофициальные), чтобы получить доступ к вашим данным. Независимо от того, используют ли они свои инструменты для продажи ваших данных рекламодателям или сканируют почту, по факту за вами следят каждый раз, когда вы выходите в интернет. «Догоняют» бесконечной рекламой и так далее. Включите VPN, и вы получите дополнительный уровень защиты от посторонних глаз.

Смотреть Netflix и другие сервисы из России

Но VPN — это не только про безопасность. Такие сети позволяют просматривать контент, недоступный российским пользователям по географическим причинам. Например, включить последние сериалы на Netflix из США. VPN предлагает IP-адрес, который маскирует ваше местоположение и позволяет вам обходить геоблокировку. Это позволяет вам легко зарегистрироваться в нужном сервисе как бы «внутри страны» и без проблем просматривать желаемый контент.

Это всего лишь некоторые причины для использования VPN, и на рынке представлено множество сервисов, которые предлагают скорость, конфиденциальность, безопасность и необходимые вам функции. Как мы видим, в 2020 году виртуальные частные сети уже не какая-то прихоть, а необходимость.