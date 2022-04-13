Зачем России нужен свой аналог Google Play для Android

Никогда бы не подумал, что скажу это, но я действительно хочу, чтобы в России появился свой аналог Google Play, вне зависимости от того, кто именно будет его делать и какие у него будут перспективы. Не потому что я не хочу из принципа пользоваться зарубежными магазинами приложений. Я не из тех, кто сходит с ума по импортозамещению из принципа. Просто за последние несколько дней ситуация прояснилась, и стало понятно, что в отсутствие собственного каталога, откуда можно скачивать софт для смартфона, нам действительно ловить нечего.

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Ещё месяц назад, когда санкции только набирали обороты, я задал себе вопрос: а уверен ли я, что Google просто не отключит Google Play в России, и тут же себе ответил — нет, не уверен. Ведь если поисковый гигант не дрогнул, отключая монетизацию на YouTube и рекламу на сайтов, то кто его удержит от блокировки магазина приложений, в котором он и так уже отключил возможность оплаты подписок и приобретения платных приложений?

Huawei удалил приложения российских банков

Впрочем, никаких особых переживаний на счёт того, что мы останемся вообще без софта, я не испытывал. Нас спасёт Huawei, был уверен я. Ну а что? Ведь Huawei, наверное, как никто другой, должна быть заинтересована в покорении российского рынка. Ведь она — единственная из всех производителей — сегодня предлагает собственную альтернативу Google-сервисам и более-менее вменяемый аналог Google Play. Но, как вчера выяснилось, с такими друзьями, как Huawei, никаких врагов не надо.

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Если вы вдруг забыли, напомню, как развивались события:

Сначала Huawei по-тихому приостановила поставки телеком-оборудования в Россию;

Затем она по неподтвержденной, но заслуживающей внимания информации, отправила своих сотрудников в отпуск на неопределённый срок (это косвенно подтверждается независимостью источников, которые сообщают об этом, и тем, что нам не отвечают представители компании);

После этого пришла информация, что Huawei пересматривает ассортимент своей продукции, поставляемой в Россию, чтобы исключить из неё те товары, которые используют американские технологии;

Спустя несколько недель затишья Huawei по-тихому удалила из AppGallery приложения российских банков, которые попали под санкции;

Вскоре после удаления банковских клиентов Huawei отключила оплату картами Мир в AppGallery, лишив российских пользователей приобретать платный софт.

По факту, сейчас в более-менее выигрышном положении находятся пользователи устройств Apple, у которых ещё остаётся доступ к платному софту и подпискам благодаря возможности оплачивать их через Qiwi. Но, если прикроют и эту лавочку, других обходных путей не останется. Тут-то нам и поможет российский магазин приложений.

Российский магазин приложений

Безусловно, нужно отдавать себе отчёт в том, что большинства зарубежных приложений там не будет. Соответственно, оплатить подписку на какой-нибудь Google One или YouTube Premium через SberStore, Яндекс.Store или NashStore, вне зависимости от того, кто выступит в роли оператора отечественного каталога ПО, будет нельзя. Однако так мы хотя бы не лишимся доступа к жизненно важным для многих из нас приложениям.

Ну, смотрите сами. Сегодня из Google Play удалили приложение Сбербанк Онлайн. Очевидно, что на этом дело не закончится. Поскольку Альфа-банк тоже внесён в список блокирующих санкций, вскоре удалят и его мобильный клиент. Затем придут и за другими. Мы знаем, что Олег Тиньков — основатель Тинькофф банка — тоже находится под санкциями, а потому высока вероятность, что и его приложение тоже могут подвергнуть остракизму.

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Несмотря на то что российский магазин приложений не будет полноценной заменой Google Play, как бы нам того ни хотелось, он всё-таки сможет решить несколько проблем, с которыми мы сейчас столкнулись:

Российский софт и подписки можно будет оплачивать картой Мир без ограничений;

Приложения российских банков и разработчиков оттуда не удалят, и их можно будет свободно скачивать напрямую;

Отсутствие необходимости искать по интернету APK-файлы повысит безопасность пользователей;

Разработчики смогут платить минимальную комиссию либо не платить её вообще, в отличие от Google Play, где берут от 15 до 30%;

На его основе можно будет создать пакет системных служб по аналогии с Google и Huawei Mobile Services.

Соглашусь, по последнему пункту есть много открытых вопросов. Но первые четыре российский магазин приложений безусловно решит. Поэтому не так важно, кто займётся его созданием и дистрибуцией софта. Главное, чтобы каталог был, и его начали хоть чем-то наполнять. А по итогу, я полагаю, проблем с ассортиментом у него не будет. Ведь в отсутствие альтернатив многие разработчики неизменно захотят размещаться на отечественной площадке. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.