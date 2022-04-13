Зачем России нужен свой аналог Google Play для Android

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Иван Кузнецов 0

Никогда бы не подумал, что скажу это, но я действительно хочу, чтобы в России появился свой аналог Google Play, вне зависимости от того, кто именно будет его делать и какие у него будут перспективы. Не потому что я не хочу из принципа пользоваться зарубежными магазинами приложений. Я не из тех, кто сходит с ума по импортозамещению из принципа. Просто за последние несколько дней ситуация прояснилась, и стало понятно, что в отсутствие собственного каталога, откуда можно скачивать софт для смартфона, нам действительно ловить нечего.

Google Play

Если в России сделают свой аналог Google Play, это будет просто прекрасно

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Ещё месяц назад, когда санкции только набирали обороты, я задал себе вопрос: а уверен ли я, что Google просто не отключит Google Play в России, и тут же себе ответил — нет, не уверен. Ведь если поисковый гигант не дрогнул, отключая монетизацию на YouTube и рекламу на сайтов, то кто его удержит от блокировки магазина приложений, в котором он и так уже отключил возможность оплаты подписок и приобретения платных приложений?

Huawei удалил приложения российских банков

Huawei

Huawei удаляет приложения российских банков из AppGallery и ограничивает поставки своей продукции в РФ

Впрочем, никаких особых переживаний на счёт того, что мы останемся вообще без софта, я не испытывал. Нас спасёт Huawei, был уверен я. Ну а что? Ведь Huawei, наверное, как никто другой, должна быть заинтересована в покорении российского рынка. Ведь она — единственная из всех производителей — сегодня предлагает собственную альтернативу Google-сервисам и более-менее вменяемый аналог Google Play. Но, как вчера выяснилось, с такими друзьями, как Huawei, никаких врагов не надо.

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Если вы вдруг забыли, напомню, как развивались события:

  • Сначала Huawei по-тихому приостановила поставки телеком-оборудования в Россию;
  • Затем она по неподтвержденной, но заслуживающей внимания информации, отправила своих сотрудников в отпуск на неопределённый срок (это косвенно подтверждается независимостью источников, которые сообщают об этом, и тем, что нам не отвечают представители компании);
  • После этого пришла информация, что Huawei пересматривает ассортимент своей продукции, поставляемой в Россию, чтобы исключить из неё те товары, которые используют американские технологии;
  • Спустя несколько недель затишья Huawei по-тихому удалила из AppGallery приложения российских банков, которые попали под санкции;
  • Вскоре после удаления банковских клиентов Huawei отключила оплату картами Мир в AppGallery, лишив российских пользователей приобретать платный софт.

По факту, сейчас в более-менее выигрышном положении находятся пользователи устройств Apple, у которых ещё остаётся доступ к платному софту и подпискам благодаря возможности оплачивать их через Qiwi. Но, если прикроют и эту лавочку, других обходных путей не останется. Тут-то нам и поможет российский магазин приложений.

Российский магазин приложений

Безусловно, нужно отдавать себе отчёт в том, что большинства зарубежных приложений там не будет. Соответственно, оплатить подписку на какой-нибудь Google One или YouTube Premium через SberStore, Яндекс.Store или NashStore, вне зависимости от того, кто выступит в роли оператора отечественного каталога ПО, будет нельзя. Однако так мы хотя бы не лишимся доступа к жизненно важным для многих из нас приложениям.

В российском магазине приложений хотя бы будет софт отечественных разработчиков, который гарантированно не удалят

Ну, смотрите сами. Сегодня из Google Play удалили приложение Сбербанк Онлайн. Очевидно, что на этом дело не закончится. Поскольку Альфа-банк тоже внесён в список блокирующих санкций, вскоре удалят и его мобильный клиент. Затем придут и за другими. Мы знаем, что Олег Тиньков — основатель Тинькофф банка — тоже находится под санкциями, а потому высока вероятность, что и его приложение тоже могут подвергнуть остракизму.

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Несмотря на то что российский магазин приложений не будет полноценной заменой Google Play, как бы нам того ни хотелось, он всё-таки сможет решить несколько проблем, с которыми мы сейчас столкнулись:

  • Российский софт и подписки можно будет оплачивать картой Мир без ограничений;
  • Приложения российских банков и разработчиков оттуда не удалят, и их можно будет свободно скачивать напрямую;
  • Отсутствие необходимости искать по интернету APK-файлы повысит безопасность пользователей;
  • Разработчики смогут платить минимальную комиссию либо не платить её вообще, в отличие от Google Play, где берут от 15 до 30%;
  • На его основе можно будет создать пакет системных служб по аналогии с Google и Huawei Mobile Services.

Соглашусь, по последнему пункту есть много открытых вопросов. Но первые четыре российский магазин приложений безусловно решит. Поэтому не так важно, кто займётся его созданием и дистрибуцией софта. Главное, чтобы каталог был, и его начали хоть чем-то наполнять. А по итогу, я полагаю, проблем с ассортиментом у него не будет. Ведь в отсутствие альтернатив многие разработчики неизменно захотят размещаться на отечественной площадке. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.

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