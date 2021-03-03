Запрет куков, профили и поиск по вкладкам: Google выпустила обновление Chrome 89

Google так часто выпускает обновления для Chrome, что иной раз начинаешь думать, что у компании вообще нет других сервисов. Но смысл в регулярной и стабильной поддержке браузера всё-таки есть. Отрасль меняется так стремительно, что Google приходится с одной стороны задавать тренды, а с другой – догонять их. Ведь никогда заранее не знаешь, что ещё взбредёт в голову разработчикам Apple и какие данные пользователей они решат защищать на этот раз. Но хорошо, что Google вполне за ними успевает.

Google перестанет выпускать обновления Chrome для старых ПК

Сегодня ночью Google выпустила обновление Chrome за номером 89. Несмотря на то что о части нововведений нам было известно уже давно благодаря тестовой версии Chrome Canary, часть функций, которые появились в браузере, оказались неожиданными.

Новые функции Google Chrome

Google переработала систему профилей, сделав более удобным переключение между разными профилями. Это необходимо, если одним компьютером и браузером пользуется несколько членов семьи. Чтобы их было проще отличить, Google добавила аватарки, а также цветовую схему браузера, активирующуюся при переключении. Каждый профиль хранит пароли и историю конкретного пользователя.

Сохранение статей в список для последующего чтения тоже упростили. Теперь кнопка добавления сайта в закладки позволяет сохранить её, чтобы прочитать позднее. Вкладки сохраняются в соответствующем разделе, откуда к ним можно получить свободный доступ, а при необходимости помечать как прочитанное вручную, если интерес к статье оказался утерян.

Поиск по вкладкам напрашивался уже давно, и Google наконец-то его реализовала. Теперь, если у вас открыто несколько десятков веб-страниц, вы сможете искать по ним при помощи специального поискового виджета. Включить его нужно в меню флагов по адресу chrome://flags. Сам параметр называется enable-tab-search. Благодаря ему вы не запутаетесь в своих вкладках, независимо от их количества.

Как в Chrome дать ссылку на конкретную часть страницы

Благодаря поддержке соответствующих фреймворков Google Chrome научился работать с NFC-метками (при условии, что сам смартфон поддерживает NFC), микроконтроллерами и 3D-принтерами без необходимости задействования специализированных адаптеров и приложений для подключения.

Куки в браузере Chrome

В этом году Google пошла на поводу у отрасли и решила отказаться от куков. Ну, по крайней мере начать этот процесс. Теперь вместо них планируется применять систему FLoC. Она собирает не индивидуальные данные каждого пользователя, а групповые, распределяя их по категориям. FLoC – это собственная разработка Google, поэтому все данные обрабатываются прямо в браузере. Но это в теории. На практике вполне возможно, что Google просто заменит куки своей «флоками», а когда почувствует, что захватила рынок, вполне может начать продавать их на сторону.

Внедрение FLoC будет происходить в несколько этапов, которые растянутся на несколько лет. Всё-таки невозможно вот так сразу взять и отказаться от куков. Несмотря на то что Apple встроила в Safari их блокировку, компания не смогла бы отказаться от них в принципе. Дело в том, что интернет – как бы вам ни хотелось верить в обратное – контролирует Google. Поэтому и применяемость тех или иных технологических решений будет зависеть от того, как к ним относится Google. Всё-таки это она задаёт тренды и контролирует сайты, которые должны следовать её рекомендациям.

Как включить режим чтения в Google Chrome

Но нет ли риска, что FLoC превратится в новый аналог куков? Безусловно, есть. Хоть новый компонент, конечно, и собирает меньше данных, не персонализируя их, в целом мы можем столкнуться с таким явлением, как групповая персонилизация и групповое таргетирование. Просто Google будет отслеживать совпадающие интересы пользователей и относить их к одной и той же категории. В результате никаких виртуальных портретов вроде бы не станет, но таргетированная реклама, основанная на наших интересах, останется.