7 примеров того, как производители телефонов нагло нас обманывали

Маркетинг смартфонов может быть непростым делом, поскольку различные бренды стремятся привлечь как можно больше внимания со стороны потенциальных покупателей их продукции. И часто мы видим, что производители мобильных устройств делают это самыми странными и нечестными способами. Они осознанно идут на те шаги, которые мало кто посчитает правильными. Иногда это всплывает, и начинается каждый раз разного размера скандал. Часто это сваливается на ошибки или неправильную интерпретацию, но есть и совсем вопиющие случаи обмана, за которые сложно оправдаться и можно только попросить прощения. Именно о таких случаях мы и поговорим в этом статье.

Huawei Nova 3i — подделка фотографий

Одним из наиболее распространенных маркетинговых трюков при рекламе смартфонов было использование фотографий, сделанных с помощью цифровой зеркальной камеры, при этом делая вид, что они были сняты с помощью телефона. Действительно, кто узнает об этом, но иногда узнают.

Huawei использовала эту тактику несколько раз в прошлом, например, с Huawei P9 в 2016 году и устройством серии Nova в 2018 году. Последнее всплыло только после того, как модель из фотосессии опубликовала снимок в Instagram, показав, что они на самом деле не делали селфи, и что их сфотографировала зеркальная камера.

Компания Samsung тоже попалась на этой практике, поскольку ее бразильское подразделение также опубликовало стоковые фотографии и сделало вид, что они сняты на Galaxy A8. Некоторые из этих случаев могут быть связаны с халатностью, а не со злым умыслом, например, когда отвечающие за рекламу люди просто хотели выслужиться, но это все равно очень неприятно. В итоге мы каждый раз ждем подвох.

Обман с тестированием телефонов

Синтетические тесты не совсем отражают реальную производительность, но в целом они могут дать нам приблизительное представление о том, чего ожидать. К сожалению, читерство тестов стало еще одной тактикой маркетологов, и сегодня в этом уже был замечен не один бренд.

Можно ли спать в наушниках.

Производители смартфонов (и даже поставщики чипсетов) могут определять, когда запущено тестовое приложение, а затем переходить в режим повышения производительности, не обращая внимание на время автономной работы. В итоге скорость работы вырастает, за несколько минут работы ничего не происходит, но в реальности процессор так не работает. Он просто выйдет из строя или будет нещадно высасывать батарею.

Некоторые из наиболее известных компаний, замешанных в мошенничестве или откровенно пойманных на протяжении многих лет, включают MediaTek, Huawei, Honor, Oppo, Xiaomi и HTC.

Обман с изображениями

Еще одна разочаровывающая тактика маркетинга смартфонов — это демонстрация рендеров телефона, которые на самом деле выглядят лучше, чем в реальности. Будь то более тонкие лицевые панели, меньшая выемка или более мелкая выпуклость камеры. Такое тоже встречается среди производителей.

Одним из наиболее ярких примеров является смартфон Lenovo Z5, когда руководитель компании продемонстрировал безрамочный дизайн телефона. Оказалось, что на реальном устройстве была гигантская выемка в стиле iPhone. В другом известном случае Huawei уменьшила боковые панели P8 в 2015 году, в то время, как у реальной модели границы были больше.

И это только крупные бренды, которые хоть как-то боятся такого поведения. Мелкие производители вообще не стесняются и постоянно приукрашивают свои устройства.

Быстрые продажи телефонов

Иногда можно встретить флеш-распродажу устройств. Так компании стимулируют спрос, но факт в том, что заканчиваются они очень быстро. Иногда даже возникает вопрос, а действительно ли продавались телефоны за те деньги, которые были указаны.

Часто, например, сказано, что распродажа начнется в 11:00. Ты сидишь на сайте с этого времени, обновляешь страницу ровно в 11:00, а там уже ”все продано”. Конечно, есть боты, которые выхватывают остатки, но некоторых производителей ловили на том, что такие распродажи были или очень ограниченными, или и вовсе ничего не распродавалось.

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Бывают и случаи, когда придумывается одна модель, чтобы говорить, телефон продается от 700 долларов, а на деле она выпускается в единичных экземплярах или на некоторых рынках, и в результате купить смартфон можно только с другой памятью уже за 900 долларов. Это уловка, но она граничит с обманом.

Обман с техническими характеристиками

Это еще одна важная маркетинговая тактика, используемая брендами смартфонов — упускание из виду возможностей своих телефонов. Некоторые сомнительные производители телефонов второго ряда искажают разрешение камеры своего продукта, рекламируя 8-мегапиксельные камеры, но на самом деле использующие 5-мегапиксельные сенсоры с интерполяцией до 8 Мп.

А еще помню, как в в одной из моделей Jinga был ”Dual Camera Design”. Было даже два модуля камеры, но если присмотреться, то второй был просто нарисован. Не обман? Ну, не знаю…

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Обман с корпусом телефона

Тенденция, которую мы наблюдали в 2018 году, заключалась в том, чтобы предложить прозрачный телефон, поскольку HTC U12 Plus и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition рекламировали такую опцию. Якобы, вы могли видеть внутренности телефона.

Непонятно, на что они рассчитывали, ведь в реальности эти внутренности были не настоящими, а просто нарисованными на задней стенке. Компании позже признали это, но неужели они рассчитывали, что никто не узнает? Или просто кто-то халатно подошел к подготовке презентации, подставив всю компанию? Я больше склоняюсь ко второму варианту, но менее неприятной всю ситуацию это не делает.

Телефон с камерой в экране

Встроенные селфи-камеры сейчас активно пиарятся и позволяют сделать телефон действительно безрамочным. Вот только некоторые компании принимают на вооружение определения, которые вводят в заблуждение.

Так Realme использует термин ”встроенная селфи-камера”, когда говорит о телефонах с отверстием в экране. С одной стороны, в дисплее технически есть селфи-камера, но всем понятно, что это желание схитрить, чтобы привлечь больше покупателей.