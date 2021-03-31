А вы говорите Google Play! Как App Store превратился в опасную помойку

  2. Темы
  3. Суды и скандалы
Иван Кузнецов 0

Мне постоянно приходится слышать, что все проблемы Android крутятся вокруг Google Play. Во-первых, считается, что, если бы Google качественно проверяла приложения перед публикацией, он бы не стал самым популярным источником вредоносного софта. Во-вторых, не будь у пользователей Android возможности скачивать приложения из-за пределов Google Play, заражений было бы ещё меньше. Ну, и, в-третьих, проведи Google ликбез среди пользователей о важности платного софта, на Android наверняка пришли бы разработчики с эксклюзивами, которые пока есть только в App Store. Но не стоит смотреть в сторону App Store. Там тоже не всё гладко.

App Store

App Store превратился в помойку, и это больше невозможно игнорировать

Как Apple обманывает пользователей iOS, а они терпят

Несмотря на то что Google давно критикуют за низкое качество контента в Google Play, противопоставляя его App Store, магазин приложений Apple оказался самой настоящей помойкой. Сделать такой вывод можно было на основе жалоб, которые поступают и от пользователей, и от разработчиков, жалующихся на плохую модерацию.

Накрутка в App Store

Одним из первых на проблемы модерации внимание общественности обратил разработчик приложения FlickType Коста Элефтериу. Он рассказал, что в какой-то момент обнаружил в App Store кучу разработчиков-подражателей, которые копируют его собственное приложение.

Всё бы ничего, но Apple не только не удаляла их, хотя правилами каталога запрещена публикация программ, которые копируют функциональность других программ, но и никак не препятствовала накрутке их рейтинга. В результате рейтинг и отзывы настоящего FlickType оказались ниже, чем у подделки, которую пользователи начали принимать за оригинал.

Фейковые отзывы

Почти каждый положительный отзыв в App Store — фейковый

Тщательная проверка показала, что по факту накрутка – это серьёзная проблема. Журналист AppleInsider.ru Александр Богданов провёл собственное расследование и выяснил, что большинство положительных отзывов к ноунейм-приложениям из App Store – фейковые.

Почему на iOS нет антивирусов, а на Android — есть

Проблема в том, что пользователи не читают их, а просто смотрят на рейтинг приложения, который формируется как раз из накрученных отзывов. В результате они просто скачивают их и безбоязненно вводят свои данные или соглашаются на подписку, не ожидая подвоха.

Кстати, необоснованно дорогие подписки – это ещё одна проблема App Store. Многие разработчики повадились встраивать в свои приложения инструменты оформления абонементов по каким-то невероятным ценам, рассчитывая на то, что пользователи просто не обратят внимания, и согласятся. Это очень наивно, но всё так и оказалось.

Огромная аудитория iOS не смотрит, что подтверждает своим отпечатком или лицом. В результате появились тысячи, если не миллионы человек, которые платили по 500-1000 рублей в неделю за доступ, например, к калькулятору или приложению с картинками для рабочего стола.

Фейковые приложения в App Store

Trezor

В App Store попадают поддельные приложения и воруют деньги даже активнее, чем на Android

Но вишенкой на торте стали поддельные приложения. Так уж получилось, что в последнее время модераторы App Store совсем обленились и допустили размещение сразу нескольких фальшивых программ для криптовалютных операций, которые пользователи приняли за оригинальные.

Подробнее о том, что случилось, читайте здесь. Но, если говорить в двух словах, то пользователи, которые обознались, лишились в общей сложности 1,6 миллиарда долларов в криптовалюте, которые у них «угнали» создатели фейковых приложений.

Поймите меня правильно. Я ни в коем случае не оправдываю Google Play проблемами App Store. Просто исторически так сложилось, что пользователи Android всегда ждут подвох от приложений, которые они устанавливают, независимо от источника. У пользователей iOS этот инстинкт атрофирован практически на 100%.

Apple будет обновлять iOS так же, как Google обновляет Android

Это я знаю по себе, потому что, когда я качаю приложение из App Store, у меня не возникает сомнений в его доброкачественности. Поэтому я безбоязненно ввожу там все свои данные и, если потребуется, добавлю и карты, и скан паспорта. На Android я бы 10 раз проверил и подумал, стоит ли это делать.

Ни в коем случае не хочу, чтобы это воспринималось как претензия к пользователям iOS. То, что они верят приложениям из App Store, — это абсолютно естественно. Во-первых, если всех во всём подозревать, можно и свихнуться. А, во-вторых, их просто так приучили. Ведь Apple всегда выставляла свой магазин приложений как эталонный источник софта, которому не нужны альтернативы.

Но сейчас мы видим, что Apple перестала справляться с обязанностями, которые сама на себя возложила. Она просто не в состоянии отследить всё, что происходит на вверенной ей территории. Поэтому, на мой взгляд, если она в ближайшее время не исправит сложившуюся ситуацию в свою сторону, дальнейшие доводы о том, что аналоги App Store убьют iOS, потеряют былую правдоподобность.

Теги
Лонгриды для вас
Google Chrome
Как управлять Google Chrome командами в адресной строке

Google отличается тем, что постоянно придумывает что-то новенькое для своих продуктов. В частности для браузера, который является чуть ли не самым популярным в мире. Не так давно вышло еще одно обновление, в котором много всякой мелочи, но есть функция, которая привлекает особенное внимания. Она позволяет управлять браузером не только через настройки и специальные меню, но и через адресную строку. Достаточно просто написать в ней то, что вам нужно, и вы сразу получите не только ответы на схожие запросы, но и предложение попасть в нужный пункт меню или и вовсе сразу сделать то, что вам требуется. Мне эта функция кажется главной в нынешней версии, и сейчас я расскажу о ней подробнее и поделюсь тем, как ей пользоваться.

Читать далее
Windows
Можно ли запускать приложения для Android на Windows

У вас когда-нибудь появлялась необходимость запустить Android-приложение на Windows? У меня, честно говоря, ни разу. Но ведь я совершенно не тяну на звание бенчмарка, и, если эта тема неактуальна для меня, совершенно не значит, что она неактуальна для других. Это ясно по популярности соответствующего запроса, который Google регулярно адресуют если не миллионы, то по крайней мере тысячи пользователей. Стало быть, игнорировать этот вопрос и дальше было нельзя. Поэтому разбираемся, что к чему.

Читать далее
Кадрирование
Как на Android выровнять горизонт на фото

Фотография – кто бы там что ни говорил, это настоящее искусство, которому нужно не только учиться, но и чувствовать его. Поэтому у непрофессионалов (да и у них, справедливо говоря, тоже) довольно часто снимки получаются не совсем такими, какими их планировали изначально. То фокус не настроят, то против солнца снимут, то, вообще, горизонт завалят. Но если расфокусированное изображение или снятое в контровом свете практически невозможно исправить, то вот подправить угол расположения объёкта съёмки или весь кадр целиком в принципе можно. Рассказываю, как.

Читать далее
Новый комментарий