А вы говорите Google Play! Как App Store превратился в опасную помойку

Мне постоянно приходится слышать, что все проблемы Android крутятся вокруг Google Play. Во-первых, считается, что, если бы Google качественно проверяла приложения перед публикацией, он бы не стал самым популярным источником вредоносного софта. Во-вторых, не будь у пользователей Android возможности скачивать приложения из-за пределов Google Play, заражений было бы ещё меньше. Ну, и, в-третьих, проведи Google ликбез среди пользователей о важности платного софта, на Android наверняка пришли бы разработчики с эксклюзивами, которые пока есть только в App Store. Но не стоит смотреть в сторону App Store. Там тоже не всё гладко.

Как Apple обманывает пользователей iOS, а они терпят

Несмотря на то что Google давно критикуют за низкое качество контента в Google Play, противопоставляя его App Store, магазин приложений Apple оказался самой настоящей помойкой. Сделать такой вывод можно было на основе жалоб, которые поступают и от пользователей, и от разработчиков, жалующихся на плохую модерацию.

Накрутка в App Store

Одним из первых на проблемы модерации внимание общественности обратил разработчик приложения FlickType Коста Элефтериу. Он рассказал, что в какой-то момент обнаружил в App Store кучу разработчиков-подражателей, которые копируют его собственное приложение.

Всё бы ничего, но Apple не только не удаляла их, хотя правилами каталога запрещена публикация программ, которые копируют функциональность других программ, но и никак не препятствовала накрутке их рейтинга. В результате рейтинг и отзывы настоящего FlickType оказались ниже, чем у подделки, которую пользователи начали принимать за оригинал.

Тщательная проверка показала, что по факту накрутка – это серьёзная проблема. Журналист AppleInsider.ru Александр Богданов провёл собственное расследование и выяснил, что большинство положительных отзывов к ноунейм-приложениям из App Store – фейковые.

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Проблема в том, что пользователи не читают их, а просто смотрят на рейтинг приложения, который формируется как раз из накрученных отзывов. В результате они просто скачивают их и безбоязненно вводят свои данные или соглашаются на подписку, не ожидая подвоха.

Кстати, необоснованно дорогие подписки – это ещё одна проблема App Store. Многие разработчики повадились встраивать в свои приложения инструменты оформления абонементов по каким-то невероятным ценам, рассчитывая на то, что пользователи просто не обратят внимания, и согласятся. Это очень наивно, но всё так и оказалось.

Огромная аудитория iOS не смотрит, что подтверждает своим отпечатком или лицом. В результате появились тысячи, если не миллионы человек, которые платили по 500-1000 рублей в неделю за доступ, например, к калькулятору или приложению с картинками для рабочего стола.

Фейковые приложения в App Store

Но вишенкой на торте стали поддельные приложения. Так уж получилось, что в последнее время модераторы App Store совсем обленились и допустили размещение сразу нескольких фальшивых программ для криптовалютных операций, которые пользователи приняли за оригинальные.

Подробнее о том, что случилось, читайте здесь. Но, если говорить в двух словах, то пользователи, которые обознались, лишились в общей сложности 1,6 миллиарда долларов в криптовалюте, которые у них «угнали» создатели фейковых приложений.

Поймите меня правильно. Я ни в коем случае не оправдываю Google Play проблемами App Store. Просто исторически так сложилось, что пользователи Android всегда ждут подвох от приложений, которые они устанавливают, независимо от источника. У пользователей iOS этот инстинкт атрофирован практически на 100%.

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Это я знаю по себе, потому что, когда я качаю приложение из App Store, у меня не возникает сомнений в его доброкачественности. Поэтому я безбоязненно ввожу там все свои данные и, если потребуется, добавлю и карты, и скан паспорта. На Android я бы 10 раз проверил и подумал, стоит ли это делать.

Ни в коем случае не хочу, чтобы это воспринималось как претензия к пользователям iOS. То, что они верят приложениям из App Store, — это абсолютно естественно. Во-первых, если всех во всём подозревать, можно и свихнуться. А, во-вторых, их просто так приучили. Ведь Apple всегда выставляла свой магазин приложений как эталонный источник софта, которому не нужны альтернативы.

Но сейчас мы видим, что Apple перестала справляться с обязанностями, которые сама на себя возложила. Она просто не в состоянии отследить всё, что происходит на вверенной ей территории. Поэтому, на мой взгляд, если она в ближайшее время не исправит сложившуюся ситуацию в свою сторону, дальнейшие доводы о том, что аналоги App Store убьют iOS, потеряют былую правдоподобность.