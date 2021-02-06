Администрация Джо Байдена «не видит причин» снимать санкции с Huawei. Почему?

За историей, которая разворачивается вокруг Huawei, мы следим уже около двух лет. Началось все с простого скандала и обвинений в том, что Huawei работает на правительство Китая и тем самым угрожает национальной безопасности США. С того момента сначала компанию лишили доступа к сервисам Google. Потом начались все новые и новые запреты. В течение всего этого времени многие думали, что проблема в личном отношении Дональда Трампа к этому вопросу. Сейчас администрация Белого дома сменилась и многие думали, что ситуация вокруг Huawei тоже станет другой. Но, как оказалось, не все так просто. Сам Джо Байден пока ничего не говорил об этом, но представители его администрации дали понять, что ситуация в ближайшее время меняться не будет. Так чего нам ждать?

Когда ввели cанкции против Huawei

Неудачи Huawei действительно начались еще в 2019 году, когда администрация Трампа поместила его в ”черный список” организаций, с которыми нельзя вести дела американским компаниям и инвесторам. Теперь в такой список попала еще и Xiaomi. Об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Huawei регистрирует торговые марки Matedrive и Mateauto. Ждем Huawei Car?

Когда снимут санкции с Huawei

Сейчас уже стало понятно, что ситуация с разрушением Huawei не поменяется в ближайшее время, после того, как Джина Раймондо, назначенная на пост министра торговли США, сделала свое заявления для Bloomberg. Она сказала, что не видит ”причин”, по которым Huawei и другие китайские компании не должны оставаться под торговым эмбарго.

Я понимаю, что компании включены в Список организаций военной сферы как правило потому, что они представляют риск для национальной безопасности или внешнеполитических интересов США. В настоящее время у меня нет оснований полагать, что компаний в этих списках сейчас быть не должно. В случае подтверждения я с нетерпением жду брифинга об этих и других вызывающих озабоченность организациях — сказала Раймондо, отвечая на письменные вопросы республиканцев Сената о ее позиции в отношении Huawei и Hikvision.

Казалось бы, что это конец истории и надо ждать следующего президента, если Huawei способна протянуть так долго под санкциями, но отчаиваться пока рано.

Китай против санкций Huawei

Отвечая на замечания Раймондо, представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что восточная страна по-прежнему выступает против санкций, введенных США в отношении ее корпораций.

Мы призываем вас прекратить это бессмысленное притеснение китайских компаний, — сказал официальный представитель Ван Вэньбинь на брифинге для прессы, состоявшемся в Пекине.

То есть, кроме того, что вопрос продолжения санкционного давления со стороны США еще будет обсуждаться и, возможно, некоторые послабления все же будут. Конечно, далеко не факт, что Huawei поможет снятие некоторых санкций. У компании сейчас слишком много проблем и слишком многого она лишалась практически одномоментно, чтобы довольствоваться мелкими послаблениями. Но даже это может помочь решить хотя бы часть проблем.

Что влияет на санкции против Huawei

Кроме простого желания или нежелания правительства США снимать санкции, есть еще и международные отношения между двумя странами. Если правительства США и Китая смогут как-то договорится между собой, то это может стать еще одним поводом для снятия санкций.

Санкции США против Xiaomi и Huawei. Чем они отличаются?

Понятно, что ограничения будут снимать только в том случае, если правительство США решит, что нет ничего плохого в дальнейшем процветании Huawei. Все понимают связь между нормальным функционированием компании и применяемыми к ней мерами воздействия.

Сколько смартфонов продает Huawei

Между тем, доля Huawei на мировом рынке смартфонов существенно снизилась. Компания потеряла свои позиции в списке пяти ведущих производителей смартфонов. В мировом рейтинге производителей она выпала из тройки лидеров, хотя в середине прошлого года на протяжении двух кварталов возглавляла ее, опережая даже Samsung.

В Китае продажи по итогам года оказались не такими плохими, как в мире, но от былого преимущества не осталось и следа. Общее падения поставок смартфонов Huawei в четвертом квартале 2020 года в мире составило 35%.

Перестанет ли Huawei производить смартфоны

Учитывая последние события, маловероятно, что с Huawei снимут санкции в ближайшее время, а значит и роста продаж ждать не стоит. Тем не менее, компания разрабатывает собственные сервисы и операционную систему, чтобы компенсировать потерю Google Mobile Services (GMS). Однако этого может быть недостаточно, чтобы вернуть утраченный интерес пользователей.