Американский суд отменил санкции США против Xiaomi

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Иван Кузнецов 0

В начале 2021 года США внесли Xiaomi в чёрный список компаний-угроз национальной безопасности. Её обвинили в отрудничестве с министерством обороны Китая. Несмотря на то что само по себе внесение в чёрный список не предусматривало для Xiaomi тех же ограничений, что были наложены американской стороной на Huawei, ей всё-таки пришлось столкнуться с рядом трудностей. Например, инвесторам запретили покупать акции Xiaomi. Но китайцы обратились в американский суд с иском к США и выиграли.

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Поводом для внесения Xiaomi в чёрный список стало награждение генерального директора компании Лея Цзюня китайским агентством, которое непосредственно взаимодействует с военной отраслью страны. Нет, сама награда не была присуждена за помощь местному министерству обороны. Просто американцев смутил тот факт, что инициатором награды было именно то агентство, которое ведёт непосредственную работу с военизированными предприятиями. Поэтому перед тем, как покинуть пост президента США Дональд Трамп подписал указ о внесении Xiaomi в чёрный список.

Санкции США против Xiaomi

Суд

Xiaomi не сомневалась в своей правоте и подала на США в суд

Но юристы Xiaomi решили, что у США нет никаких оснований для введения ограничений против компании и обратились в суд. Весь процесс на удивление прошёл достаточно быстро. В январе вышел указ президента, решением которого Xiaomi внесли в чёрный список, а в марте суд уже отменил его. Окружной судья Рудольф Контрерас пришёл к выводу, что США действовали в рамках своих полномочий, руководствуясь положениями закона от 1999 года, который требовал составлять список компаний, связанных с китайской военной отраслью.

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Однако само награждение генерального директора Xiaomi Лея Цзюня китайским агентством, связанным с министерством обороны, судье показалось недостаточным основанием для введения ограничений. По его мнению, чтобы компанию внесли в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности США, необходимы более весомые доказательства сотрудничества Xiaomi и китайских военных. А их до настоящего момента предоставлено не было. Поэтому, решил судья, наложенные на компанию ограничения необходимо снять.

Суд Xiaomi против США

Xiaomi

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Правда, исключение Xiaomi из чёрного списка является скорее не окончательным решением, а предупредительной мерой. Её целью было не допустить введения незаконных ограничений, основанных не на фактах, а на предположениях и домыслах. Поэтому, если Минобороны США сможет доказать, что Xiaomi действительно сотрудничала с военными Китая, ограничения будут восстановлены в полном объёме и, возможно, даже расширены, как это было в отношении Huawei. Но пока Xiaomi может вести свой бизнес так же, как и раньше.

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Решение суда об исключении Xiaomi из списка угроз национальной безопасности США может стать серьёзным и очень ценным прецедентом для американского судопроизводства. Ведь если с Xiaomi сняли ограничения, то впредь это сможет служить какой-никакой защитой для других китайских компаний, которые до настоящего момента были под постоянной угрозой введения ограничений против них. А так – разумеется, при отсутствии вины – они тоже смогут обратиться в суд, который, руководствуясь делом Xiaomi, сможет снять с них введённые ограничения.

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