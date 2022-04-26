Благодаря европейским законам, мы все можем полюбить Apple больше, чем Android

Есть несколько вещей, за которые мы так сильно не любим Apple, кроме того, что выскочек никто не любит. С этими вещами мало кто спешит бороться, и нам приходится мириться с тем, что некоторые вещи никогда не изменятся, но есть одна сила, которая может переломить ситуацию. И это не руководство компании, и даже не правительство США, которые способно принимать законы и вводить ограничения. Я говорю о европейских законодателях, которые существенно меньше церемонятся с теми, кто по их мнению нарушает права пользователей. Вот, что они теперь придумали, чтобы немного сместить путь развития Apple.

Европейский закон для технологических компаний

Законопроект, проходящий через Европейский Союз, может создать серьезные проблемы для Apple, но принесет долгожданные изменения для всех остальных.

ЕС имеет устоявшуюся репутацию в борьбе с технологическими гигантами, часто принимая меры, которые США отказываются принимать в интересах защиты потребителей. В настоящее время ЕС занимается принятием «Закона о цифровых рынках (DMA)». Он вынудит Apple открыть большинство своих сервисов и начать вести себя более дружественно в отношении сторонних пользователей. Возможно, это еще больше ускорит отток пользователей Android, который стал явным в последнее время.

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Унивикация софта

MacRumors получил доступ к просочившейся копии «окончательной» версии DMA, и она в значительной степени совпадает с тем, что было известно ранее. DMA в первую очередь нацеливается на компании, которые управляют платформой или сервисом. По самой своей природе закон окажет значительное влияние на Apple, которая известна созданием целой экосистемы услуг. Наверное, ей достанется больше всех.

iMessage для Android

В рамках новых изменений в DMA одной из крупнейших служб, работу которой Apple будет вынуждена поменять, является iMessage. Законодательство обяжет компании настроить собственные приложения для обмена сообщениями, голосовых вызовов и видеоконференций работать с конкурирующими сервисами.

Обмен текстовыми сообщениями стал причиной растущего разочарования пользователей Android и iOS из-за отказа Apple заставить свой сервис iMessage работать с Android-смартфонами. Были даже скандалы с громкими словами о том, что это дискриминация других пользователей. Казалось бы, почему Apple должна открывать свой продукт для всех, если она этого не хочет? Ну, да ладно.

В соответствии с новым законодательством компанию могут заставить изменить это, а также работать с WhatsApp, Signal и другими сервисами. Точно так же FaceTime придется работать с конкурирующими сервисами, такими, как Google Meet или Zoom.

Сторонние браузеры для iPhone

Еще одно важное дополнение к последней версии DMA касается использования браузерных движков. Apple хорошо известна тем, что заставляет сторонних производителей браузеров использовать механизм рендеринга WebKit, встроенный в iOS. В результате версии Firefox, Brave, Chromium, Opera, Edge и других для iPhone и iPad представляют собой просто интерфейсные оболочки поверх того же движка, который использует Safari. Это сильно ограничивает количество инноваций, которые сторонние разработчики могут предложить своим пользователям. DMA запрещает это ограничение, давая разработчикам свободу использовать движок браузера по своему выбору.

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Третье важное изменение, которое принесет DMA, это предложение пользователям выбора виртуальных помощников по умолчанию. В то время, как многие пользователи знают, как поменять ассистента, другие даже не подозревают, что это вообще возможно. Согласно новым правилам, компании должны будут предлагать своим пользователям выбор при настройке нового устройства. Это касается не только Apple. Правда, не понятно, как это будет выглядеть, ведь создатель ассистента может не захотеть, чтобы его продукт использовался конкурентами. Это маловероятно, так как чем больше аудитория, тем лучше, но все-таки возможно.

Что еще изменится в мире смартфонов

Есть несколько других функций, которые принесут пользу пользователям, в том числе открытие систем оплаты в приложениях, предоставление клиентам возможности выбирать, какие приложения они хотят использовать во время установки, и предотвращение того, чтобы компании продвигали свои собственные приложения и услуги в ущерб приложениям и услугам конкурентов.

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Как будут наказывать технологичные компании

Несоблюдение DMA повлечет за собой серьезные штрафы. Компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их мирового годового оборота, а рецидивисты могут лишиться части своего бизнеса.

Маргрете Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции, считает, что DMA может вступить в силу уже в октябре. Хотя DMA будет применяться только в ЕС, возможно, это повлияет на поведение Apple и других компаний во всем мире. А мы еще говорили, что как-то жестко российские законодатели заставили производителей предустанавливать приложения на свои смартфоны. Это были еще цветочки по сравнению с тем, что ждет технологических гигантов со стороны европейского законодательства.