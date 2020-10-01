Что делает Huawei? Зачем она начала скупать китайские компании?

Huawei в последнее время часто мелькает в сводках новостей. Вот только раньше компания попадала в них благодаря своим крутым смартфонам, а теперь приходится рассказывать о том, какие шаги она предпринимает, чтобы выжить. На днях в очередной раз появилась информация о том, что Huawei проявляет интерес к различным китайским технологическим компаниям. На этот раз она не просто работает с оглядкой на них, но и начала их скупать. Количество сделок только растет, но такое решение может показаться немного странным в нынешнем положении телекоммуникационного гиганта. Вот только, как оказалось, смысл в ее действиях есть и решения, которые принимает руководство, можно считать правильными на данном этапе. К чему все это и чего она добивается?

Что будет с Huawei

Huawei работает над несколькими решениями для обхода запретов США, большинство из которых являются долгосрочными. Последние отчеты показывают, что китайский производитель увеличивает свои инвестиции в китайскую технологическую отрасль. В частности, он захватывает все больше акций в полупроводниковой промышленности для поддержки своей цепочки поставок. Открытые записи показывают, что Habo Technology Investment Co., Ltd. (дочерняя компания Huawei) занимается покупкой акций.

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Китайский производитель учредил эту компанию в апреле 2019 года. С августа прошлого года ”дочка” совершила 17 сделок, купив акции у китайских технологических компаний. Этот инвестиционный отдел был создан в ответ на ограничения США в отношении Huawei.

Инвестиционная деятельность Huawei совпадают с усилиями правительства по развитию полупроводниковой промышленности Китая. Такие инвестиции могут помочь Huawei в будущем, но пока, как уверяют аналитики, это не оказало какого-то влияния на цепочки поставок и их восстановление.

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В Huawei пока никак не комментируют инвестиционную деятельность, но аналитики и инвесторы уверены, что пока говорить о хорошем раскладе для Huawei рано. Все это потребует много времени и надо набраться терпения, прежде чем схемы начнут работать. При этом они высоко оценивают усилия компании и то, что она не сидит ”сложа руки”.

Большая часть инвестиций Habo — это китайские стартапы, связанные с чипами и другим вычислительным оборудованием. Например, Zonghui Xinguang, основанная в 2015 году, в этом году получила инвестиции от Huawei. Компания производит датчики VCSEL, поддерживающие технологию распознавания лиц камеры. По словам инвесторов, этот датчик доступен в различных мобильных телефонах Huawei.

Партнеры Huawei

Однако, многие компании, поддерживаемые Huawei, находятся на ранних стадиях развития. Большинство из них являются небольшими нишевыми компаниями, которые хорошо ведут свой бизнес, но не все они конкурентоспособны на глобальном уровне.

Например, Wuxi Haoda Electronics Co., Ltd. производит радиочастотные фильтры, которые поддерживают беспроводную связь, но еще не достигли совместимости с передовыми мобильными телефонами 5G. Компания получила инвестиции от Habo в январе.

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Компания Si Ruipu Microelectronics Technology Co., Ltd. также получила в этом году инвестиции от Habo. Компания производит аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для базовых станций беспроводной сети. В прошлом году компания получила выручку только в 300 миллионов юаней (43,99 миллиона долларов). Сами понимаете, что на фоне корпораций, выручка которых исчисляется миллиардами, такие цифры просто ничтожны.

В инвестиционный портфель Habo также входят компании, не входящие в основной телекоммуникационный бизнес Huawei. Несколько инвестиций в компании по производству микросхем, сырья и аккумуляторов демонстрируют ее амбиции в отношении автономных транспортных средств.

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Кроме производственных предприятий, ”дочка” Huawei вкладывается и в разработчиков. При этом доля выкупленных акций не всегда афишируется, но по некоторой информации обычно находится в районе 5-15%.

Недавние инвестиции знаменуют собой сдвиг в стратегии Huawei, которая стала куда больше внимания обращать на внутренних партнеров, а не на внешних. Если раньше компания инвестировала в иностранные предприятия, то теперь она отказалась от такой практики. Среди примеров ее прошлых инвестиций можно вспомнить покупку в 2013 году компании Calopia, базирующуюся в Генте, Бельгия. В 2014 году Huawei приобрела Neul, британского производителя микросхем для Интернета вещей.

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Бывший сотрудник компании, который занимался вопросами инвестиционной деятельности говорил, что Huawei предпочитает сама заниматься разработками и вкладываться в них, а не в покупку других компаний. Инвестиции в готовые предприятия делались только в крайнем случае и в прошлом это были в основном компании из США и Европы. Теперь положение дел изменилось, но посмотрим, как это скажется на будущем Huawei.