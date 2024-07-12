Что означает замедление WhatsApp в России, и заблокируют ли мессенджер в 2024 году

Конец недели оказался богатым на события. Утром 12 июля стало известно о замедлении YouTube в России, и поползли слухи о полной блокировке сервиса. А вслед за новостями о видеохостинге появилась информация об ограничении работы самого популярного мессенджера. Сообщается, что в России замедляют WhatsApp, и это — не домыслы, а факт, который подтверждают депутаты Государственной думы РФ. Значит, скоро мессенджер будет заблокирован? Давайте разбираться.

Почему не работает Ватсап на телефоне

В последнее время люди все чаще жалуются на то, что не работает Ватсап на Андроиде. Основная причина возникновения проблемы — неполадки на серверах мессенджера и плановые технические работы. Поэтому ее нельзя решить самостоятельно и нужно просто ждать. Но есть еще одна причина, почему не работает Ватсап, и она никак не связана с самим приложением.

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12 июля член комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Нимкин сообщил о замедлении Ватсап в России:

«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость», — сказал депутат в интервью изданию РИА Новости.

Поэтому, если у вас не работает Ватсап на телефоне, то вполне вероятно, что на территории вашего региона мессенджер замедлен, из-за чего возникают проблемы с отправкой текстовых и голосовых сообщений, а также со звонками. Но по какой причине применяется замедление, и почему его ощущают далеко не все пользователи в России?

Замедление Ватсапа — что это и для чего используется

Замедление Ватсапа в 2024 году — это временная мера, которая применяется российскими регулирующими органами в отдельных случаях. В частности, 8 июля она была использована на территории Республики Дагестан, о чем сообщало издание Коммерсантъ.

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Таким образом, в отличие от YouTube, замедление WhatsApp в России не является следствием проблем с оборудованием, а представляет собой ограничительную меру в отношении мессенджера в исключительных ситуациях и носит временный характер. То есть, если у вас сегодня не работает Ватсап, нужно дождаться, когда временные ограничения будут сняты.

Заблокируют ли Ватсап в России

Несмотря на то, что замедление мессенджера является временным, активно ведутся разговоры о блокировке Ватсап в 2024 году, и понятно почему. Формальный повод для полного ограничения доступа есть: компания Meta, владеющая WhatsApp, включена Министерством юстиций РФ в реестр экстремистских организаций, а ее деятельность запрещена на территории России.

Но почему не блокируют Ватсап в России? Этому есть два неподтвержденных объяснения, а точнее — предположения. Во-первых, WhatsApp является очень популярным мессенджером в нашей стране. Во-вторых, приложение не имеет публичных каналов распространения информации, которую можно было бы счесть запрещенной.

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Могут ли заблокировать Ватсап в России? Да, но не делают этого. Как еще год назад заявлял Роскомнадзор, блокировка WhatsApp в России произойдет «при появлении каналов с запрещенной информацией и отказе их удалять». Но пока мессенджер не планирует внедрять в нашей стране функцию ватсап-каналов, доступных на территории других государств и работающих по принципу телеграм-каналов.