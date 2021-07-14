Что Xiaomi делает с теми, кто критикует её смартфоны

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Иван Кузнецов 0

Я часто критикую Xiaomi и её смартфоны. Вообще-то, на самом деле я критикую всех производителей без исключения, но почему-то именно критика «китайской Apple» вызывает больше всего хейта. Фанатам бренда кажется, что я оскорбляю их выбор, а значит, и их самих. Поэтому они всегда яростно отстаивают репутацию любимой компании, даже если я сказал всё по делу. Но, оказывается, негативно на критику реагируют не только пользователи, но и руководство Xiaomi, с которым, как выяснилось, лучше не связываться.

Xiaomi

Покупатель раскритиковал Xiaomi Mi 10 Ultra и сильно поплатился за это

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Xiaomi взыскала с одного из своих пользователей по имени Чжан (в сети его называю блогером, но это не так), который критиковал Xiaomi Mi 10 Ultra, 5000 долларов и заставила его принести публичные извинения. Компании не понравилось, какие отзывы он пишет о её флагманском смартфоне, подрывая его репутацию и негативно влияя на продажи. Поэтому юристы Xiaomi подали на него в суд, который занял сторону Xiaomi и признал пользователя виновным в распространении дезинформации.

Отзыв о Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi

Xiaomi подала на покупателя в суд и отсудила у него 5к долларов

Я пользуюсь Xiaomi Mi 10 Ultra уже целую неделю, и за это время он самопроизвольно перезагрузился 8 раз. Во время игр смартфон может нагреваться минимум до 50 градусов Цельсия, а то и выше. Он заряжается очень быстро, тут претензий нет, но он так же быстро и разряжается, потому что обычно не проходит и двух часов, как его нужно ставить на зарядку снова. А, что касается водонепроницаемости, то, судя по всему, её тут нет совсем, — следует из отзыва Чжана на JD.com.

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Именно это заявление и легло в основу судебного иска, который Xiaomi предъявила Чжану. Рассмотрев его, судья пришёл к выводу, что тот действительно приобрёл два Xiaomi Mi 10 Ultra, но, во-первых, он разместил отзыв меньше чем через неделю после покупки, как он утверждал, а, во-вторых, вторым смартфоном он даже не пользовался. Как выяснилось в ходе разбирательства, Чжан даже не вскрыл его, а перепродал на вторичном рынке. Значит, его отзыв был направлен на дискредитацию Xiaomi, решил суд.

Xiaomi против хейтеров

Mi 10 Ultra

На самом деле Mi 10 Ultra не такой уж и беспроблемный. Он сильно греется и реально быстро разряжается

По итогам заседания суд решил взыскать с Чжана 30 000 юаней (около 5000 долларов по актуальному курсу) и обязал его опубликовать извинение в местной газете. Вот что из этого вышло:

17 августа 2020 года я опубликовал ложноотрицательные отзывы о двух смартфонах Xiaomi Mi 10 Ultra, которые я заказал на площадке JD. По решению районного суда Юхуатай города Нанкин я обязан признать, что опубликованные мной комментарии относительно продуктов компании Xiaomi не имеют под собой объективных оснований, а представляют собой посягательства на репутацию бренда. Я осознаю свою ошибку и приношу компании глубочайшие извинения.

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История, прямо скажем, страшная. И дело тут даже не в том, что Xiaomi смогла отследить человека, который написал негативный комментарий. Дело в том, как всё было исполнено. Мало того, что компания не поленилась заняться этим делом, так ещё и заставила покупателя приносить публичные извинения. Нет, я понимаю, что этот процесс был показательным для всех остальных хейтеров, потому что Xiaomi вряд ли могла проверить, перезагружался ли смартфон в то время, пока Чжан им пользовался. Но такие методы вряд ли приемлемы в цивилизованном обществе.

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