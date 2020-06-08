Google Chrome откажется от «черного списка» из-за протестов в США

То, что мир постепенно сходит с ума, придумывая себе все новые, часто выдуманные поводы для столкновений, уже мало у кого вызывает сомнения. Не будем в сотый раз рассуждать на тему того, стоит ли в очередной раз раздувать скандал из-за того, что один отдельно взятый полицейский убил чернокожего парня. Факт, что такие события часто приводят к столкновениям и народным волнениям. Это в свою очередь меняет привычное течение вещей. Вот в очередной раз это произошло и компании вроде Google даже начали менять свои продукты. На этот раз изменения касаются популярнейшего браузера Google Chrome, в котором борьбу с нетерпимостью хотят довести до абсурда.

Google откажется от черного и белого списков

В течение последних нескольких недель протестующие по всему миру выступали против всех форм расизма и с гордостью заявляли, что ”Черная жизнь важна”. Google стала сторонником движения Black Lives Matter (с такими плакатами ходили протестующие) и протестов в целом. Теперь команда Chrome начинает устранять очень тонкие формы расовой нетерпимости. Выглядит это, мягко говоря, странно, но вполне вписывается в поведение мировых IT-гигантов последнего времени. Никто не говорит, что плохо бороться с этим явлением, но то, как компании идут к этому, ломая привычные функции, иногда выходит за границы добра и зла.

С октября прошлого года Google Chrome — точнее, проект с открытым исходным кодом Chromium — включил рекомендацию в свое официальное руководство по стилю кодирования о том, как писать «расово нейтральный» код. В документе четко указано, что разработчики Chrome и Chromium должны избегать слов «черный список» и «белый список» в пользу нейтральных терминов «блок-лист» и «список разрешений».

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Такие термины, как «черный список» и «белый список» усиливают представление о том, что черный означает плохой, а белый — это однозначно хороший. Именно этим сейчас руководствуются в компании, чтобы убрать все намеки на то, что чье-то достоинство априори ниже другого.

Когда Google начал менять Chrome

Google уже добился некоторого прогресса на этом пути в замене «черного списка» на «блокированный список» и уже в мае 2018 года были предприняты усилия по удалению такого названия у пользователей в Chrome. Однако внутренний код Chrome по-прежнему содержит много ссылок на черные списки, включая целый раздел кода, который называется «компоненты / черный список».

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В свете недавних протестов против расизма и жестокости полиции, по крайней мере, один разработчик Chromium взял на себя обязательство оправдать желание Chrome иметь расово нейтральный код. Было представлено новое изменение кода, которое пытается безопасно заменить каждое возможное упоминание слов «черный список», не нарушая какую-либо часть браузера, с конечной целью переименования «компоненты / черный список» в «компоненты / блокированный список».

Функция Blacklist превратится в Blocklist

В английской версии старое название пишется, как ”Blacklist”, а изменить его планируется на ”Blocklist”. То есть формально изменится только одна буква, но для этого надо переписать большое количество кода, чтобы все компоненты соответствовали друг другу и не возникало никаких сложностей с работой конечного продукта. В частности, никому не понравится, если браузер будет в какой-то момент зависать или выдавать критическую ошибку, которая возникнет из-за несоответствия названий в разных частях кода.

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Сообщается, что число таких упоминаний в коде превышает 2 000. Все они должны быть заменены на другое название. Учитывая, что программа — это сложный выстроенный и упорядоченный механизм, просто так через функцию ”найти и заменить” это не исправляется и надо работать более основательно. Придется чуть ли не вручную прорабатывать все моменты, касающиеся каждого упоминания.

Одно ясно точно — компания вряд ли откажется от этого пути и будет продолжать следовать намеченной цели. Тем более, что она очень активно поддерживает настроения протестующих и очень жестко стоит на позиции борьбы с расовой нетерпимостью.

Надо ли что-то менять в Google Chrome

Многим может показаться, что Google немного перегибает в своем стремлении сделать мир лучше и справедливее, но она так не думает.

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На самом деле, особого смысла в этом действительно нет. То, что в ”черный список” попадает что-то плохое, это не значит, что надо ассоциировать его с конкретными людьми. Так можно дойти до абсурда и начать говорить о том, что надо отменить такие словосочетания, как ”черная полоса в жизни”, а также отказаться от упоминания слова ”черный” в названии цветов автомобилей и смартфонов. А еще, как быть с традиционным символом — черной траурной лентой?

Защита прав граждан — это очень хорошо, но в ней главное не доходить до абсурда, когда уже становится непонятно, чем занимается компания: отстаиванием идеологических убеждений или пиаром в чистом виде, который уже не так хорош, как исходная цель.