Другим нельзя, а нам можно! Samsung продолжает крутить рекламу в телефонах

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Артем Сутягин 0

Представьте, что вы купили дорогой представительский автомобиль. Вы садитесь в него, включаете музыку, но каждые несколько минут она прерывается рекламой, как в бесплатной подписке YouTube. Неприятно, да? Именно так неприятно бывает владельцам Samsung, которые купили себе дорогой флагман и вынуждены наблюдать рекламу на системном уровне. Когда такое происходит в бюджетных моделях или телефонах LG, особых вопросов нет, но в данной ситуации недовольство явно зреет. Вроде бы Samsung должна была исправить такой положение дел, но, как оказалось, все было немного сложнее, и пользователи все равно не получили того, чего хотели и заслуживали.

Galaxy S22

Galaxy S22 только вышел и сложно не говорить о нем.

Реклама в телефонах Samsung

Samsung недавно взяла на себя обязательство прекратить внедрение рекламы в свои приложения для смартфонов. В конечном итоге даже вышло системное обновление, призванное решить проблему большого количества такой раздражающей рекламы. Но сейчас выяснилось, что это ни к чему не привело, и компания продолжает ”крутить” баннеры. Интереснее всего то, что реклама на этот раз оказалась не какой-то сторонней, а собственной. Компания призывает пользователей покупать Samsung Galaxy S22 Ultra.

Наши коллеги из Androidauthority заметили, как на их обзорном устройстве Galaxy S22 Ultra через пуш-уведомления пришла та самая реклама, призывающая их купить телефон серии Galaxy S22. Чтобы не быть голословным, автор статьи даже поделился скриншотом, который вы можете видеть ниже.

Такая реклама понравится не всем.

блокировка рекламы в Самсунгах

Это не первый и, судя по всему, не последний, когда Samsung размещает рекламу в топовых устройствах, которые стоят больше тысячи долларов. Такое положение дел не может не разочаровывать, ведь компания таким способом не пытается донести до нас какую-то важную информацию, а просто использует свои устройства, как средство дополнительного заработка или продвижения собственных интересов. Именно поэтому пример с автомобилем в начале статьи наиболее четко отражает действительность. У нас, как у пользователей, остается неприятный осадок из-за такого способа донесения информации.

Похоже, Samsung будет снимать лучше всех Android-телефонов (даже Google Pixel).

Все это еще больше вызывает недовольство из-за того, что Samsung согласилась с недопустимостью такой рекламы в приложениях для смартфонов. Поэтому она и выпустила некоторое время назад обновление, прекращающее показ рекламы. Сложно сказать, было ли это случайностью или решение Samsung прекратить рекламу в системных приложениях относится только к определенным из них и системным службам. Но пока кажется так, что Samsung считает, что другим размещать рекламу нельзя, а ей можно.

На кого рассчитана реклама Samsung

Возможно, это расчет на лояльную аудиторию, которая готова купить новый телефон и ей надо только сказать об этом. Вот только рекламная компания и вполне обоснованная шумиха в СМИ настолько мощно доносят до мира информацию о новинке, что не знать о ней просто невозможно.

S22

Покупая дорогой телефон не хочется мириться с тем, что на вас будут дополнительно зарабатывать.

Интересно и то, что в данном случае реклама нового телефона серии Galaxy S22 появилась на одном из них. Возможно, это какой-то сбой и так быть не должно, но вся ситуация выглядит немного странной. А вы часто сталкиваетесь с такими вещами? Расскажите в нашем Telegram-чате.

Эти смартфоны Samsung обновляются так же долго, как iPhone.

Новый Samsung Galaxy S22

Напомню, Samsung Galaxy S22 вышел на прошлой неделе и показал нам, как компания собирается покорить мир смартфонов этого года. Кроме самого передового железа, новые телефоны получили передовые фотографические функции, стеклянный корпус и обновленную версию Ultra, напоминающую Galaxy Note. Если раньше это просто была ”максимальная комплектация” смартфона в рамках этой модели, то теперь ее философия немного изменилась. Компания выпустила, по сути, именно замену Galaxy Note, от которого пришлось отказаться и уступить это место складным устройствам. Более подробно о новых телефонах вы можете прочитать в моем отдельном материале. А если вам интересны новые планшеты Samsung, ознакомьтесь с материалом моего коллеги Ивана Кузнецова.

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