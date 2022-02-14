Другим нельзя, а нам можно! Samsung продолжает крутить рекламу в телефонах

Представьте, что вы купили дорогой представительский автомобиль. Вы садитесь в него, включаете музыку, но каждые несколько минут она прерывается рекламой, как в бесплатной подписке YouTube. Неприятно, да? Именно так неприятно бывает владельцам Samsung, которые купили себе дорогой флагман и вынуждены наблюдать рекламу на системном уровне. Когда такое происходит в бюджетных моделях или телефонах LG, особых вопросов нет, но в данной ситуации недовольство явно зреет. Вроде бы Samsung должна была исправить такой положение дел, но, как оказалось, все было немного сложнее, и пользователи все равно не получили того, чего хотели и заслуживали.

Реклама в телефонах Samsung

Samsung недавно взяла на себя обязательство прекратить внедрение рекламы в свои приложения для смартфонов. В конечном итоге даже вышло системное обновление, призванное решить проблему большого количества такой раздражающей рекламы. Но сейчас выяснилось, что это ни к чему не привело, и компания продолжает ”крутить” баннеры. Интереснее всего то, что реклама на этот раз оказалась не какой-то сторонней, а собственной. Компания призывает пользователей покупать Samsung Galaxy S22 Ultra.

Наши коллеги из Androidauthority заметили, как на их обзорном устройстве Galaxy S22 Ultra через пуш-уведомления пришла та самая реклама, призывающая их купить телефон серии Galaxy S22. Чтобы не быть голословным, автор статьи даже поделился скриншотом, который вы можете видеть ниже.

блокировка рекламы в Самсунгах

Это не первый и, судя по всему, не последний, когда Samsung размещает рекламу в топовых устройствах, которые стоят больше тысячи долларов. Такое положение дел не может не разочаровывать, ведь компания таким способом не пытается донести до нас какую-то важную информацию, а просто использует свои устройства, как средство дополнительного заработка или продвижения собственных интересов. Именно поэтому пример с автомобилем в начале статьи наиболее четко отражает действительность. У нас, как у пользователей, остается неприятный осадок из-за такого способа донесения информации.

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Все это еще больше вызывает недовольство из-за того, что Samsung согласилась с недопустимостью такой рекламы в приложениях для смартфонов. Поэтому она и выпустила некоторое время назад обновление, прекращающее показ рекламы. Сложно сказать, было ли это случайностью или решение Samsung прекратить рекламу в системных приложениях относится только к определенным из них и системным службам. Но пока кажется так, что Samsung считает, что другим размещать рекламу нельзя, а ей можно.

На кого рассчитана реклама Samsung

Возможно, это расчет на лояльную аудиторию, которая готова купить новый телефон и ей надо только сказать об этом. Вот только рекламная компания и вполне обоснованная шумиха в СМИ настолько мощно доносят до мира информацию о новинке, что не знать о ней просто невозможно.

Интересно и то, что в данном случае реклама нового телефона серии Galaxy S22 появилась на одном из них. Возможно, это какой-то сбой и так быть не должно, но вся ситуация выглядит немного странной. А вы часто сталкиваетесь с такими вещами? Расскажите в нашем Telegram-чате.

Эти смартфоны Samsung обновляются так же долго, как iPhone.

Новый Samsung Galaxy S22

Напомню, Samsung Galaxy S22 вышел на прошлой неделе и показал нам, как компания собирается покорить мир смартфонов этого года. Кроме самого передового железа, новые телефоны получили передовые фотографические функции, стеклянный корпус и обновленную версию Ultra, напоминающую Galaxy Note. Если раньше это просто была ”максимальная комплектация” смартфона в рамках этой модели, то теперь ее философия немного изменилась. Компания выпустила, по сути, именно замену Galaxy Note, от которого пришлось отказаться и уступить это место складным устройствам. Более подробно о новых телефонах вы можете прочитать в моем отдельном материале. А если вам интересны новые планшеты Samsung, ознакомьтесь с материалом моего коллеги Ивана Кузнецова.