Фанаты пошли войной на Xiaomi. Им не нравится MIUI и умная техника бренда

Xiaomi – пожалуй, единственный производитель смартфонов на Android, у которого есть своя аудитория преданных фанатов, как у Apple. Несмотря на то что поклонники есть и у Samsung, и у Huawei, и у OnePlus, фанаты есть только у Xiaomi. Они принимают в штыки любую критику любимого бренда и готовы до последнего отстаивать его превосходство перед другими. Тем не менее, ни от кого Xiaomi не получает за свои косяки так же сурово, как от своих фанатов. А за поводами, как правило, далеко ходить не приходится.

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Владельцы смартфонов Xiaomi и её суббрендов создали петицию в адрес китайский корпорации с требованием уравнять в правах пользователей фирменных устройств бренда из Китая и из всех остальных стран. Поводом для этого стали ограничения, которые Xiaomi устанавливает для клиентов из-за пределов Поднебесной, и баги, которые встречаются в глобальной версии прошивки MIUI.

Проблемы MIUI

По словам подписантов петиции, глобальная версия MIUI отлажена куда хуже, чем китайская, и страдает от большого количества проблем и недоработок. Из-за этого пользоваться смартфонами Xiaomi за пределами Китая становится либо проблематично, либо попросту невозможно, потому что баги препятствуют их стабильной работе и лишают аппараты штатных функций.

Откровенно говоря, пользователи Xiaomi правы. Известно, что за последний год компании приходилось отзывать несколько обновлений для самых разных своих смартфонов, потому что они провоцировали их окирпичивание либо лишали части функций. В результате пользователи, которые поспешили установить апдейты, оставались у полу-работающего или вообще не работающего устройства.

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Основная проблема, по которой так происходит, заключается в том, что Xiaomi сначала создаёт обновления для китайской версии MIUI, а потом просто переделывает их, подгоняя под особенности глобального рынка. В данном случае, подгонка сводится к интеграции с сервисами Google, но в суете разработчики забывают обо многих особенностях служб поискового гиганта, что и приводит к тому, что смартфоны попросту превращаются в кирпичи в результате обновления.

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Всё бы ничего, но так ведь Xiaomi ещё и сильно разделяет китайскую и глобальную версии MIUI по функциональному наполнению. В результате смартфоны бренда, которые предназначаются для китайского рынка, имеют более широкий спектр возможностей и даже фотографируют лучше, чем их аналоги на базе глобальной версии прошивки. Так что претензии пользователей можно считать вполне обоснованными.

Однако MIUI – это не единственная проблема, с которой сталкиваются фанаты Xiaomi. Многие устройства компании, не относящиеся к смартфонам, по умолчанию лишены части функций, если они продаются не в Китае. Это касается фирменных фитнес-браслетов Xiaomi, у которых принудительно отключается NFC-модуль, тем самым ограничивая пользователей в возможностях по бесконтактной оплате, и устройств умного дома, которые работают в полсилы.

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В принципе, подход компании Xiaomi понятен. Она ограничивает функциональность своих устройств для глобального рынка, потому что не уверена, что сможет обеспечить их правильную работу за пределами Китая. Но, что касается стабильности и возможностей MIUI, то здесь у меня нет претензий к подписантам петиции. Они обратили внимание общественности на по-настоящему важный аспект, который Xiaomi просто обязана устранить. В противном случае, её аудитория пойдёт на спад.