Google хотят засудить за излишнюю любовь к технике Apple

Можно ли назвать Google монополистом? Ну, наверное, да. Компания владеет самой популярной операционной системой, поисковиком и браузером, который помогает ей поддерживать поисковую монополию. Логично, что такой расклад вещей не устраивает антимонопольщиков, которые надумали обязать Google продать Chrome. Однако оказалось, что монопольное положение Google на рынке поисковиков обеспечивает не только и не столько браузер, сколько – кто бы вы думали – компания Apple.

В Google появилось 50 новых животных в дополненной реальности

Антимонопольные ведомства сразу 38 американских штатов подали против Google судебный иск по делу о монопольном захвате рынка поисковых систем. Претензия состоит в том, что Google платит разработчикам браузеров, чтобы Google Search был в них поисковиком по умолчанию. Но одно дело – малопопулярные браузеры, и совершенно другое – Safari. Ведь, как известно, Google заключила с Apple многолетнее соглашение, в соответствии с которым поисковый гигант отчисляет миллиарды долларов за присутствие в Safari по умолчанию.

Браузеры с поиском Google

Известно как минимум четыре популярных браузера, доступ к которым Google получила за счёт своего монопольного положения на рынке поисковых систем:

Samsung Internet

Safari

Mozilla Firefox

Chrome

Незаконные действия Google привели к тому, что она добилась монопольного положения на рынке, вынудив сотни миллионов людей в интернете пользоваться её фирменным поисковиком. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь идет о неконтролируемой власти одной корпорации над нашими данным. На протяжении многих лет Google являлась своего рода привратником интернета и использовала данные своих пользователей для контроля над нашими решениями и заработка на том, какие услуги и товары мы выбираем каждый день, — заявила общественный адвокат Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Как Google может сделать Google Pay лучше

Цель, которую ставят перед собой антимонопольщики, запретить Google оплачивать присутствие своего поисковика в браузерах, тем самым вытесняя конкурирующие решения с рынка. Ведь логично, что у каких-нибудь Swisscows или CC Search нет шансов просто так стать поисковой системой по умолчанию в iOS. Чтобы это стало реальностью, владельцы должны заплатить Apple большие деньги, чтобы по крайней мере покрыть то, что платит Google. Другое дело, что такая возможность есть только у Google, которая является монополистом.

Самый известный пример монополии

В целом, ситуация довольно сложная. Никто, кроме Google, действительно не в силах оплачивать Apple присутствие своего поисковика на её устройствах. Словом, монополия налицо. Однако мы имеем дело в так называемой открытой монополией. Это такой вид монополии, которая возникает в результате появления новой технологии или продукта в отсутствие аналогичных решений со стороны конкурирующих производителей. Открытая монополия является временной ситуацией. Другое дело, что сроки её сохранения экономической наукой не оговариваются.

Google сделает камеру дешевых смартфонов намного лучше

В данной ситуации я предпочитаю придерживаться стороны Google. Всё-таки нужно понимать, что это она предложила настолько популярный поисковик, который в сочетании с Chrome является – по крайней мере для меня – лучшим решением на рынке. Наверное, если отобрать Chrome у Google и лишить её доступа к устройствам Apple, предложив пользователям альтернативное решение, популярность Google Search снизится. Но это снижение будет минимальным, потому что лично я – да и многие другие, я уверен, тоже – сами сделают Google поисковиком по умолчанию.