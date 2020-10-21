Google — монополия. Вредит ли это вам, как пользователям?

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Иван Кузнецов 3

В последнее время стало очень много новостей о судебных разбирательствах в отношении Google из-за монопольного захвата компанией той или иной отрасли. Сначала власти обвинили её в навязывании производителям Android-смартфонов своих сервисов и оштрафовали на 5 миллиардов долларов, потом потребовали предлагать пользователям из Европы альтернативные поисковики, а теперь хотят и вовсе заставить её продать Chrome другой компании. А есть ли в этом реальная польза для нас, как для пользователей?

Google - монополия

Плохо ли то, что Google — монополия?

Как Google портит Android, повышая уровень защищённости ОС

Сначала моя позиция по этим вопросам была вполне однозначной и состояла в том, что власти просто с жиру бесятся, вынуждая Google совершать ненужные телодвижения для того, чтобы помешать своим продуктам развиваться. Ведь как это выглядит со стороны? Получается, что поисковый гигант виноват в том, что он добился успеха, а потому он должен в ущерб себе сделать так, чтобы успеха добились те, у кого это не получилось. Ну бред же. Однако теперь у меня появился повод посмотреть на эту проблему с несколько иного ракурса и задуматься, а так ли всё однозначно?

Как выглядел Google раньше

Вы помните, каким был поисковик Google 10-15 лет назад? Даже если вам больше 30 лет, скорее всего, нет. Не такие уж важные это воспоминания, чтобы хранить их столько лет. А, между тем, с момента своего появления Google Search изменился очень сильно. Да, он стал умнее, эффективнее и удобнее. Но речь не об этом, речь идёт о релевантности поисковой выдачи.

Несмотря на то что Google обладает обширнейшей базой данных и имеет все возможности выдавать релевантные результаты по любым запросам, иногда этого не происходит. Просто в самом верху, где обычно размещаются ссылки с самыми точными ответами на заданные поисковику вопросы, Google впихивает рекламу. Да, это плата за бесплатность и удобство её собственного поисковика, но по некоторым запросам рекламы оказывается так много, что от её количества начинаешь сходить с ума.

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В России с этим дела обстоят ещё более или менее неплохо, а вот в США – кромешный ужас. Сравните, сколько было рекламы в Google в 2000, 2013 и 2020 годах:

Реклама в Google

Красным обведён первый релевантный результат в выдаче после всех рекламных вставок

В 2020 году по запросу t-shirts (футболки) пользователю нужно пролистать 6 строк рекламы, прежде чем он увидит результат, который может интересовать именно его, а не Google, которой нужно продать то, что ей предлагают рекламодатели.

Реклама

В разные годы Google по-разному обозначала рекламу

Очень любопытно, как Google помечает рекламу. Если раньше пометка была явной, то со временем явственность становилась всё меньше и меньше, пока не скатилась до малюсенького слова Ad.

Как Google мешает сайтам

Но это ещё не всё. AndroidInsider.ru, как и, наверное, любой сайт, заинтересован в росте аудитории. Поэтому мы вынуждены выполнять многие требования Google для того, чтобы он не пессимизировал нас в поисковой выдаче. Иногда эти требования выглядят как откровенная цензура.

Цензура

Google цензурирует AndroidInsider.ru

Время от времени мы публикуем новости и авторские статьи о конфликте США и Huawei. Читателям об этом рассказывать не принято, но, если позиция автора кажется Google критической по отношению к ней самой или к США, нам прилетает требование с изменением контента, который помечается как dangerous or derogatory (опасный ли оскорбительный).

Само собой, чтобы цензура не была такой явной, Google не указывает, что именно нужно исправить. Поэтому, чтобы остаться в топе поисковой выдачи, мы идём на такие уступки, хотя AndroidInsider.ru – это полностью автономный ресурс, принадлежащий одному единственному владельцу – медиаменеджеру Михаилу Королёву, который владеет ещё такими сайтами, как AppleInsider.ru, Hi-News.ru и 2Bitcoins.ru.

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Думаю, вы понимаете, чем плоха такая цензура для вас, как для читателей. Вы просто лишаетесь возможности читать мнение наших авторов в том виде, в котором оно было сформировано в их мозгах. Тут возникает дилемма: отредактировать статью и остаться в поисковой выдаче, чтобы вещать на более широкую аудиторию, или послать Google куда подальше и оставить статью в исходном виде, чтобы удовлетворить собственные принципы, но сократить аудиторию.

Я не говорю о том, что методы, которые используют власти, — адекватны. Мне по-прежнему дико видеть, как Google вынуждают рекламировать конкурирующие поисковики и браузеры, подают в суд за то, что она владеет Chrome самолично, а не продаёт его другой компании, а также штрафуют за предустановку на Android своих собственных сервисов. Но, кажется, сейчас это единственный способ добиться появления на рынке хоть какой-то конкуренции, потому что в её отсутствие в трубу полетят не только интересы бизнеса, но и рядовых пользователей.

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3 комментария Оставить свой

  1. Андрей

    Гугол не единственный поисковик, Хром не единственный браузер и Андроид не единственная ОС. Во всех этих областях имеется очень жесткая конкуренция и говорить о монополии бессмысленно. Стоит кому-то из конкурентов ослабить борьбу и он будет забыт, как произошло с Виндоус Фон, Интернет Эксплорер, Рамблер и прочими лидерами в своих индустриях в прошлом.

  2. alex86m6

    Нет. Не вредит. Он не «вдруг» стал лидером.

    Лстальным — конкруируйте, создавайте свои продукты.
    А не занимаётесь жалобами в контролирующие органы — «ой нас обидели, ой, обогнали»

    Хотя это уже «современный тренд» на Западе. Не можешь конкурировать? Начинай громко ныть о … «монополии, зависимости, безопасности для страны и т.д.»

  3. KoNeko

    Как уже писали — Google — не единственный поисковик. Не хотите подчиняться правилам Google — пишите статьи как хотите, пусть в других поисковиках статья будет в топе, не обязательно равняться на Google. Если все перестанут смотреть и подчиняться правилам Google — пользователи перестанут пользоваться гуглом, если он будет выдавать только одну рекламу и ни одного релевантного результата поиска. Но тогда все начнут жаловаться на Яндекс, ДакДак, или другие поисковики, когда они начнут выставлять свои требования для сортировки выдачи…

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