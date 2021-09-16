Google оштрафовали за навязывание Android. Такого ещё не было

Все знают, что Android – это неоспоримый лидер рынка смартфонов, с которым не может тягаться даже iOS. Если изучить разбивку по операционным системам, то станет ясно, что более 2/3 рынка занимает Google, а остальным довольствуется Apple. Впрочем, это не мешает этим компаниям править бал на своей территории. Apple всячески ограничивает разработчиков и стремится не стать такой же, как Google, а Google навязывает производителям смартфонов свои правила. Иногда даже более странные, чем у Apple.

Оказывается, Google против того, чтобы производители смартфонов использовали форки Android. Она не только против, но и прямо запрещает им это делать, вынуждая их подписывать, помимо соглашения о лицензировании сервисов Google, ещё и дополнительное соглашение.

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Оно гласит, что производители не могут устанавливать на свои смартфоны кастомные версии ОС от независимых разработчиков. Вроде всё логично, но вот антимонопольщики Южной Кореи решили, что это неконкурентное поведение и оштрафовали Google на 170 миллионов долларов.

Что такое форк Android

Рядовому пользователю, скорее всего, не будет понятно, о чём идёт речь. Ведь ни One UI, ни MIUI, ни EMUI, ни другие оболочки не являются чистым Android. Они не только корректируют внешнее оформление операционной системы, но меняют даже его функциональный состав.

Причём настолько, что узнать в переработанной операционки исходный Android становится практически невозможно. Но Google это устраивает. Её не устраивает использование так называемых форков Android.

Самый популярный форк Android – это CyanogenMod, который сегодня известен под именем LineageOS. В отличие от оболочки, которая является надстройкой для Android, форк представляет собой куда более обособленный и независимый продукт.

По сути, форк – это отдельная операционная система, которая использует только ядро и основные идеи Android, но при этом не содержит в себе сервисов Google (хоть и позволяет установить их) и обновляется независимо от исходной платформы.

У форков есть следующие преимущества перед исходной версией Android:

Расширенные функциональные возможности;

Более длительная программная поддержка;

Регулярные обновления безопасности и мелкие патчи;

Более высокий уровень защищённости от слежки.

Казалось бы, ну что тут такого? Ведь явно форками будут пользоваться только самые отъявленные гики, поэтому и переживать тут не о чём. Но всё оказалось не совсем так. Только по состоянию на 2016 год общее количество пользователей CyanogenMod превышало 50 миллионов.

Его установка – это довольно сложная процедура. Для этого требовалось получить рут-права и суметь самостоятельно накатить новую операционку. Так что можно себе представить, сколько пользователей было бы у «официальных» форков, установленных на смартфоны по умолчанию.

Что будет с Android в будущем

Но как Google может заставить производителей отказаться от форков Android? Вся соль в том, что Google лицензирует не саму Android, а свои сервисы. Android – бесплатная и свободная операционка, которой могут пользоваться все.

А вот GMS – это отдельный продукт, который и представляет наибольшую ценность как для производителей, так и для пользователей, потому что так они получают доступ ко всем приложениям и программным продуктам поискового гиганта.

Google пользуется этим и включает в договор о лицензировании сервисов GMS отказ от использования форков. Поэтому получается сложная ситуация. Хочешь, чтобы твой смартфон работал с Google Play и его покупали – подписывай лицензионное соглашение.

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Хочешь, чтобы смартфон работал на форке со всеми преимуществами, характерными для кастомной операционки, — окей, но сервисов Google ты не увидишь. Логично, что производители выбирают первый вариант и отказываются от использования форков в пользу своих собственных оболочек.

Сам по себе штраф, который Google назначили корейские антимонопольщики, не такой большой. Поисковый гигант заплатит его и даже не поморщится. Но важно здесь другое. Если на Google начнут наседать государственные органы других стран, то вполне может дойти до того, что компанию обяжут предлагать производителям не только сервисы Google для исходного Android, но и для форков. Ведь обязали же её рекламировать конкурирующие поисковые системы в Chrome. Так чем ещё чёрт не шутит?