Сегодня уже никого не удивить умным домом. Если раньше обладание гаджетами из категории smart home считалось крайней степенью гиковости, то теперь умный светильник или, на худой конец, розетка есть, наверное, у каждого второго. Не сказать, что это вещи из разряда маст-хэв, но иногда бывает удобно активировать голосом чайник, кофеварку или просто включить или погасить свет, когда лень тянуться к выключателю. Однако очень многие предпочитают не ограничиваться только умным освещением, но и оснащают умной техникой весь дом, из-за чего иногда страдают.

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Google отключила устройства умного дома Xiaomi от платформы Google Home. Это совершенно беспрецедентный случай, причиной для которого стало неадекватное поведение умной камеры слежения Xiaomi Mijia. Как выяснилось, несколько пользователей пожаловались, что каждый раз, когда они просят ассистента вывести на экран смартфона видео с собственных камер, они на самом деле видят записи с чужих. Получается, сделали вывод нежелательные зрители, что если они видят кадры из чужих домов, значит, кто-то видит то, что снимают их собственные камеры.

Почему умный дом Xiaomi не подключается

Довольно странно, что изображения с чужих камер, которые видели случайные пользователи, не были цветными и страдали от всевозможных искажений. Из-за этого создавался эффект наблюдения по веб-камере, как это нередко бывает в фильмах ужасов. С чем именно это связано, сказать сложно. Но, скорее всего, мы об этом уже не узнаем, потому что Google, чтобы защитить своих пользователей от несанкционированной слежки со стороны третьих лиц, просто взяла и заблокировала возможность управлять техникой, связанной с Mi Home, через Google Home.

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По словам официальных представителей Google, отключение носит временный характер и возможность взаимодействовать с умными гаджетами Xiaomi будет восстановлена, как только будет найдена причина сбоя, а сам он будет устранён. Правда, как много времени на это может уйти, в Google уточнять не стали, оставив себе место для манёвра. В конце концов, основная обязанность по поиску ложится не на неё, а на Xiaomi, которая, по сути, и допустила произошедший сбой, а значит, именно она и должна его найти, а потом устранить.

Чем опасен умный дом

В целом то, что произошло, — случай совершенно нетривиальный. Мало того, что ничего подобного прежде не случалось, так ещё и Xiaomi фактически подвергла серьёзной опасности своих пользователей, позволив посторонним людям шпионить за ними в реальном времени. Теперь нужно выяснить, можно ли было определить адрес, с которого поступало видео. Ведь если в сети произошёл сбой, который случайно перемешал принадлежность камер, не исключено, что таким образом можно было и отследить фактическое место ведения съёмки.

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До тех пор пока совместная работа устройств Xiaomi и платформы Google Home не будет восстановлена, у пользователей остаются другие возможности по управлению ими. Это можно делать, к примеру, через приложение Mi Home или, скажем, с помощью голосового ассистента Алисы от Яндекса. Для этого нужно добавить все гаджеты, которые больше не совместимы с Google Home, в новые приложения и взаимодействовать с ними либо вручную либо голосом, если используется Алиса. Кроме того, есть возможность подключить Siri, с которой таких проблем, как описано выше, не происходит.