Все сервисы Google направлены помимо обеспечения комфорта пользователей ещё и на обеспечение прибылью поискового гиганта. Компания собирает информацию о нас с вами, а затем либо использует её для таргетинга и повышения релевантности рекламных объявлений, либо предоставляет полученные данные своим партнёрам. Соглашусь, это не самая приятная участь, которая может ждать конфиденциальные сведения, но справедливости ради нужно признать, что Google не может позволить себе сливать на сторону пользовательские данные, предварительно не обезличив их и не удалив все связи с обладателем. Ну, по крайней мере, специально.

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Google случайно отправила некоторым пользователям чужие видео из сервиса «Google Фото» по запросу, сделанному через «Google Архиватор». Инцидент произошёл в ноябре, однако признаться в этом компания соизволила только сейчас, направив пострадавшим пользователям электронные письма с оповещением. В сообщениях говорилось, что их личные видеозаписи были отправлены чужим людям из-за ошибки, произошедшей в системе архивирования данных.

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Для тех, кто не понимает, о чём речь, поясняем. У Google есть сервис «Google Архиватор», который позволяет всем желающим запросить у компании весь спектр сведений, собранный её приложениями. Это может быть всё что угодно – от телефонных номеров из адресной книги и запланированных событий из календаря до маршрутов в Google Maps и истории просмотренных видео на YouTube. Среди прочего «Google Архиватор» позволяет запросить разом все фотографии и видео, хранящиеся в «Google Фото», которые помещаются в архив и отправляются на почту своему владельцу. Вот только в ноябре произошёл какой-то сбой и архивы с видеозаписями на протяжении четырёх дней отправлялись не по адресу.

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«Мы спешим уведомить пользователей, которые запрашивали архив с контентом из «Google Фото» через сервис «Архиватор» в период с 21 по 25 ноября, о произошедшей ошибке. Эти пользователи могли получить либо неполный архив с недостающими данными, либо архив с видео – не фотографиями, — которые им не принадлежат. Мы исправили основную проблему, которая приводила к такому результату, и приняли необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Мы очень сожалеем, что подобный случай имел место», — говорится в обращении Google.

Утечка из Google Фото

По большому счёту масштаб трагедии не так уж и велик. По уверениям Google, от сбоя пострадали менее 0,01% пользователей «Google Фото», да и фотографии гарантированно оставались в сохранности. Другое дело, что это в принципе случилось и частные видео попали в чужие руки. Да, по ним было невозможно понять, кому именно они принадлежат, однако, если их автор предварительно не озаботился удалением метаданных, по ним можно было выяснить место съёмки, дату и время, что уже немало, не говоря о том, что случайный человек в принципе получил доступ к приватным роликам.

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Лично меня в таких ситуациях всегда так и тянет в пух и прах разнести компанию, повинную в утечке данных. Тут я придерживаюсь мнения о том, что свято место пусто не бывает, и если произошла одна утечка, непременно случится и другая. Несмотря на то что Google пообещала, что ничего подобного впредь не повторится, рассчитывать на это я бы не стал. Возможно, видео из «Google Фото» больше действительно не утекут, но где гарантия, что не утечёт что-нибудь другое, но не менее ценное и конфиденциальное?