Google «превратила» простого человека в опасного преступника

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Артем Сутягин 0

Вы, конечно, знаете, что Google может найти буквально все. Мы обращаемся к поисковику практически с любым вопросом — от того, когда сажать огурцы, до просьбы найти новую серию сериала. Google и другие поисковики всегда нас выручают. Это действительно так, но иногда поисковик ошибается и это приводит к необычным последствиям. Так недавно произошла немного курьезная история с одним из пользователей Сети. Он даже не предполагал, что такое вообще возможно, но это стало реальностью и система просто сделала его другим человеком. Все бы ничего, но об этом узнали многие его друзья и знакомые, которые сильно удивились происходящему.

Преступник

Ошибка Google заставила многих думать, что простой житель Германии является опасным преступником.

Ошибки поисковиков

Представьте себе ситуацию, в которой вы оказываетесь на собеседовании, свидании или просто в компании малознакомых людей. Вы пытаетесь с кем-то познакомиться, а вам отвечают что-то вроде: ”Да, я тебя знаю, ты серийный убийца”.

Неприятная история, не так ли? Тем не менее, примерно это и случилось с одним жителем Цюриха, который ”благодаря” поисковику буквально в одночасье стал другим человеком.

Спорим, не знали? У Google есть и другие смартфоны на Android, кроме Pixel.

Христо Георгиев просматривал свой почтовый ящик, когда наткнулся на электронное письмо от своего бывшего коллеги. Он предупредил Христо, что когда искал его по имени в Google, наткнулся на одну из статей в Википедии, которая и сказала, что он в прошлом был опасным преступником.

Google

Так выглядела страница поиска, на которой была ошибка.

Как нашли ошибку Google

Оказывается, что Георгиев полностью совпал по имени и фамилии с болгарским серийным убийцей. Он убил пять человек в период с 1974 по 1980 год. Очевидно, любой, кто щелкнет по статье в Википедии, поймет, что на самом деле речь не идет о Христо. Однако что-то подобное могло иметь гораздо более мрачные последствия, как указывает Георгиев в своем сообщении в блоге об инциденте.

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Только представьте себе, как может измениться жизнь человека, который просто, к примеру, хотел найти работу. Его работодатель начал бы поиск в Google и увидел такое. Хорошо еще, если бы он начал разбираться и открыл бы статью, но уже одно вступление и фотография человека рядом с таким описанием личности могли отпугнуть кого угодно.

Google — крутой поисковик, но иногда даже он ошибается.

Почему поисковики иногда ошибаются

Проблема, очевидно, возникла из-за алгоритма нейросетей Google, которые каким-то образом неправильно сопоставили изображение Христо Георгиева со статьей о серийном убийце. Google использует специальные алгоритмы в результатах своей поисковой системы для сбора информации из различных источников. Эта информация предоставляется пользователям в виде информационного поля рядом с результатами поиска. Именно туда и попал результат поиска по имени Георгиева.

Безудержное распространение фейковых новостей и отсутствие необходимости перепроверки контента сделало уязвимыми буквально всех, кто не анонимен. Тот, кто сегодня присутствует в Интернете, должен заботиться о своем правильном представлении — предупредил Георгиев в своем блоге.

Исправляет ли Google свои ошибки

К счастью, Google исправила ошибку после того, как Георгиев обратился к Hacker News по этому поводу. Представители внесли необходимые корректировки и его изображение больше не фигурирует в материале об опасном преступнике. Однако многие комментаторы портала отмечали, что это далеко не первый случай, когда в поиске Google фигурируют статьи с серьезными ошибками.

Я также видел плохие результаты по медицинским показаниям с указанием неправильных симптомов или описанием легко излечимых заболеваний как ”неизлечимых”. Теперь я игнорирую информационное окно и намеренно перехожу на авторитетный веб-сайт, не принадлежащий Google — написал один из пользователей.

Можно ли верить тому, что пишут в Интернете

Все это в очередной раз доказывает, что Интернет, как источник информации, пусть и хорош, но требует постоянного контроля того, что там происходит. Нельзя слепо верить информации, которая там приведена, и надо постоянно все перепроверять. Особенно, когда речь идет о таких ”заметках на ходу”, как боковая панель выдачи Google, которая формируется в автоматическом режиме.

Сталкивались ли вы когда-нибудь с подобными ошибками? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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