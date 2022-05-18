Google в России объявила себя банкротом. Что будет с Android, Google Play и другими сервисами

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google остановила приём платежей в Google Play, отключила монетизацию YouTube и прекратила любую рекламную деятельность в России, из страны компания всё-таки не ушла. В отличие от многих других. Поэтому местные сохраняли оптимизм относительно того, что в скором времени поисковый гигант передумает и заново запустит тут все процессы. Но, судя по всему, этого не случится, потому что российский офис Google решил объявить себя банкротом и уже подал все необходимые для этого документы.

Гугл

Google решила обанкротиться в России, но так просто сделать это ей не дадут

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Поводом для банкротства российской дочки Google стала блокировка счетов компании. Все её финансы заморозили в счёт уплаты штрафа за отказ от удаления контента, противоречащего законам России, с YouTube. Теперь поисковый гигант не может выполнить свои обязательства ни перед партнёрами, ни перед сотрудниками, которые даже не могут получить зарплату. Следовательно, продолжать работу в таких условиях Google больше не может.

Банкротство Google в России

Банкротство может длиться несколько лет

С деньгами у Google и впрямь не всё так просто. Проблемы начались ещё в прошлом году. Сначала назначил компании оборотный штраф на общую сумму более 7 миллиардов рублей за отказ от выполнения требований Роскомнадзора. Google отказалась не только удалять контент с YouTube, но и оплачивать штраф, который был взыскан принудительно. Затем Google проиграла дело тв-каналу Царьград по делу о блокировки его страницы в YouTube.

Этот кейс, начавшийся в мае 2021 года, стал самым убыточным для поискового гиганта. Суд обязал Google выплатить Царьграду неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения решения о разблокировке с двукратным повышением суммы каждую неделю. В результате за полгода накапало ни много, ни мало 94 миллиарда рублей. Это даже меньше, чем Google зарабатывает в России. Естественно, оплатить неустойку ей было попросту нечем.

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Однако банкротство юридического лица — процедура непростая и небыстрая. Банкротом компанию можно признать только суд после тщательного разбирательства. Поэтому так просто обанкротиться Google скорее всего не дадут. Тем более, что российские власти предупредили иностранные компании, желающие покинуть Россию, что умышленное банкротство является уголовно наказуемым деянием. А значит, поисковому гиганту придётся доказать отсутствие злого умысла настолько безапелляционно, чтобы комар носа не подточил.

Обо всех препятствиях, которые будут мешать Google это сделать, мы расскажем чуть ниже. А здесь же заметим, что процедура банкротства может длиться несколько лет, даже если есть объективные основания, указывающие на несостоятельность юридического лица. Поэтому, как бы ни повернулось дело, а завтра-послезавтра и даже к лету Google не обанкротится, а значит, в том или ином виде продолжит вести свою деятельность на территории России.

Что будет с Google в России

Сервисы Google продолжателях функционировать в России, даже если сама компания обанкротится

Желание самой Google обанкротиться и даже формальные предпосылки для этого, которые сейчас объективно есть, ещё ничего не значат. Если у компании есть имущество в России — а оно скорее всего есть — её обяжут распродать его, чтобы погасить все свои долги, а после этого могут назначить кризисного управляющего со стороны.

Он проанализирует все сделки и финансовые поступления компании, изучит экономическую ситуацию, перспективы развития и предложит пути санирования. Это своего рода оздоровление, вывод компании из кризиса. Санация может длиться от полугода до полутора и даже двух лет. Так что просто так уйти из России Google не дадут, как бы ей того ни хотелось.

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Вероятнее всего, что российская дочка Google преодолеет трудности, с которыми она столкнулась. Ведь это успешный и хорошо налаженный бизнес. Вообще, такого рода предприятия в России просто так не банкротятся. Это скорее исключительная практика. Но всё же, что будет, если поисковому гиганту позволят обанкротиться? Представители компании обещают, что для пользователей — то есть нас с вами — ничего принципиально не изменится.

Как сообщили РБК в Google, компания планирует продолжить предоставлять пользователям из России свои бесплатные сервисы. Это YouTube, Gmail, Google Карты и многие другие. Android и Google Play скорее всего тоже оставят, но вот оплатить что-либо в фирменном магазине приложений поискового гиганта россиянам всё равно не дадут в связи с действующими ограничениями. Их вряд ли отменят, вне зависимости от того, дадут Google обанкротиться или нет.

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