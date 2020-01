Практика сбора пользовательских данных, начинавшаяся как побочная деятельность для компаний, имеющих доступ к соответствующей информации, постепенно превратилась в одно из ключевых направлений очень для многих. Причём, как оказалось, чтобы добиться успеха, этими данными нужно не торговать, а правильно их анализировать и пускать полученные в результате знания в дело. Например, так, как это делает Google, которая не гнушается собирать любую информацию, а потом зарабатывает на этом нешуточные деньги. Жаль только, её пользователи зачастую об этом даже не подозревают.

Google всегда уверяла нас, что она начинает записывать наш голос только после произнесения команды-триггера для Google Assistant либо после включения помощника с кнопки. Поэтому ситуации, когда запись включалась автоматически, в компании объясняли произнесением фраз, похожих по звучанию на команду «Окей, Google» или банальным сбоем, которому бывает подвержена любая техника. Все эти записи Google тщательно сохраняет у себя на серверах, а тем, кто против этого позволяет либо запретить сохранение в принципе, либо по специальной команде удалять случайно зафиксированный разговор.

It's not just the wake word. Google, we discovered, can record, store and archive your queries when using the apps or even https://t.co/lhIuCc5DLl and voice search. How do you feel about this folks? https://t.co/rDJVotgtyd pic.twitter.com/byA9BW0lpl

— Jefferson Graham (@jeffersongraham) January 4, 2020