Google заподозрили в незаконной слежке за пользователями

Отслеживание геопозиции крайне удобная штука! Она позволяет телефону понять, где мы находимся, и работать на основании этой информации. Как бы логично это не звучало, но мало кто об этом задумывается. Самый простой пример — навигация. Многие думают, что она как-то там сама работает и все, но это не так. С каждым шагом сервис получает о нас информацию — наши перемещения, предпочтения, где мы задержались, как быстро перемещались. Все это огромный массив данных, кажущийся бесполезным, но при правильной обработке имеющий огромную силу. И это только один пример, а их масса. Даже на системном уровне за нами постоянно следят в том или ином виде. Но что будет, если отключить такую слежку. Действительно ли Google перестанет получать столь ценную для нее ”биг дату”?

Следит ли Google за пользователями

Сказать точно, следит ли Google за пользователями, когда они запрещают ей делать это, нельзя. Но есть косвенные признаки, которые указывают на то, что такое действительно может быть. Впрочем, кроме косвенных признаков, есть еще и интерес компании в получении таких данных. А значит, она может себе позволить немного схитрить в отношении пользователей.

Суд против Google

Google предлагает элементы управления отслеживанием местоположения в своих приложениях для Android и iOS, но на днях против компании началось очередное расследование. Штаты Вашингтон, Индиана и Техас подали иск против Google за якобы продолжающийся сбор данных о местоположении, после того, как отслеживание было отключено пользователями.

Google ложно заставила потребителей поверить в то, что изменение настроек их учетной записи и устройства позволит им защитить свою конфиденциальность и контролировать, к каким личным данным компания может получить доступ. Правда в том, что вопреки заявлениям Google, компания продолжает систематически следить за клиентами и получать прибыль от использования их данных — заявил генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин.

Генеральная прокуратура подтвердила, что она начала расследование против Google после того, как в статье Associated Press в 2018 году выяснилось, что поисковой гигант отслеживает местоположения даже тех пользователей, которые отключили эту функцию и были уверены, что за ними никто не следит.

Что будет, если отключить геолокацию

Генеральная прокуратура не согласилась с заявлениями Google, которые компания делала в период с 2014 по 2019 год. Тогда ее представители утверждали, что отключение параметра ”История местоположений” гарантирует, что данные о посещенных местах не сохраняются и не используются.

Это ложь! Даже когда история местоположений отключена, Google продолжает собирать и хранить эти данные о пользователях, — говорится в заявлении истца.

Представители истца добавили, что поисковый гигант изначально не раскрывал, что опция активность в Интернете и приложениях, которая была включена по умолчанию, по-прежнему позволяла Google собирать данные о местоположении. Более того, утверждается, что Google находит способы отслеживать местоположение пользователя, даже если для его приложений отказано в разрешении на определение такового.

Темные патерны и уловки Google

Наконец, в иске указано, что Google использует так называемые ”темные паттерны”, чтобы манипулировать пользователями, заставляя их предоставлять поисковому гиганту данные о своем местоположении. Приведенные примеры включают в себя неоднократные просьбы пользователей включить отслеживание местоположения в некоторых приложениях и заявления о том, что приложение не будет работать должным образом без данных о местоположении, хотя на самом деле оно работает нормально.

Последнее всегда было отличительной чертой Google. Многие замечали, что время от времени попадаются приложения, которые могут работать нормально или с урезанным набором функций, но не делают этого. Они просто не запускаются, если не дать им чуть ли не полный контроль над телефоном. С одной стороны, ничего страшного не происходит, но такое положение дел заводит в тупик тех, кто не привык делиться разрешениями направо и налево. С другой стороны, это огромные объемы данных, которые Google может монетизировать и использовать в своих интересах.

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Естественно, Google не соглашается с обвинениями и заявляет, что они основаны на устаревшей и неточной информации. Компания не собирается сдаваться и признавать вину. Вместо этого она планирует ”решительно” защищаться.