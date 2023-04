Huawei нашла еще один способ обезопасить себя и партнеров от санкций

Несмотря на то, что Huawei базируется в Китае, у компании есть деловые партнеры по всему миру, что делает ее глобальной компанией. Большинство из них извлекают выгоду из своих отношений с Huawei. Они используют логотип или бренд технологического гиганта для продвижения некоторых своих продуктов. С точки зрения бизнеса это хорошо для партнеров. Но это также может сильно повлиять на саму Huawei. А в нынешних условиях потенциальный риск появляется для всех производителей устройств с маркировкой Huawei. Теперь осталось понять, о чем идет речь и почему так происходит.

Huawei и санкции

Китайская компания хочет убедиться, что все сторонние партнеры удалят бренд Huawei со своих продуктов. Сюда входят смартфоны, автомобили, гаджеты умного дома и другие электронные товары. Это действие кажется необходимым для Huawei, так как это убережет компанию от лишней огласки. Это также позволит избежать неправомерного использования бренда Huawei.

В условиях санкций, наложенных на компанию, нет большого смысла в такой рекламе и привлечении внимания. С одной стороны, отмена нанесения логотипа никак не мешает партнерским отношениям, но с другой — не привлекает столько внимания и не ставит вод угрозу отношения меду компаниями и их самих.

Что будет с Huawei

Huawei сделала такое заявление после публикации годовых результатов за 2022 год. Основатель компании Рен Женьфей призвал всех официальных лиц Huawei соблюдать новое требование. Он также попросил другие ведомства двигаться в том же направлении.

Рен сказал, что маркировка ”HUAWEI” не может использоваться публично ни в каком транспортном средстве или дизайне. После анонса партнер Huawei – AITO — удалил все логотипы компании и любые другие отсылки, связанные с продвижением автомобилей Huawei.

Председатель правления компании Сюй Чжицзюнь также сказал: «Некоторые люди, компании и партнеры злоупотребляют брендом Huawei. Huawei примет соответствующие меры против них”. Это заявление стало ответом на то, что AITO Wenjie стали называть Huawei Wenjie.

Кто копирует телефоны Huawei

Некоторые производители телефонов имеют право использовать разработки Huawei. Они так же должны будут выполнить новые требования. У них все еще может быть право на использование дизайна Huawei. Но не право использовать название «Huawei» в любых своих рекламных материалах и слоганах.

Huawei не просто дает своим партнерам право использовать свои разработки. Она также реализует продукцию своих партнеров. Ярким примером является бренд Hi Nova. Торговая марка коммуникационного оборудования China Post. У нее есть телефон под названием Hi Nova 10. Этот смартфон имеет все характеристики и дизайн Huawei Nova 10 Pro. Huawei даже продает телефоны Hi Nova в своем интернет-магазине. А все из-за того, что они лицензированы.

Справляется ли Huawei с санкциями

Определенно Huawei делает правильные шаги, предпринимая эти действия. Это будет иметь большое значение для повышения безопасности бренда. А заодно позволит избежать злоупотребления им. В первую очередь от этого выиграют партнеры компании, особенно на фоне того, какие срасти порой кипят вокруг компании. Зачем афишировать партнерство, когда можно просто не договаривать о нем, и всем будет хорошо?! Это же не нарушение.

У Huawei много партнеров по всему миру. Большинство из них могут иметь отношения с производителями США. Если отношения между компаниями вылезут наружу, партнеры Huawei тоже могут привлечь к себе внимание и получить запрет на работу с Huawei или и вовсе пакет санкций, который точно никого из них не обрадует.

Особенно сильно рискуют компании, которые используют логотип или бренд Huawei в своих рекламных материалах. Они первыми могут столкнуться с теми же трудностями, что и Huawei. По этой причине удаление логотипа Huawei — хороший выход для обеих сторон в текущей ситуации. И, если честно, странно, что такие шаги не были предприняты раньше.