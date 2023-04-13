Huawei нашла еще один способ обезопасить себя и партнеров от санкций

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Артем Сутягин

Несмотря на то, что Huawei базируется в Китае, у компании есть деловые партнеры по всему миру, что делает ее глобальной компанией. Большинство из них извлекают выгоду из своих отношений с Huawei. Они используют логотип или бренд технологического гиганта для продвижения некоторых своих продуктов. С точки зрения бизнеса это хорошо для партнеров. Но это также может сильно повлиять на саму Huawei. А в нынешних условиях потенциальный риск появляется для всех производителей устройств с маркировкой Huawei. Теперь осталось понять, о чем идет речь и почему так происходит.

Huawei нашла еще один способ обезопасить себя и партнеров от санкций. Huawei продолжает даже под санкциями показывать как надо развиваться. Фото.

Huawei продолжает даже под санкциями показывать как надо развиваться.

Huawei и санкции

Китайская компания хочет убедиться, что все сторонние партнеры удалят бренд Huawei со своих продуктов. Сюда входят смартфоны, автомобили, гаджеты умного дома и другие электронные товары. Это действие кажется необходимым для Huawei, так как это убережет компанию от лишней огласки. Это также позволит избежать неправомерного использования бренда Huawei.

В условиях санкций, наложенных на компанию, нет большого смысла в такой рекламе и привлечении внимания. С одной стороны, отмена нанесения логотипа никак не мешает партнерским отношениям, но с другой — не привлекает столько внимания и не ставит вод угрозу отношения меду компаниями и их самих.

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Что будет с Huawei

Huawei сделала такое заявление после публикации годовых результатов за 2022 год. Основатель компании Рен Женьфей призвал всех официальных лиц Huawei соблюдать новое требование. Он также попросил другие ведомства двигаться в том же направлении.

Рен сказал, что маркировка ”HUAWEI” не может использоваться публично ни в каком транспортном средстве или дизайне. После анонса партнер Huawei – AITO — удалил все логотипы компании и любые другие отсылки, связанные с продвижением автомобилей Huawei.

Что будет с Huawei. Некоторые бренды просто копируют дизайн Huawei, а некоторые получают право использовать те же модели, что и основная компания. Фото.

Некоторые бренды просто копируют дизайн Huawei, а некоторые получают право использовать те же модели, что и основная компания.

Председатель правления компании Сюй Чжицзюнь также сказал: «Некоторые люди, компании и партнеры злоупотребляют брендом Huawei. Huawei примет соответствующие меры против них”. Это заявление стало ответом на то, что AITO Wenjie стали называть Huawei Wenjie.

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Кто копирует телефоны Huawei

Некоторые производители телефонов имеют право использовать разработки Huawei. Они так же должны будут выполнить новые требования. У них все еще может быть право на использование дизайна Huawei. Но не право использовать название «Huawei» в любых своих рекламных материалах и слоганах.

Huawei не просто дает своим партнерам право использовать свои разработки. Она также реализует продукцию своих партнеров. Ярким примером является бренд Hi Nova. Торговая марка коммуникационного оборудования China Post. У нее есть телефон под названием Hi Nova 10. Этот смартфон имеет все характеристики и дизайн Huawei Nova 10 Pro. Huawei даже продает телефоны Hi Nova в своем интернет-магазине. А все из-за того, что они лицензированы.

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Справляется ли Huawei с санкциями

Определенно Huawei делает правильные шаги, предпринимая эти действия. Это будет иметь большое значение для повышения безопасности бренда. А заодно позволит избежать злоупотребления им. В первую очередь от этого выиграют партнеры компании, особенно на фоне того, какие срасти порой кипят вокруг компании. Зачем афишировать партнерство, когда можно просто не договаривать о нем, и всем будет хорошо?! Это же не нарушение.

Справляется ли Huawei с санкциями. Huawei предстоит принять еще много интересных и сложных решений. Фото.

Huawei предстоит принять еще много интересных и сложных решений.

У Huawei много партнеров по всему миру. Большинство из них могут иметь отношения с производителями США. Если отношения между компаниями вылезут наружу, партнеры Huawei тоже могут привлечь к себе внимание и получить запрет на работу с Huawei или и вовсе пакет санкций, который точно никого из них не обрадует.

Особенно сильно рискуют компании, которые используют логотип или бренд Huawei в своих рекламных материалах. Они первыми могут столкнуться с теми же трудностями, что и Huawei. По этой причине удаление логотипа Huawei — хороший выход для обеих сторон в текущей ситуации. И, если честно, странно, что такие шаги не были предприняты раньше.

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