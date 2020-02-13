Все мы знаем о конфликте между Huawei и правительством США, который разгорелся в середине прошлого года и привел к тому, что китайскому производителю закрыли многие двери к сотрудничеству с американскими (и не только) компаниями. Пока скандал то усиливался, то вяло тек, стороны постоянно обменивались тычками друг в друга, а санкции то ослаблялись, то усиливались снова. На днях правительство США в очередной раз высказалось в адрес Huawei. На этот раз суть обвинений сводилась к тому, что в телекоммуникационном оборудовании последних есть ”бэкдор”, позволяющий получить доступ к общению пользователей.

Чтобы разговор был более предметным, если вы не в курсе, напомню, что Huawei занимается не только смартфонами, на продаже которых они очень сильно поднялись в последнее время. У них была база, которая и позволила достичь таких высот в этом деле.

Еще задолго до того, как они сделали первый смартфон, компания выпустила кнопочный телефон. Произошло это еще в начале нулевых, но то устройство не достигло серьезных высот, хотя некоторые модели были действительно знаковыми. Например, именно Huawei первой применила в своих телефонах технологию 3G.

Мы уже писали о компании: История бренда Huawei

Но сама история компании началась еще задолго до этого, когда в 1987 году Рэн Женьфэй, бывший до этого офицером Народной освободительной армии Китая, создал компанию по производству телекоммуникационного оборудования. Многие именно так связывают его с правительством страны, но было бы глупо предполагать, что именно это является доказательством его связи с партией. Даже если она есть, она могла возникнуть в любой момент, и для этого совсем не обязательно быть офицером.

Телекоммуникационное оборудование Huawei действительно есть везде и на нем работают почти все крупнейшие операторы сотовой связи. Именно поэтому обвинения правительства США выглядят очень универсальными. Тем не менее, руководство компании с ними не согласно и высказывается резко против таких обвинений, называя их нелогичными и позорными.

Досталось и крупнейшему изданию, в котором была опубликована эта информация.

«Это отражает предвзятость The Wall Street Journal по отношению к Huawei и подрывает его авторитет», — отметил в заявлении Huawei.

Представители компании уверяют, что возможность доступа компании к сетям операторов является не более чем домыслом, который не имеет под собой никакого основания. По их заверениям, возможности получения и обработки данных абонентов есть только у операторов, которые эксплуатируют оборудование, произведенное Huawei, и больше ни у кого.

Кроме резкой защиты, последовал и резкий выпад в сторону США. Представители компании заявили, что США надо обратить внимание на себя, так как именно они следят за пользователями сетей и оборудования по всему миру

«Как свидетельствуют из утечек Сноудена, Соединенные Штаты тайно получают доступ к телекоммуникационным сетям по всему миру, в течение некоторого времени следя за другими странами», — говорится в заявлении компании.

Сообщается также, что Huawei не просто получала доступ к оборудованию и устройствам пользователей в последнее время, но и делала это в течение последних десяти лет.

«У нас есть доказательства того, что Huawei имеет возможность получать доступ к конфиденциальной и личной информации в системах, которыми она управляет и продает по всему миру», — заявил советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

К сожалению, конкретных ”имен” не прозвучало, и мы не знаем, какие операторы и в каких странах подверглись опасности, о которой говорят представители правительства США, но сообщается, что это началось с момента внедрения оборудования 4G.

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Как видим, Huawei не хочет сдаваться и не признает обвинения, которые являются, мягко говоря, странными. Мы не видим никаких доказательств, а получаем только обвинения китайского производителя в том, что он шпионит.

При этом представители компании уверяют, что такая слежка в принципе невозможна и многие операторы с ними соглашаются. Если верить им, то любая попытка получения доступа к оборудованию будет сразу же выявлена.

В конце концов, если это так просто и пусть даже через ”бэкдор” можно получить легкий доступ к данным операторов связи, то почему этого не могут сделать злоумышленники? Они тоже не дураки, но как хакеры не бьются, а сети операторов и их работа считаются одной из самых защищенных систем.

Кто прав? Возможно, когда-то мы это узнаем, а пока наблюдается только подковерная возня, от которой мало кто из нас выиграет. Поэтому хочется, чтобы все это скорее закончилось, виновные (если они есть) были наказаны, а мы обратно получили добросовестную конкуренцию без административных рычагов воздействия.