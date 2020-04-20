Испанский стыд. Huawei опять опозорилась, выдав профессиональное фото за своё

Какой компонент сегодня определяет флагманский смартфон? Конечно же, это камера — не процессор и даже не аккумулятор, хотя и они важны, — а именно камера. Желательно, чтобы она имела минимум 4, а лучше 5 модулей, разрешение около 100 мегапикселей и 10-, а лучше 50-кратный зум. Сложно сказать, зачем это нужно на практике, но на всех презентациях производители показывают такие классные промо-фото, сделанные на свои фирменные смартфоны, что начинаешь поневоле хотеть себе такой же аппарат, чтобы начать делать такие же снимки. Правда, длится этот порыв ровно до тех пор, пока не узнаешь, что их сделали не на смартфон, а на профессиональный фотоаппарат, как Huawei.

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Huawei снова оказалась в центре всеобщего внимания, выдав снимок, сделанный на профессиональный фотоаппарат, за свои. Компания опубликовала у себя на странице в социальной сети Weibo видеоролик с подборкой фото, которые якобы были сделаны на камеру её фирменных аппаратов. Правда, довольно быстро обман вскрылся, потому что один из пользователей обнаружил, что видел одно из изображений раньше, и после недолгих поисков обнаружил его на одном из популярных фото-стоков 500px. Тут же выяснилось, что оригинальная фотография была сделана на фотокамеру Nikon, о чём свидетельствуют данные EXIF.

Позор Huawei

Huawei – надо отдать ей должное – созналась в подлоге, признала ошибку и поблагодарила пользователя, обнаружившего несоответствие, за внимательность. И всё бы ничего, если бы не желание сотрудников пресс-службы компании оправдаться, которое утопило и их, и авторитет их работодателя, которому теперь остаётся только посочувствовать. Представитель Huawei заявил, что редактор, который работал над видеороликом с подборкой фотографий, просто по ошибке указал, что они были сделаны на собственные аппараты Huawei.

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То есть эти ребята решили проехаться нам по ушам и доказать, что на самом деле не собирались приписывать авторство фотографии, сделанной посторонним фотографом, себе, а всё, что произошло, было нелепой случайностью. Допустим, это правда, но тогда получается, что вы ещё большие лицемеры. Ведь если вы не хотели делать приписку, но опубликовали фото в составе промо-материалов, значит, вы хотели, чтобы люди сами подумали, что фото сделано на ваш новый смартфон, который чисто случайно оказался камерофоном. Одно из двух. Но ни то, ни другое, не оправдывает Huawei, а лишь топит её ещё глубже.

Проблемы Huawei

Я в этой ситуации вижу сразу три проблемы.

Во-первых, Huawei врёт своим пользователям , выдавая профессиональные снимки за результат работы своих смартфоны, которые, судя по всему, вообще ни для чего непригодны, если компания даже не рискнула попробовать отснять что-нибудь своё даже на новый P40 Pro.

, выдавая профессиональные снимки за результат работы своих смартфоны, которые, судя по всему, вообще ни для чего непригодны, если компания даже не рискнула попробовать отснять что-нибудь своё даже на новый P40 Pro. Во-вторых, Huawei плевать хотела на тестирование своих устройств , потому что я не вижу другой причины, по которой нельзя было нанять какого-нибудь фотографа и отправить его сделать несколько классных фотографий, которые можно было отретушировать и всячески обработать так, чтобы итоговый результат перестал быть похожим на оригинал, но зато это был бы настоящий снимок с камеры Huawei P40 Pro.

, потому что я не вижу другой причины, по которой нельзя было нанять какого-нибудь фотографа и отправить его сделать несколько классных фотографий, которые можно было отретушировать и всячески обработать так, чтобы итоговый результат перестал быть похожим на оригинал, но зато это был бы настоящий снимок с камеры Huawei P40 Pro. В-третьих, в Huawei работают настоящие враги Huawei, которые вместо того, чтобы просто извиниться за ошибку и устранить её, начали придумывать нелепые оправдания и в результате опозорили компанию так, что теперь ей придётся отмываться ещё несколько лет, чтобы об этом инциденте забыли.

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Если вы знаете, что такое испанский стыд, то знайте, что я испытал именно его, когда узнал о том, как сильно облажалась Huawei. Ведь одно дело просто обмануть пользователей по-тихому, и совершенно другое – не вывезти даже этого и доказать всем свою несостоятельность. Зачем? Почему? Лично я понятия не имею, почему такая компания, у которой есть все шансы быть на передовой, допускает такие промахи и раз за разом позорит себя и хоронит свою репутацию. Я намеренно говорю «раз за разом», потому что это уже не первый раз, когда китайцев ловят на подлоге. Из этого я делаю вывод, что они осознанно выбрали в качестве своей стратегии «танец на граблях», и другого пути развития они для себя просто не видят.