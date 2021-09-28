Как Google прикрывается Apple, чтобы уйти от наказания

Многие уже забыли, но пару лет назад Евросоюз наложил на Google самый большой штраф в истории современной IT-отрасли. Его размер составил 5 миллиардов долларов, а поводом для этого стало неконкурентное поведение, проявившееся в навязывании Google Play и других сервисов Google производителям Android-смартфонов. Само собой, поисковый гигант тот штраф не заплатил, решив обжаловать решение. Тяжбы длятся до сих пор, но, судя по всему, в Google поняли, что изменить что-либо уже вряд ли получится, а значит, нужно идти на крайние меры — показывать пальцем на главного конкурента.

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Для тех, кто не понимает, что это за разбирательство такое и почему Google признали виновной, небольшой ликбез:

Несмотря на открытость Android , которую могут использовать все производители абсолютно бесплатно, Google обязывала их покупать лицензию на свои сервисы ;

, которую могут использовать все производители абсолютно бесплатно, Google обязывала их ; Google отказывалась продавать сервисы по отдельности, например, если производитель хотел купить доступ только к Google Play, потому что остальные приложения пользователи установили бы сами;

по отдельности, например, если производитель хотел купить доступ только к Google Play, потому что остальные приложения пользователи установили бы сами; Антимонопольный орган ЕС обратил на это внимание, провёл расследование и принял решение о том, что Google пользуется своим доминирующим положением, требуя от произоводителей покупать ненужные им сервисы;

обратил на это внимание, провёл расследование и принял решение о том, что Google пользуется своим доминирующим положением, требуя от произоводителей покупать ненужные им сервисы; ЕС вынес решение, в котором оштрафовал Google на 4,34 млрд евро , или — в персчёте — чуть более 5 миллиардов долларов;

, или — в персчёте — чуть более 5 миллиардов долларов; Google обратилась в суд с апелляцией, рассмотрение которой по существу длится уже больше двух лет, поскольку из-за сложности дела завершить его не представляется возможным.

За что оштрафовали Google

По словам адвоката Мередит Пикфорд, представляющей интересы Google в суде, компания действовала в рамках принятых в отрасли правил. Поэтому называть Google единственным представителем рынка мобильных ОС как минимум неправильно. Компания делит этот рынок с Apple, однако почему-то власти ЕС настойчиво игнорируют проявления конкуренции между ними. Это прямо указывает на то, что в Евросоюзе действуют двойные стандарты, что недопустимо с точки зрения права, особенно, когда речь идёт о противодействии монополиям.

Еврокомиссия закрыла глаза на конкуренцию, которая существует между Apple и Google, сделав вид, что компании действуют на разных территориях. Это ошибочно привело к тому, что Google признали доминирующим игроком рынка мобильных операционных систем и магазинов приложений, хотя на самом деле у нас был очень сильный конкурент, который позволил нам продемонстрировать, что Android — это успешный продукт, который выстоял в условиях жесточайшей конкуренции со стороны крупной ИТ-компании, — высказала Мередит Пикфорд на слушаниях.

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Не знаю, читали ли вы показания руководства Apple по делу об удалении Fortnite из App Store, но у меня сложилось полное впечатление, что и Apple, и Google — говорят примерно одно и то же. Несмотря на то что по факту их конкуренцию друг с другом можно назвать очень и очень опосредованной, они используют друг друга для обоснования своих бесчинств. Ведь по большому-то счёту и та, и другая компании занимают разные ниши рынка и фактически не пересекаются, но регулярно вспоминают друг про друга, ссылаясь на жёсткое противостояние, которого на самом деле и нет.

Android против iOS

Давайте будем честны: если противостояние между Apple и Google было, то только в самом начале, когда рынок принадлежал Symbian и Windows Mobile. По мере того, как основная доля отошла iOS и Android, как таковая борьба если не закончилась, то по крайней мере вышла на другой — я бы назвал его идеологическим — уровень. Теперь компании не конкурируют напрямую, а просто предлагают людям разные концепции. iOS — закрытость и условную безопасность, а Android — открытость и условную свободу, между которыми и выбирают пользователи.

Ссылаясь на конкуренцию с Apple, Google на самом деле довольно сильно подставляет её. Несмотря на то что юристы Еврокомиссии отказались считать присутствие на рынке мобильных ОС второй компании реальной конкуренцией, они вполне могут заинтересоваться кейсом Apple, чья ситуация выглядит, пожалуй, даже более серьёзной. Ведь если Google ставит в невыгодное положение производителей Android-смартфонов, которые вольны не выбирать Google Play в принципе, то уж Apple явно поступает не лучше, блокируя любые альтернативные магазины приложений у себя на платформе.

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Да, iOS — это исключительная собственность Apple, и только она вправе решать, что может попадать на неё извне, а что — нет. Однако, если помните, в деле браузеров, когда судили Microsoft, суд это не особенно смутило. Поэтому он постановил, что компания не вправе блокировать сторонние браузеры на Windows. В результате это привело к появлению Chrome и других популярных веб-обозревателей, которыми мы сегодня пользуемся и в ус не дуем. Поэтому, думаю, если Apple обяжут разрешить аналоги App Store на iOS, через пару лет мы уже даже и не вспомним, что этому поспособствовала именно Google.