Казалось, что дальше некуда, но США еще больше «закрутили гайки» Huawei

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Артем Сутягин 0

Часто приходится начинать статьи про Huawei со слов о том, что компания находится под санкциями. Не все это знают, но ей запрещено очень многое при производстве телефонов. Одно время были какие-то послабления и компания могла получить шанс остаться на плаву. Совместно с ее стремлением вырваться из сложной ситуации это приводило к появлению новой операционной системы (почти), новых телефонов и даже активному движению в сторону автомобильной промышленности. Но, похоже, теперь дела стали намного хуже, и китайская компания окончательно теряет шансы на благополучное продолжение деятельности. Совсем она не закроется, но может окончательно переориентироваться на внутренний китайский рынок. Вот почему.

Huawei

Новые ограничения, наложенные на Huawei, окончательно закроют для нее выход на рынок связи США.

Новые санкции против Huawei и ZTE

Huawei, ZTE и еще три китайские технологические компании потеряли всякую надежду на получение лицензий на сетевое оборудование от Федеральной комиссии по связи (FCC) после того, как президент Джо Байден подписал Закон о безопасном оборудовании.

Новое законодательство запрещает FCC принимать или рассматривать заявки на сетевое оборудование от компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Его цель — гарантировать, что сетевое оборудование этих компаний не используется в телекоммуникационной сети США.

Huawei показала один из лучших телефонов среднего класса.

Повлияют ли санкции на Huawei

Учитывая, что именно телекоммуникационное оборудование было чуть ли не основой бизнеса компании и тем, с чего она начинала. А стало быть, окончательный запрет на работу в этом направлении на рынке США (а значит, и на остальных, кроме китайского), будет очень серьезным ограничением.

Как писали наши коллеги из издания Androidcentral, в прошлом году FCC назвала Huawei и ZTE ”угрозой национальной безопасности”, что свидетельствует об усилении торговой напряженности между США и Китаем. Однако ведомство не запрещало этим компаниям подавать заявки на получение лицензий FCC до тех пор, пока не использовались федеральные средства.

Huawei

Huawei уже давно стала едва ли не главным символом торговой войны между США и Китаем.

Оборудование Huawei в сотовых сетях

Именно эту лазейку и призван закрыть новый закон, подписанный президентом Байденом. По данным Reuters, комиссар FCC Брендон Карр заявил, что регулирующий орган одобрил более 3000 заявок от Huawei с 2018 года. Теперь так сделать не получится, и даже в тех редких случаях, когда компания умудрялась получить хоть какие-то разрешения, теперь ей придется стоять в стороне, как и остальным гигантам китайской телекоммуникационной индустрии. Закон о безопасном оборудовании запрещает использование оборудования Huawei и ZTE в коммуникационных сетях страны. А это влечет за собой также невозможность работать с производителями телефонов.

Не помогло: США наложат санкции на Honor, несмотря на отделение от Huawei.

Какие еще компании попали под санкции США

После одобрения Палатой представителей в начале октября новый закон был единогласно одобрен Сенатом США в конце прошлого месяца. В числе прочих компаний, которым этот закон запрещает участие в создании телекоммуникационных сетей в США, кроме Huawei и ZTE, есть и другие компании. Среди них: Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. Некоторые из них и ранее имели проблемы с правительством США. А если вспомнить историю ZTE, то эта компания находилась в ситуации Huawei уже несколько лет назад, когда на нее то накладывали, то снимали с нее санкции.

Huawei

Шансов на возвращение Huawei в элиту телекоммуникационного бизнеса становится все меньше.

Естественно, замена оборудования в телекоммуникационной сети стоит очень дорого и кто-то должен заплатить за это в случае принятия подобных решений. Именно поэтому FCC также запустила программу стоимостью 1,6 миллиарда долларов, чтобы помочь телекоммуникационным компаниям заменить оборудование Huawei и ZTE в их сетях.

То есть шаги правительства США нацелены не только на то, чтобы впредь не допускать китайские компании на рынок связи, но и на то, чтобы убрать с него то их оборудование, которое уже интегрировано в существующие или разворачивающиеся сети. Вот такое получается импортозамещение и поддержка внутреннего производителя.

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