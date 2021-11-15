Казалось, что дальше некуда, но США еще больше «закрутили гайки» Huawei

Часто приходится начинать статьи про Huawei со слов о том, что компания находится под санкциями. Не все это знают, но ей запрещено очень многое при производстве телефонов. Одно время были какие-то послабления и компания могла получить шанс остаться на плаву. Совместно с ее стремлением вырваться из сложной ситуации это приводило к появлению новой операционной системы (почти), новых телефонов и даже активному движению в сторону автомобильной промышленности. Но, похоже, теперь дела стали намного хуже, и китайская компания окончательно теряет шансы на благополучное продолжение деятельности. Совсем она не закроется, но может окончательно переориентироваться на внутренний китайский рынок. Вот почему.

Новые санкции против Huawei и ZTE

Huawei, ZTE и еще три китайские технологические компании потеряли всякую надежду на получение лицензий на сетевое оборудование от Федеральной комиссии по связи (FCC) после того, как президент Джо Байден подписал Закон о безопасном оборудовании.

Новое законодательство запрещает FCC принимать или рассматривать заявки на сетевое оборудование от компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Его цель — гарантировать, что сетевое оборудование этих компаний не используется в телекоммуникационной сети США.

Huawei показала один из лучших телефонов среднего класса.

Повлияют ли санкции на Huawei

Учитывая, что именно телекоммуникационное оборудование было чуть ли не основой бизнеса компании и тем, с чего она начинала. А стало быть, окончательный запрет на работу в этом направлении на рынке США (а значит, и на остальных, кроме китайского), будет очень серьезным ограничением.

Как писали наши коллеги из издания Androidcentral, в прошлом году FCC назвала Huawei и ZTE ”угрозой национальной безопасности”, что свидетельствует об усилении торговой напряженности между США и Китаем. Однако ведомство не запрещало этим компаниям подавать заявки на получение лицензий FCC до тех пор, пока не использовались федеральные средства.

Оборудование Huawei в сотовых сетях

Именно эту лазейку и призван закрыть новый закон, подписанный президентом Байденом. По данным Reuters, комиссар FCC Брендон Карр заявил, что регулирующий орган одобрил более 3000 заявок от Huawei с 2018 года. Теперь так сделать не получится, и даже в тех редких случаях, когда компания умудрялась получить хоть какие-то разрешения, теперь ей придется стоять в стороне, как и остальным гигантам китайской телекоммуникационной индустрии. Закон о безопасном оборудовании запрещает использование оборудования Huawei и ZTE в коммуникационных сетях страны. А это влечет за собой также невозможность работать с производителями телефонов.

Не помогло: США наложат санкции на Honor, несмотря на отделение от Huawei.

Какие еще компании попали под санкции США

После одобрения Палатой представителей в начале октября новый закон был единогласно одобрен Сенатом США в конце прошлого месяца. В числе прочих компаний, которым этот закон запрещает участие в создании телекоммуникационных сетей в США, кроме Huawei и ZTE, есть и другие компании. Среди них: Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. Некоторые из них и ранее имели проблемы с правительством США. А если вспомнить историю ZTE, то эта компания находилась в ситуации Huawei уже несколько лет назад, когда на нее то накладывали, то снимали с нее санкции.

Естественно, замена оборудования в телекоммуникационной сети стоит очень дорого и кто-то должен заплатить за это в случае принятия подобных решений. Именно поэтому FCC также запустила программу стоимостью 1,6 миллиарда долларов, чтобы помочь телекоммуникационным компаниям заменить оборудование Huawei и ZTE в их сетях.

То есть шаги правительства США нацелены не только на то, чтобы впредь не допускать китайские компании на рынок связи, но и на то, чтобы убрать с него то их оборудование, которое уже интегрировано в существующие или разворачивающиеся сети. Вот такое получается импортозамещение и поддержка внутреннего производителя.