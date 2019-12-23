У американских властей есть давняя традиция обвинять китайские компании в сборе пользовательских данных в интересах китайского правительства. Якобы таким образом китайцы получают возможность следить за гражданами враждебных стран, а значит, получают стратегическое преимущество в случае возникновения конфликта, не говоря уже о том, что полученные сведения попросту сливаются рекламодателям. Несмотря на то что этой практике уже много лет, поплатилась за это только Huawei, и то лишь потому, что ей не посчастливилось оказаться в ненужное время в ненужном месте. Но никто и подумать не мог, что в Компартии Китая могут обвинить популярного у себя на родине вендора.

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Китайские власти назвали Xiaomi виновной в незаконном сборе данных своих пользователей из Китая. Такой вывод сделали в Министерстве промышленности, информации и технологий КНР, изучив особенности функционирования фирменных приложений компании. Одной из тех программ, которое уличили в сборе данных, является клиент финансовой площадки Xiaomi Finance. Это сервис, который действует на территории Китая и Индии и предлагает местным жителям взять в кредит небольшие суммы в эквиваленте от 70 до 1400 долларов под невысокий процент.

Через какие приложения Xiaomi следит за пользователями

Несмотря на то что Xiaomi не сама выдаёт пользователям займы, а всего лишь сводит их с местными финансовыми организациями, все заявки обрабатываются в приложении Xiaomi Finance. Именно это позволяет компании собирать данные заявителей. А, между тем, объёмы сведений, которые пользователи передают о себе банкам и Xiaomi, оказываются довольно большими. Ведь если при регистрации аккаунта в приложении Mi Forum требуется максимум фамилия, имя, адрес электронной почты и номер телефона, то при отправке заявки на кредит, пользователям приходится передавать паспортные данные, номер социального страхования и много чего ещё.

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Довольно неожиданно, что китайское правительство в принципе занимается отслеживанием фактов незаконного сбора персональных данных пользователей, охватывая местные компании. Ведь таким образом оно даёт американским и европейским властям лишний повод для того, чтобы ограничить деятельность этих предприятий на своих рынках. А, учитывая напряжённые отношения между странами, такой исход выглядит как вполне возможный, тем более что тем же американцам зачастую не нужен даже повод для того, чтобы наложить на производителя санкции.

Стоит ли бояться слежки Xiaomi

Что касается рядовых пользователей Xiaomi, то им определённо стоит задуматься, с какой компанией они имеют дело. Даже если сервис Xiaomi Finance не работает нигде, кроме Индии и Китая, ничто не мешает компании начать собирать ваши данные через другие приложения. Само собой, многим нет до этого никакого дела. По словам тех, кто придерживается такой позиции, им совершенно нечего скрывать даже от правительства, не говоря уже о частных компаниях, у которых нет никакой власти и возможности применить касающуюся их информацию против них, даже если эта информация имеет все основания называться конфиденциальной.

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Но я в таких случаях всегда спрашиваю – где мы остановимся? Ведь если мы соглашаемся на сбор личных данных, то наверняка разрешим и читать личную переписку, сохранять наши фотографии, чтобы следить за тем, как мы меняемся. А там уже и до паспортных данных, номере социального страхования и домашнего адреса не далеко. Только если мы соглашаемся на виртуальный шпионаж в отношении самих себя, почему мы запираем двери на замок, устанавливаем камеры слежения в подъезде и не переписываемся с друзьями на стене во «ВКонтакте», как это было раньше?