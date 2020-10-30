Любит, не любит… Huawei разрешили покупать чипы для ее смартфонов

Как ни крути, а в мире происходит такое интересное противостояние, что о нем просто нельзя молчать. Я имею в виду взаимоотношения Huawei с правительством США. Только мы порадовались за компанию, что она может снова покупать дисплеи у Samsung, как теперь качнулись качели с производителями процессоров и им снова разрешили вести дела с китайской компанией. Вот только небольшая ложка дегтя в бочке меда все равно есть. Процессоры покупать можно, но в них не должно быть одной важной функции, которая имеет большое значение для Huawei. Как будут развиваться события дальше, покажет время, а пока давайте разберемся в тонкостях положения.

Процессоры для Huawei

Пока еще не пришло время всем производителям вернутся к работе с Huawei, согласно отчету Financial Times (FT), США уже начали разрешать некоторым производителям микросхем поставлять компоненты для Huawei. Их список растет и со временем в него могут вернуться все основные партнеры компании. Единственное правило, соблюдение которого требуется для возобновления сотрудничества — компоненты не должны использоваться в 5G-бизнесе китайского бренда.

FT приводит слова представителя производителя микросхем, который пожелал остаться неизвестным. Если верить ему, то Министерство торговли США устраивало встречу с руководстводителями компаний, занимающихся компонентами для смартфонов. Им было сказано, что они могут получить право на возобновление сотрудничества с Huawei, если докажут, что их технологии, применяемые в продуктах, не поддерживают 5G. Сообщается, что производитель микросхем имел в виду инфраструктуру 5G Huawei.

Кроме производителей процессоров разрешение на работу с Huawei получили так же Samsung (будет поставлять OLED-панели) и SONY (будет поставлять камеры).

Этот шаг может стать настоящим подарком для Huawei, которую с прошлого года испытывают на прочность различные санкции и запреты со стороны США. Последние ограничения запретили Huawei закупать любое оборудование, изготовленное с использованием американских технологий. Из-за этих санкций китайская компания потеряла TSMC — своего давнего партнера и производителя чипов. Эта ситуация должна была положить конец чипам Huawei, но сейчас на горизонте забрезжил лучик надежды.

Напомню, пару дней назад появилась информация о том, что Samsung получила разрешение на поставку Huawei ее OLED-панелей. Это событие и новые снятия ограничений говорят о том, что все может скоро измениться. Ведь зачем разрешать поставлять панели, если они ничто без чипов, которые тоже надо у кого-то покупать.

Для чего нужны санкции против Huawei

Может сложиться ощущение, что Министерство торговли и высшее руководство страны просто решили не вводить точечные ограничения, а пойти от обратного. Сначала перерубить все связи Huawei с ее партнерами, показав всю серьезность ситуации, а потом постепенно вводить послабления. С точки зрения простоты регулирования деятельности компании такой способ намного проще, чем, например, с каждым договориться, чтобы он не поставлял чипы с 5G.

У этих смартфонов не было 5G и они смогут выпускаться.

Если поставки все же возобновятся и Huawei сможет покупать самые передовые чипы, судьба ее Kirin будет спасена. Правда, возможно, что ей придется менять сами разработки, чтобы в них не было 5G модема. Впрочем, это уже не так страшно, как вообще не иметь своего процессора.

FT сообщает, что две азиатские полупроводниковые компании заявили, что с оптимизмом смотрят на получение лицензий на ведение бизнеса с Huawei. ”Нам сообщили, что чипы для мобильных устройств не проблема”, — сказал один из них.

Пока не поступало никаких официальных сообщений о том, является ли такое положение дел истинным, или кто-то пустил лишние слухи. Оснований быть уверенными в том, что это ”фэйк-ньюз” тоже нет. Куда более логичным кажется именно первый вариант.

Какими будет смартфоны Huawei

А теперь представьте, чего сможет добиться Huawei, если она не просто получит обратно свои процессоры, пусть и без 5G, но зато с характерными особенностями, прокачав при этом свою операционную систему, бета-версия которой уже существует и активно дорабатывается. Смартфон на Kirin под управлением HarmonyOS могут вывести производительность и надежность устройств бренда на новый уровень.

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В этом случае во всем мире они будут цениться еще больше, не говоря уже о Китае. Там местное население точно сметет все смартфоны с полок магазинов, если они готовы активно скупать даже те Huawei, которые стоят 2 700 долларов.

Пока это все рассуждения, но перспектива замаячила именно такая. Посмотрим, что будет дальше, но к поэтапной отмене ограничений мы уже готовы.