Любит, не любит… Huawei разрешили покупать чипы для ее смартфонов

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Артем Сутягин 0

Как ни крути, а в мире происходит такое интересное противостояние, что о нем просто нельзя молчать. Я имею в виду взаимоотношения Huawei с правительством США. Только мы порадовались за компанию, что она может снова покупать дисплеи у Samsung, как теперь качнулись качели с производителями процессоров и им снова разрешили вести дела с китайской компанией. Вот только небольшая ложка дегтя в бочке меда все равно есть. Процессоры покупать можно, но в них не должно быть одной важной функции, которая имеет большое значение для Huawei. Как будут развиваться события дальше, покажет время, а пока давайте разберемся в тонкостях положения.

Kirin

Процессоры Kirin должны жить и сейчас у них появился шанс.

Процессоры для Huawei

Пока еще не пришло время всем производителям вернутся к работе с Huawei, согласно отчету Financial Times (FT), США уже начали разрешать некоторым производителям микросхем поставлять компоненты для Huawei. Их список растет и со временем в него могут вернуться все основные партнеры компании. Единственное правило, соблюдение которого требуется для возобновления сотрудничества — компоненты не должны использоваться в 5G-бизнесе китайского бренда.

FT приводит слова представителя производителя микросхем, который пожелал остаться неизвестным. Если верить ему, то Министерство торговли США устраивало встречу с руководстводителями компаний, занимающихся компонентами для смартфонов. Им было сказано, что они могут получить право на возобновление сотрудничества с Huawei, если докажут, что их технологии, применяемые в продуктах, не поддерживают 5G. Сообщается, что производитель микросхем имел в виду инфраструктуру 5G Huawei.

Кроме производителей процессоров разрешение на работу с Huawei получили так же Samsung (будет поставлять OLED-панели) и SONY (будет поставлять камеры).

Этот шаг может стать настоящим подарком для Huawei, которую с прошлого года испытывают на прочность различные санкции и запреты со стороны США. Последние ограничения запретили Huawei закупать любое оборудование, изготовленное с использованием американских технологий. Из-за этих санкций китайская компания потеряла TSMC — своего давнего партнера и производителя чипов. Эта ситуация должна была положить конец чипам Huawei, но сейчас на горизонте забрезжил лучик надежды.

Процессор

Новые чипы без 5G это плохо, но точно лучше, чем их отсутствие.

Напомню, пару дней назад появилась информация о том, что Samsung получила разрешение на поставку Huawei ее OLED-панелей. Это событие и новые снятия ограничений говорят о том, что все может скоро измениться. Ведь зачем разрешать поставлять панели, если они ничто без чипов, которые тоже надо у кого-то покупать.

Для чего нужны санкции против Huawei

Может сложиться ощущение, что Министерство торговли и высшее руководство страны просто решили не вводить точечные ограничения, а пойти от обратного. Сначала перерубить все связи Huawei с ее партнерами, показав всю серьезность ситуации, а потом постепенно вводить послабления. С точки зрения простоты регулирования деятельности компании такой способ намного проще, чем, например, с каждым договориться, чтобы он не поставлял чипы с 5G.

У этих смартфонов не было 5G и они смогут выпускаться.

Если поставки все же возобновятся и Huawei сможет покупать самые передовые чипы, судьба ее Kirin будет спасена. Правда, возможно, что ей придется менять сами разработки, чтобы в них не было 5G модема. Впрочем, это уже не так страшно, как вообще не иметь своего процессора.

FT сообщает, что две азиатские полупроводниковые компании заявили, что с оптимизмом смотрят на получение лицензий на ведение бизнеса с Huawei. ”Нам сообщили, что чипы для мобильных устройств не проблема”, — сказал один из них.

Huawei

Huawei потратила годы и миллиарды на разработки, а теперь «все сложно».

Пока не поступало никаких официальных сообщений о том, является ли такое положение дел истинным, или кто-то пустил лишние слухи. Оснований быть уверенными в том, что это ”фэйк-ньюз” тоже нет. Куда более логичным кажется именно первый вариант.

Какими будет смартфоны Huawei

А теперь представьте, чего сможет добиться Huawei, если она не просто получит обратно свои процессоры, пусть и без 5G, но зато с характерными особенностями, прокачав при этом свою операционную систему, бета-версия которой уже существует и активно дорабатывается. Смартфон на Kirin под управлением HarmonyOS могут вывести производительность и надежность устройств бренда на новый уровень.

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В этом случае во всем мире они будут цениться еще больше, не говоря уже о Китае. Там местное население точно сметет все смартфоны с полок магазинов, если они готовы активно скупать даже те Huawei, которые стоят 2 700 долларов.

Пока это все рассуждения, но перспектива замаячила именно такая. Посмотрим, что будет дальше, но к поэтапной отмене ограничений мы уже готовы.

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