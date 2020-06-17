Министерство торговли США готовится частично снять санкции с Huawei

То разрешают, то запрещают, то снова разрешают. Так вкратце выглядит история взаимоотношений правительства США и Huawei. Вроде не так давно на компанию наложили новые санкции и теперь она может лишиться даже процессоров для своей техники, включая сетевое оборудования, которое для Huawei даже важнее потребительского направления. Тем не менее, периодически кто-то вспоминает, что без такого крупного игрока на международной сетевой арене будет трудно, и придумывает, как исправить положение дел в свою пользу. Иногда это даже приводит к частичному снятию так громко наложенных санкций. Давайте также громко поговорим о том, как их могут снимать.

Снимут ли санкции с Huawei

По сообщениям, министр торговли США Уилбур Росс подтвердил, что правительство разрешит компаниям в США работать с Huawei над построением сетей 5G. Уилбур Росс указывает, что этот шаг призван укрепить позиции США в отрасли. И это в дополнение к «защите интересов национальной безопасности», относящихся к внешней политике. С этой целью Министерство торговли и другие агентства подписали соглашение, позволяющее американским компаниям работать с Huawei над развертыванием сетей пятого поколения и выработке стандартов этого формата.

Интересно, что данное послабление, если можно его так назвать, последовало не просто за тем, как в прошлом году на компанию наложили санкции, но и за тем, как буквально месяц назад их продлили, а еще запретили компании пользоваться наработками в производстве процессоров, которые принадлежат США или американским компаниям.

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Американские компании, такие, как Qualcomm, призывают к тому, чтобы разрешить Huawei работать на благо 5G с конца 2019 года. Генеральный директор Qualcomm в то время указывал, что стандарты являются обязательными. А без взаимодействия и сотрудничества международных компаний и лидеров отрасли, таких, как Huawei, глобальная стандартизация невозможна. Или США просто не будут участвовать в установлении стандартов.

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Конечно, это не меняет положение вещей для Huawei. Это означает, что компания может продолжить работу по стандартизации технологий, которые она ведет. Но это не значит, что она сможет продвигать свое предложение, например, лицензировать технологию 5G для американских компаний. То есть несмотря на послабления, компания не получит тех прав, которые были у нее когда-то.

И естественно, это послабление никак не повлияет на то, что Huawei придется искать для себя новые способы производства оборудования для сетевых систем и смартфонов. Эти санкции продолжают действовать. И отменять их никто не собирается.

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Осложняет ситуацию то, что многие компании были вынуждены сделать выбор, продолжать работать с Huawei или пойти навстречу США, выюбрав вариант дружбы с ее правительством. Многие компании даже ни с того ни с сего начинали строить заводы в США или получали государственные контракты, после того, как присоединялись к санкциям.

Для чего США нужна Huawei

Согласно опубликованному сообщению Министерства торговли, США должны участвовать в установлении стандартов для всех предстоящих технологических достижений. Это, конечно, включает в себя 5G. Но это также включает в себя сохранение «влияния» США на стандарты для автономных транспортных средств, искусственного интеллекта и «других передовых технологий».

Подразумевается, что Министерство торговли США не хочет, чтобы какая-либо американская компания или партнеры оставались в стороне от крупных технологических инноваций. В итоге, как видим, оно пытается балансировать на грани между санкциями и запретами на работу с Huawei с одной стороны, и необходимостью включить ее в крупный проект — с другой. Как мы понимаем, если США понадобится другое сотрудничество, это тоже будет отдельно оговорено и Huawei сможет присоединиться к работе.

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Закон пока не опубликован и пока нельзя говорить о том, когда он вступит в силу, но, скорее всего, это вопрос самого ближайшего времени. Стоит полагать, что он коснется не только Huawei, но и других компаний из запрещенного списка, с которыми нельзя иметь никаких дел. Главное, чтобы им было, что предложить правительству США. То есть они должны иметь какое-то влияние на формирование стандартов новых технологий в своих отраслях по всему миру. В настоящее время, со слов причастных лиц, закон ожидает публикации в Федеральном реестре.

Нужно ли Huawei снятие санкций

Можно сказать, что Huawei это не нужно, и раз ее так обидели, можно просто хлопнуть дверью и уйти в сторону, отказавшись делиться своими наработками, но, во-первых, они все равно у всех есть, а во-вторых, участие в этом проекте надо самой Huawei. Только так она сможет сохранить свое влияние в индустрии. Если уж ради ее приглашения отменили часть таких громких санкций, то чего-то они да стоят.

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А еще Huawei это нужно из-за того, что на этом элементарно можно заработать. Такой проект это большие деньги и никто ничего не будет делать бесплатно. Учитывая, что работы не сводятся к установке одного роутера (образно говоря), можно предположить, что суммы там будут просто огромными.

А еще так компания сможет сохранить свои отношения с партнерами из числа американских компаний. Когда-нибудь санкции могут снять и работать с ними придется. Так почему бы не закинуть туда свой маленький китайский гарпун?