Новые санкции против Huawei вступили в силу. Что это значит?

Ранее в этом году правительство США инициировало ряд дополнительных санкций против Huawei, нацеленных на её возможности, как производителя смартфонов. Целью санкций было усложнение жизни компании с точки зрения производства компонентов и, как следствие, смартфонов в целом. Некоторые из новых санкций вступили в силу 15 сентября 2020 года. Часть из них может быть потенциально опасной для компании, но при этом она имеет некоторые шансы нивелировать эту опасность. Давайте разберемся, какие меры призваны навредить компании с сегодняшнего дня, и что она вообще должна делать. Ведь, как говорится, выход есть всегда. Или нет?

Санкции против Huawei

Белый дом ввел более жесткие ограничения в отношении Huawei в мае 2020 года, вынудив иностранных производителей микросхем, производящих чипы с использованием американского оборудования, прекратить производство и отгрузки в адрес Huawei.

При этом было дано небольшое послабление, согласно которому можно было до 14 сентября завершить исполнение обязательств по ранее заключенным договорам и к этому времени полностью прекратить работу с китайской компанией.

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Тайваньский производитель микросхем TSMC является одной из этих пострадавших компаний, и со вчерашнего дня этой компании запрещено производить и отгружать чипсеты для Huawei. Сообщается, что производитель чипов прекратил принимать новые заказы вскоре после того, как в мае впервые было объявлено об ограничениях. Однако, TSMC сама была заинтересована выпустить как можно больше чипов для Huawei и заработать на этом побольше денег. Поговаривают, что производство осуществлялось даже в ущерб другим заказам, а работники трудились сверхурочно.

В итоге, как минимум один из грядущих телефонов серии Mate 40 действительно будет оснащен новым флагманским процессором Kirin. Однако, накопленных запасов не хватает даже для этой модели, поэтому не ожидайте, что серия P50 предложит новую версию Kirin.

Еще один серьезный удар по Huawei, возможно, нанес китайский производитель микросхем SMIC. Компания недавно начала массовое производство бюджетного процессора Kirin 710A по 14-нм техпроцессу для Huawei, но SMIC, как сообщается, также была вынуждена согласиться на исполнение санкций США и отказаться от производства чипов по заказу Huawei. Однако, агентство Reuters сообщает, что производитель микросхем подал заявку на получение лицензии на возобновление бизнеса с китайским гигантом. Подобное желание можно встретить у Qualcomm и даже Samsung, которая тоже запросила у США разрешение на продолжение работы с Huawei.

Huawei без MediaTek

Отсутствие флагманского процессора Kirin означает, что Huawei необходимо закупать чипсеты у других компаний. Считается, что китайские производители микросхем пока не обладают ноу-хау для производства новейших флагманских процессоров и в любом случае они могут быть скованы санкциями. Одной из первых компаний по поставке флагманских чипсетов для Huawei была MediaTek, но теперь она попала под санкции.

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Несмотря на то, что в этом году Huawei все шире использовала чипсеты MediaTek в своих устройствах среднего класса и даже закупала чипы семейства Dimensity 800, в конце прошлого месяца MediaTek подтвердила, что будет соблюдать последние санкции США, но тоже попробует запросить разрешение у американцев на дальнейшую работу с Huawei.

Такие компании, как Microsoft, например, ранее получали лицензию на подобную работу, поэтому линейка Huawei Matebook может работать на Windows. Это означает, что некоторые производители могут получить ”зеленый свет” на работу с Huawei, но это не точно.

Дисплеи смартфонов Huawei

Еще одна жертва в этой войне против Huawei — поставки дисплеев от LG и Samsung. Сообщается, что к сегодняшнему дню обе компании решили приостановить поставку дисплеев премиум-класса для Huawei.

Кроме Samsung и LG, Huawei использовала дисплеи китайской компании BOE. После отказа первых двух от сотрудничества, судя по всему, у телекоммуникационного гиганта остался только один партнер — BOE. Однако, считается, что Huawei тестирует экраны других китайских компаний, таких, как CSOT, Tianma и Visionox. Так что пока у нее есть несколько альтернативных вариантов, но это решение только половины проблемы.

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Дисплей только отображает информацию, но для его работы нужен дополнительный чип, не входящий в основной чипсет с процессором. В первую очередь он обеспечивает обработку касаний сенсора. Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, у Huawei могут возникнуть проблемы с получением этих специальных чипов для дисплеев, а также чипов управления питанием. Тем не менее, в прошлом месяце DigiTimes сообщила, что Huawei и SMIC объединились для разработки некоторых решений.

Производители памяти для смартфона

Поставщики памяти Samsung и SK Hynix в начале этого месяца приостановили отношения с Huawei в соответствии с последними санкциями. Обе фирмы поставляли оперативную память для смартфонов и планшетов компании.

Как сообщается, они тоже, как и остальные бывшие партнеры, подали заявку на возобновление отношений с Huawei. Опять же, некоторым компаниям удалось получить эти лицензии, в то время, как другие ждут уже больше года и до сих пор не добились никакого результата.

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Конечно, есть и другие компании, которые производят оперативную память для использования в мобильных устройствах, но не ясно, как они поведут себя и будут ли вопреки санкциям работать с Huawei. Тут еще встает вопрос качества предлагаемой продукции. Возможно, некоторые варианты не захочет использовать уже сама Huawei, если ее не устроит качество предлагаемых вариантов. Об этом тоже не стоит забывать.

Камера Huawei

Huawei хорошо известна своими крутыми камерами, но и эта составляющая ее смартфонов может быть под угрозой. Nikkei Asian Review также отмечает, что продажи датчиков изображения Sony для Huawei были полностью остановлены к 15 сентября.

Датчики изображения Sony, используемые Huawei, содержат цветные фильтры RYYB для улучшения характеристик при слабом освещении, в отличие от фильтров RGB, используемых в подавляющем большинстве камер смартфонов. Это было одной из основных причин того, что последние флагманы Huawei обеспечивают отличное качество изображения почти в полной темноте.

Не стоит сомневаться, что и в этом случае есть соответствующая заявка на продолжение сотрудничества. Вот только маловероятно, что ее так легко одобрят. Скажем так — шансы 50/50.

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Как видим, Huawei придушили по всем фронтам, но шанс на спасение все еще есть, если найти других поставщиков. Главное, чтобы при этом не пострадало качество готовых смартфонов. А вообще, интересно, что США оставили себе возможность немного отступить назад. Получается, что если они будут в этом заинтересованы, они выдадут соответствующие разрешения. Вот только в какой ситуации это случится?