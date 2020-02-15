Наверняка у каждого есть история о том, как он, его друзья или родственники сталкивались со случаями телефонного мошенничества. Кому-то звонили, кто-то получал СМСки, а кто-то электронные письма, но задача каждого этого послания была в том, чтобы жертва перевела мошеннику определенную сумму. Как правило, она варьируется в небольшом диапазоне — от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч рублей. Когда мошенник хочет получить больше, тут уже надо потрудиться и проявить индивидуальный подход. Сегодня мы поговорим об относительно новой схеме обмана населения, которая похожа на спам, но кто-то может купиться. Так злоумышленник без лишних заморочек сколько-то да получит и останется чистым.

Как мошенники обманывают по телефону

Я уже рассказывал о схеме, при которой вам звонит “сотрудник банка”, якобы из службы безопасности, и говорит, что с вашего счета пытались снять деньги и даже называет суммы и город, в котором это происходило. Специально берется относительно не крупный город, чтобы не попасть на его жителя. А даже если и попадут, всегда можно сказать, что так и надо. При этом ответ “у меня на карте нет столько денег” не проходит. В ответ “сотрудник банка” говорит, что он это видит, но попытки продолжаются и вам надо действовать.

Чтобы жертва ничего не заподозрила, звонящий говорит, что ей надо обратиться в любое отделение банка. При этом ему нужен только номер карты для того, чтобы зафиксировать ситуацию. Он его в любом случае не проверит, и даже если назвать номер карты из головы, все равно он скажет, что жалоба на хищение карты зафиксирована.

Вроде на этом разговор должен закончиться и вы должны пойти в банк, но тут вас предупреждают, что злоумышленники могут как-то оформить кредит по вашей карте или просто снять чуть меньше, чем пытались, но все, что есть. Для этого “сотрудник банка” спрашивает, точно ли вы не хотите оформить блокировку по телефону. В противном случае просит вас произнести, якобы под запись, что вы снимаете с него ответственность за хищения, которые произойдут, пока вы будете идти до отделения банка.

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Вроде все выглядит натурально. Он даже присылает вам сообщение, в котором приведен какой-то код, который надо ему продиктовать под видом кода заявки. Как я потом выяснил, этот код отправляется с сайта банка для подтверждения заявки на кредит. В моем случае это был банк ВТБ, но такое в том или ином виде возможно почти в любом банке. В итоге, СМС приходит с номера банка и все выглядит реалистично. На этом этапе многие теряются, верят звонящему и дают ему любую информацию.

Тут можно рекомендовать только одно — благодарить звонящего за информацию и самому перезванивать в банк. В 99 процентах случаев окажется, что вас пытались обмануть, но только так вы сможете защитить себя от мошенников.

Надо отдать им должное, так как схема очень красивая и реалистичная. Даже мы в редакции, когда мне пришел такой звонок, не сразу нашли подвох, хотя изначально относились к этому скептически . А вот пожилые или просто более доверчивые люди могут купиться на это, и ладно если просто потерять несколько тысяч рублей со счета, они могут получить на себя кредит, а это уже намного хуже.

Только мне так звонили два раза, но вчера мне показали письмо, в котором схема была более топорная, но и более массовая. Не думаю, что кто-то из вас на нее поведется, но рассказать о ней хочется.

Как мошенники обманывают людей

Ключевым элементом этой схемы обмана является письмо по электронной почте, по которому сразу видно, что оно рассылается рандомно. Странно, что это письмо не попадает в спам. Хотя, возможно, у разных сервисов это работает по-разному.

Суть письма заключается в том, что его автор якобы взломал ваш роутер и получил доступ ко всей истории браузеров на всех устройствах. Как он уверяет, сначала он хотел просто все заблокировать и потребовать небольшие деньги за разблокировку, но потом заметил, какие страницы вы посещаете и передумал.

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Якобы он заметил, что вы часто смотрите фильмы для взрослых и не просто смотрите, но и производите определенные действия. Эти-то действия он и запечатлел, активировав камеру устройства. Кроме этого, он соединил (наверное, в режиме картинка в картинке) изображение с экрана и камеры и получил “фантастические кадры”.

Эти кадры и являются предметом шантажа. Если не перевести ему 500 долларов, он угрожает разослать их всему списку контактов, которым он тоже завладел.

Всю абсурдность такого способа обмана выдает сам текст письма. Кроме того, что он описывает немного нереальные вещи, он составлен безадресно. Если это такой крутой хакер, который может все, почему он не знает, как зовут того, к кому он обращается.

В общем, можно сказать, что схема максимально простая, но если такое письмо получит пять миллионов человек и даже каждый стотысячный купится, навар уже будет неплохим. Даже если каждый миллионный переведет шутнику 500 долларов, навар составит 2500 долларов. Не так плохо за час работы.

Как видим, схем обмана безумное множество и все они разные по своей реалистичности. Думать, что тебя никогда не обманут как минимум глупо, так как обманывают даже целые военные организации. Вопрос в том, как подойти к этому и насколько реалистично все это сделать. Пока можно просто сказать, что надо быть осторожнее и рассказывать друг другу о новых схемах обмана, чтобы никто не попадался и мошенники вымерли, как класс. Хотя, вряд ли это когда-то произойдет, к сожалению.