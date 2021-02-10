Нuawei заявила, что никогда не продаст бизнес смартфонов

Так уж получилось, что путь, который в своей жизни прошел Рэн Чжэнфэй, привел его к тому, что компания, которую он создал почти из ничего, просто разваливается на глазах. Я говорю о руководителе Huawei. При этом трудности связаны не с просчетами руководства, тут как раз все было нормально, а с тем, что компания просто перешла кому-то дорогу. Может и можно было иначе повести себя на ранних стадиях разгоравшегося скандала, но сейчас уже поздно говорить об этом, а у нас есть компания, которая не может нормально выпускать смартфоны, продает свои активы, а спасается аксессуарами и некоторыми другими наработками. В последнее время все больше говорили о том, что руководство собирается продать бизнес смартфонов, как оно это сделало с брендом Honor, но сейчас владелец компании опроверг такие слухи.

Снимут ли санкции с Huawei

Рэн Чжэнфэй заявил во вторник, что Huawei переживет санкции, наложенные администрацией Дональда Трампа, и с нетерпением ожидает возобновления отношений с США, когда к власти придет новый президент Джо Байден. Собственно, он уже пришел, но заявления его администрации пока не дают оснований надеяться на смягчение политики в отношении китайских компаний в целом и Huawei в частности.

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Тем не менее, Huawei все равно ожидает, что новый президент США улучшит отношения между двумя странами, а также между американскими и китайскими компаниями. Рэн Чжэнфэй сказал, что Huawei по-прежнему полна решимости покупать оборудование у американских компаний, и что восстановление доступа Huawei к товарам из США является взаимовыгодным. Кроме того, он предполагает, что ограничения в отношении китайского технологического гиганта нанесут ущерб не только ей, но и американским производителям.

Мы надеемся, что новая администрация США будет проводить открытую политику на благо американских фирм и экономического развития Соединенных Штатов — сказал Рэн. Мы все еще надеемся, что сможем закупить большие объемы американских материалов, компонентов и оборудования, чтобы все извлекли выгоду из роста Китая.

Лидер компании также опроверг информацию о том, что Huawei уходит из смартфонного бизнеса.

Мы решили, что ни в коем случае не будем продавать наши потребительские устройства и свой бизнес по производству смартфонов — сказал руководитель Huawei.

Когда выйдет Huawei P50 и Huawei Mate X2

Из того, что мы уже знаем на сегодняшний день, стоит отметить, что компания уже анонсировала презентацию нового складного смартфона, которая состоится 22 февраля этого года. Также пока не было подтверждено официально, но мы ожидаем, что в марте компания покажет смартфоны серии Huawei P50.

Даже не смотря на свои сложности, компания долгое время не просто сохраняла свои позиции на китайском рынке, но и укрепляла их. Так в середине прошлого года по итогам двух кварталов, во многом из-за хороших продаж в Китае, компания смогла занять первое место в мире по продажам смартфонов. Не говоря уже о домашнем регионе.

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Даже по данным на последний квартал прошлого года, которые пока являются актуальными, Huawei по-прежнему уверенно лидирует на китайском рынке смартфонов. Соответствующие отчеты, как сообщает Gizchina.com были подготовлены CINNO Research и Canalys.

Согласно ежеквартальному отчету об отслеживании мобильных телефонов International Data Corporation (IDC), поставки смартфонов на китайский рынок в четвертом квартале 2020 года составили примерно 86,4 миллиона единиц, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем году. Падение можно легко объяснить последствиями пандемии и общим падением спроса на новый смартфоны. Последнее, в свою очередь, вызвано перенасыщением рынка и отсутствием действительно новых предложений.

В четвертом квартале значительно увеличились поставки смартфонов Apple, OPPO, Vivo и Xiaomi. Что касается конкретных рейтингов в четвертом квартале, то Huawei, Apple, OPPO, Vivo и Xiaomi вошли в пятерку лучших именно в таком порядке. Хотя продажи Huawei и упали на 34,5% в годовом исчислении, она по-прежнему занимает первое место в регионе с долей рынка 25,1%.

Как продаются смартфоны Huawei

Если посмотреть на весь 2020 год, Huawei по-прежнему опережает конкурентов. Доля рынка составляет 38,3%, что на 0,1% меньше, чем в 2019 году, когда она составляла 38,4%. На втором месте находится Vivo с долей рынка 17,7%. Это показывает, что Huawei, занимающая первое место, имеет долю рынка более чем на 50% выше, чем занимающий второе место Vivo. Oppo, Xiaomi и Apple занимают с третьего по пятое места соответственно. За исключением роста Apple в годовом исчислении, у остальных четырех производителей наблюдается разная степень спада.

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В четвертом квартале поставки мобильных телефонов 5G в Китае составили около 60 миллионов единиц. Именно это направление можно считать основой роста продаж в будущем. Пользователям надо было что-то новое и теперь у них есть 5G.

Наблюдая за такими показателями, создается ощущение, что смартфонное подразделение стало для Huawei чуть ли не курицей с золотыми яйцами. Хотя в нем тоже наблюдаются проблемы, но что-то решается старыми запасами, а что-то другими способами, но пока подразделение способно хотя бы поддерживать само себя на плаву, его конечно же надо оставлять. Мы не знаем того, что знает руководство компании, чтобы сделать такой вывод, не надо обладать обширными знаниями.