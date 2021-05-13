Ошибочка вышла: США снимут санкции с Xiaomi по решению суда

  2. Темы
  3. Суды и скандалы
Иван Кузнецов 0

В самом начале 2021 года Министерство обороны США объявило Xiaomi угрозой национальной безопасности и внесло компанию в чёрный список. Именно с этого началась череда неприятностей Huawei, которая затем вылилась в строгие санкции и запрет на ведение совместной деятельности с американскими предприятиями. Несмотря на то что на Xiaomi настолько же строгих ограничений никто не наложил, было очевидно, что всё к тому и идёт. Но китайцы не согласились с таким клеймом, подали на Минобороны в суд и выиграли.

Mi

Суд Xiaomi против США закончился победой китайской компании

Google, у нас проблемы: Harmony OS установили на смартфон Xiaomi

Вскоре после подачи иска Xiaomi к Министерству обороны США окружной судья Вашингтона, округа Колумбия, приостановил все запреты, которые влекло за собой внесение в чёрный список. Своим решением он запретил ведомству ограничивать компанию во взаимодействии с американскими инвесторами и партнёрами, а также вводить новые ограничения по этому делу. Однако такой запрет был временным и должен был продлиться до окончания разбирательства и принятия финального решения относительно дальнейшей судьбы Xiaomi.

Санкции США против Xiaomi

Суд

Xiaomi подала на США в суд за внесение в чёрный список и выиграла

В результате совместного расследования Министерства обороны США и Xiaomi с привлечением правительственных экспертов выяснилось, что решение о внесении китайской компании в чёрный список было «произвольным и капризным», не соответствующим реальному положению вещей и противоправным. Поэтому члены правительственной комиссии обязали Минобороны окончательно исключить Xiaomi из списка угроз национальной безопасности США и принести компании извинения.

Xiaomi бьет рекорды продаж. Но почему так происходит?

Безусловно, решение об исключении Xiaomi из чёрного списка – это большая победа для компании. Она на собственном примере доказала другим, что отстаивать свои права в суде можно и нужно, особенно, если уверен в своей правоте. Другое дело, что для этого действительно нужно обладать репутацией кристальной чистоты, которой, очевидно, не нашлось у Huawei. Ведь её как раз не только не исключили из чёрного списка, но и продолжили ужесточать экономические ограничения, препятствующие компании развиваться и сотрудничать с компаниями из США.

Суд Xiaomi против США

Xiaomi

Xiaomi будет требовать у США компенсацию понесённых расходов и вреда

Правда, вряд ли спор Xiaomi с США на этом и закончится. Нет сомнений, что компании предстоит ещё как минимум одно судебное разбирательство о назначении компенсационных выплат. Ведь внесение в чёрный список привело к снижению стоимости акций Xiaomi почти на 10%, спровоцировав падение капитализации на 10 миллиардов долларов. Несмотря на то что впоследствии компании удалось отыграть падение, очевидно, что она не оставит всё так, как есть, а будет добиваться возмещения понесённых потерь.

Рабочий стол защищен от изменений — Xiaomi. Как отключить

Интересно, что на новостях об исключении Xiaomi из чёрного списка стоимость её акций выросла на 5%. Позитивная повестка явно раззадорила инвесторов, которые поняли, что вновь могут вернуться к инвестированию в перспективную компанию. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы компенсировать те потери, которые Xiaomi уже понесла. Ведь, помимо падения капитализации, которая вовсе не является физическими деньгами, компании пришлось потратиться и на юристов, и на подготовку исковых документов, и на ведение разбирательства, не говоря уже о репутационных потерях, которые она понесла из-за Минобороны.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Xiaomi
ТОП-6 смартфонов для студентов, которые выйдут 2021 году

Если дать характеристику среднестатистическому студенту, то скорее всего получится молодой человек, который не имеют большого дохода, но ведет активный образ жизни и является потребителем различных товаров и услуг, а также много фотографирует и снимает видео. Ему нужен смартфон с высокой производительностью, и он преследует некоторые ”романтические” потребности, вроде красоты, совершенства и справедливости цены. Можно даже сказать, что он верит в честность производителей смартфонов и не считает необходимым переплачивать за ненужные навороты. В этой подборке я расскажу, какой смартфон лучше всего купить студенту. Согласен, понятие немного расплывчатое, но будем ориентироваться на мой собственный относительно недавний опыт, отзывы в Интернете и комментарии знакомых студентов. А дальше выбирать уже вам.

Читать далее
водопад
Почему я против моды на дисплеи типа «водопад»

Экраны телефонов становятся все более изогнутыми. Края все больше загибаются в сторону задней стенки, а маркетологи даже придумали термин ”экран-водопад”. Вот только лично я не могу назвать это большим прорывом и отношу к тупиковым веткам развития гаджетов. Кто пользовался такими экранами, согласится, что красиво и удобно это только на картинке. В реальной жизни это наоборот сильно мешает, а иногда даже раздражает. Попробую объяснить, почему я так думаю, и может быть вы со мной согласитесь. Возможно, вы даже уже согласны, но давайте все равно обсудим плюсы и минусы такого решения, ведь даже у того, что очень не нравится, могут быть объективные преимущества.

Читать далее
WhatsApp
Поддержка WhatsApp, Telegram и GPS: каким будет Xiaomi Mi Band 6

Фитнес-браслеты – штука чрезвычайно популярная. Они стоят намного дешевле, чем смарт-часы, но при этом зачастую предлагают сопоставимый набор функций. Единственным недостатком трекеров, который ощутимо ограничивал их возможности, был дисплей. Из-за небольшой диагонали экрана на нём было сложно даже прочесть входящие сообщения, не говоря уже о том, чтобы ответить. Так бы фитнес-браслеты и оставались сугубо пассивным гаджетом, если бы не желание Xiaomi изменить эту парадигму.

Читать далее
Новый комментарий