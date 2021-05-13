Ошибочка вышла: США снимут санкции с Xiaomi по решению суда

В самом начале 2021 года Министерство обороны США объявило Xiaomi угрозой национальной безопасности и внесло компанию в чёрный список. Именно с этого началась череда неприятностей Huawei, которая затем вылилась в строгие санкции и запрет на ведение совместной деятельности с американскими предприятиями. Несмотря на то что на Xiaomi настолько же строгих ограничений никто не наложил, было очевидно, что всё к тому и идёт. Но китайцы не согласились с таким клеймом, подали на Минобороны в суд и выиграли.

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Вскоре после подачи иска Xiaomi к Министерству обороны США окружной судья Вашингтона, округа Колумбия, приостановил все запреты, которые влекло за собой внесение в чёрный список. Своим решением он запретил ведомству ограничивать компанию во взаимодействии с американскими инвесторами и партнёрами, а также вводить новые ограничения по этому делу. Однако такой запрет был временным и должен был продлиться до окончания разбирательства и принятия финального решения относительно дальнейшей судьбы Xiaomi.

Санкции США против Xiaomi

В результате совместного расследования Министерства обороны США и Xiaomi с привлечением правительственных экспертов выяснилось, что решение о внесении китайской компании в чёрный список было «произвольным и капризным», не соответствующим реальному положению вещей и противоправным. Поэтому члены правительственной комиссии обязали Минобороны окончательно исключить Xiaomi из списка угроз национальной безопасности США и принести компании извинения.

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Безусловно, решение об исключении Xiaomi из чёрного списка – это большая победа для компании. Она на собственном примере доказала другим, что отстаивать свои права в суде можно и нужно, особенно, если уверен в своей правоте. Другое дело, что для этого действительно нужно обладать репутацией кристальной чистоты, которой, очевидно, не нашлось у Huawei. Ведь её как раз не только не исключили из чёрного списка, но и продолжили ужесточать экономические ограничения, препятствующие компании развиваться и сотрудничать с компаниями из США.

Суд Xiaomi против США

Правда, вряд ли спор Xiaomi с США на этом и закончится. Нет сомнений, что компании предстоит ещё как минимум одно судебное разбирательство о назначении компенсационных выплат. Ведь внесение в чёрный список привело к снижению стоимости акций Xiaomi почти на 10%, спровоцировав падение капитализации на 10 миллиардов долларов. Несмотря на то что впоследствии компании удалось отыграть падение, очевидно, что она не оставит всё так, как есть, а будет добиваться возмещения понесённых потерь.

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Интересно, что на новостях об исключении Xiaomi из чёрного списка стоимость её акций выросла на 5%. Позитивная повестка явно раззадорила инвесторов, которые поняли, что вновь могут вернуться к инвестированию в перспективную компанию. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы компенсировать те потери, которые Xiaomi уже понесла. Ведь, помимо падения капитализации, которая вовсе не является физическими деньгами, компании пришлось потратиться и на юристов, и на подготовку исковых документов, и на ведение разбирательства, не говоря уже о репутационных потерях, которые она понесла из-за Минобороны.