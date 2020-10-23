Почему Google должна любить iPhone больше, чем Android

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Иван Кузнецов 1

Принято считать, что Apple и Google – это заклятые и непримиримые враги. Дескать идеология компаний настолько различается, что рассчитывать на то, что им удастся найти точки соприкосновения хоть по каким-то вопросам, практически не приходится. Но это миф, который этой весной решили развенчать они сами, представив универсальную систему слежения за больными коронавирусом для iOS и Android. Эта новость немного подуспокоила воинствующих фанатов, но заставить их смириться с тем, что обе компании способны работать как одна, они всё-таки не смогли. А между тем, Apple и Google сами так про себя говорят.

iPhone

Google ценит iPhone больше, чем Android. По крайней мере, это логично

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Немногие знают, что Google платит Apple огромные деньги за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию во всех iPhone, iPad, iPod и Mac. Никто не знает точных цифр, но известно, что год от года сумма только растёт и сегодня может составлять от 8 до 12 миллиардов долларов. Кажется, что это большие деньги, но по факту Apple и Google зарабатывают на своём сотрудничестве гораздо больше. Их доходы от совместной работы исчисляются десятками и даже сотнями миллиардов долларов. Но для этого сторонам пришлось пойти на небывалый шаг.

Google против Apple?

Суд против Google

Еврокомиссия обязала Google предлагать пользователям Android альтернативные поисковики

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства по делу об образовании монополии, в 2018 году Тим Кук лично связался с гендиректором Google Сундару Пичаи с предложением вывести сотрудничество на новый уровень. Для этого, сказал Кук, они должны действовать как одна компания. Это не было классическим картельным сговором, потому что стороны не собирались поднимать цены выше рынка, препятствуя их снижению. Они просто собирались поделить между собой профит от совместной работы на рынке поисковых услуг, не подпуская конкурентов.

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Ну, с выгодой разобрались. Но почему же Google должна любить iPhone больше, чем Android? Ведь логично, что Apple может не допустить её поисковик к своей экосистеме, а взять кого-то другого. Поэтому Google вынуждена платить, и любовью здесь, скорее всего, даже не пахнет. Но это ошибка. Как мы знаем, в прошлом году Еврокомиссия признала Google монополией и обязала её предлагать пользователям Android альтернативные поисковые системы. Несмотря на то что это не привело к ощутимом оттоку аудитории, до сих пор неизвестно, что ещё выкинут власти.

Почему Google любит iPhone

Браузеры на Android

Ну дичь же! Google должна рекламировать поисковики и браузеры конкуренты пользователям Android

Но ведь Apple тут не при чём. Будучи самостоятельной компанией, независимой от Google, она может сама выбирать, с кем заключать сделки и чьими услугами пользоваться. Следовательно, у Еврокомиссии претензий к ней быть не может, и следовательно, у Google развязаны руки в рамках сотрудничества с Apple. Поисковый гигант может не бояться, что кто-то придёт к Apple и заставит её отказаться от его услуг. Всё-таки общеправовой принцип свободы договора, который действует во всех правовых системах, никто не отменял. Но с Android ничего такого уже нет, потому что собственная операционка Google фактически ей не принадлежит.

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Apple сейчас является для Google своего рода защитным бастионом. Работая в рамках «яблочной» экосистемы, поисковый гигант может зарабатывать огромные деньги на предоставлении поисковых услуг пользователям iPhone. Ведь в процессе компания собирает колоссальные массивы данных без каких-либо ограничений со стороны Apple, которая, как мы знаем, позволяет себе делать исключения для своих партнёров. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но в интересах Google любить iPhone больше, чем Android. По крайней мере, до тех пор, пока в Купертино не сделают свой поисковик.

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1 комментарий Оставить свой

  1. kastryulya

    И тут инсайдер пропихивает никому не нужный горбато-крыжастый отсталый кирпич.

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