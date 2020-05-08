Почему скандалы с утечками данных не вредят производителям телефонов

Рынок смартфонов, как и любой другой, постоянно шевелится и бурлит. Иногда это бурление выбрасывает наверх новые технологии или просто новые смартфоны. Но часто это бывает что-то с самого дна. Что-то грязное, противное и то, что никто не хочет трогать. Я говорю про сплетни, слухи и скандалы. Особенно те, которые касаются утечек пользовательских данных. Того, что пользователи доверяют компаниям, но гарантии безопасности взамен не получают. Самое интересное, что компании-производители почти не страдают от этого. Они просто говорят, что ”да, такое было” и все. На какое-то время падает стоимость акций, но через пару месяцев все стабилизируется и котел бурлит дальше. В чем дело? Почему для компаний все заканчивается так легко?

Утечка данных Xiaomi

Не так давно был скандал с тем, что Xiaomi шпионили за пользователями настолько, что даже не помогал режим ”инкогнито” в браузере. Она все равно собирала информацию и прекрасно понимала, чем вы пользуетесь и куда заходите. Деже если речь идет о сайтах для взрослых. Особенно, если речь идет о них.

Аналитический отраслевой сервис Strategy Analytics сообщает, что индустрия смартфонов сократилась на 17 процентов. Конечно, скандал с Xiaomi не оказал сильного влияния на цифры. Более того! Это единственная компания, которая не не только не уменьшила отгрузки, но и увеличила их. По сравнению с Samsung, Huawei и другими компаниями, тенденция Xiaomi выглядит даже позитивно. Производитель постепенно отбирает долю рынка у своих конкурентов. Таким образом, Xiaomi получает больший кусок уменьшающегося торта. Есть ли в этом справедливость?

Почему обновления безопасности не делают Android лучше

Получается, что компания не просто отслеживает данные пользователей и их привычки, но и делится данными с китайскими компаниями, такими, как Alibaba. Кроме того, что это плохо само по себе, компания еще и делится данными в почти не зашифрованном виде. Одно дело, когда данные собираются анонимно, например, для анализа работоспособности устройства или работы приложения для отслеживания больных Covid-19, но тут совсем другое. Формально данные зашифрованы, но шифрование настолько низкое, а метаданных настолько много, что установить истинную личность пользователя не составит никакого труда.

Xiaomi уже залатала браузер и опровергла обвинения экспертов и журналистов. Однако основной ущерб уже нанесен и теперь сотни тысяч людей ассоциируют компанию с «проблемой защиты данных».

Почему Xiaomi только выиграет от скандала

Проблема в том, что скандал в основном раздувается в европейских странах, в частности в Германии. Но там Xiaomi не так популярна и многие из тех, кто все это читал, не просто не собирался покупать устройства этого бренда, но даже и не слышали о них.

С другой стороны, проблема касается только встроенного браузера, которым пользуется не так много владельцев смартфонов. Куда больше людей выбирает так же из коробки установленный Google Chrome или любой другой браузер. На фоне этого, то, что компания засветилась в скандале, в любом случае является рекламой. Как известно, плохой рекламы не бывает, и Xiaomi действительно только выигрывает от нынешнего положения дел.

Можно даже задуматься, чем являются эти утечки. Нарушением безопасности? Желанием нажиться на пользователях? А может это просто грамотный ход пиарщиков? Тут уже каждый решит сам, но нельзя исключать не один вариант.

Скандалы с утечками данных были почти у всех. Например, у OnePlus, Zoom и даже таких монстров, как Apple. Впрочем в случае с американской компанией, пользователи по большей части были виноваты в этом сами. Зато Facebook упускает данные каждые полгода. На фоне этого, ”дыры” Xiaomi это почти ничто.

Как сделать телефон безопасным

Можно сказать точно, что в нынешней ситуации, когда весь рынок и так падает, появление защищенного браузера у кого-то из производителей сильно изменит положение дел. Тем более, что скачать сторонний защищенный браузер вообще не является проблемой.

Именно потому, что пользователи, если и хотят большей безопасности, то уже привыкли к утечкам. По большому счету подобные утечки происходят каждый день с пользователями Android-смартфонов, когда Google отслеживает их поведенческие факторы.

Поговаривают, что лучшим способом следить за свежими новостями из мира Android является наш Telegram-канал. Проверите?

Если бы произошла утечка, которая привела к реальной потере денег пользователей (хотя бы тысячи пользователей), то это был бы совсем другой разговор. Тогда уже мало кто согласился бы продолжать пользоваться устройствами этого бренда.

Все, что надо сделать сейчас, так это дать возможность пользователю контролировать все процессы, которые происходят внутри чипов и приложений. Понятно, что всем нужна информация о нас, но надо собирать ее как-то иначе.