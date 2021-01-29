Почему собственные приложения Google для iOS лучше, чем для Android

Все мы хорошо знаем, что экосистема Google, в отличие от эппловской, целиком состоит из сервисов и приложений. Несмотря на то что поисковый гигант тоже выпускает собственные устройства, они стоят как-то особняком и не играют для их популярности никакой роли. Ведь что Google Maps, что Gmail, что YouTube – все они будут хорошо работать на любых устройствах, независимо от того, кто их выпускает, и какая операционная система составляет их базис. Но одно дело, когда производитель просто ратует за универсальность, и совершенно другое, когда для конкурентов делает лучше, чем для самой себя.

Рекламный идентификатор (IDFA) – это уникальный номер, который присваивается электронным устройствам с возможностью выхода в интернет. По нему рекламодатели отслеживают пользователей, накапливают информацию об их интересах и предпочтениях, а потом демонстрируют им релевантную рекламу на сайтах и в приложениях.

Для начала небольшая предыстория. В конце прошлого года Apple объявила о том, что с выходом iOS 14 все разработчики, которые взаимодействуют с рекламными идентификаторами, будут обязаны запрашивать соответствующее разрешение. Само собой, многим это не понравилось, поскольку стало очевидно, что пользователи скорее всего не захотят, чтобы за ними следили. Поэтому Google решила отказаться от использования IDFA в своих приложениях для iOS вообще, дабы не понести репутационные потери и не получить клеймо шпиона.

Как смартфоны следят за пользователями

Вместо IDFA в Google решили использовать SKAdNetwork. Это такой фреймворк, который позволяет рекламодателям безопасно отслеживать эффективность рекламных кампаний. Он не даёт собирать личные данные пользователей, но при этом даёт возможность оценить загрузки, переходы, удержание и другие показатели конверсии. Да, SKAdNetwork не способствует демонстрации релевантной рекламы, которая дороже случайной, но он обеспечивает конфиденциальность пользователей, и Google это понимает. Другое дело, что как-то уж очень выборочно.

Пользователи iOS нашли новую причину пересесть на Android

Выборочно, потому что Google отказалась от использования рекламных идентификаторов только в приложениях для iOS, тогда как те же самые приложения для Android будут по-прежнему отслеживать пользователей и формировать для них релевантную рекламу. Кто-то, возможно, скажет, что реклама, которая соответствует твоим предпочтениям, лучше, чем та, которая не соответствует. С этим нельзя спорить. Но здесь важна не польза рекламы, а то, как Google разделает аудитории iOS и Android, считая одних достойными защиты, а других – нет.

Чем iOS лучше Android

На мой взгляд, то, что происходит, — это даже не лицемерие. Просто Google поняла, что работать по старой методике на iOS ей банально не дадут. Но поскольку на Android она сама является хозяйкой, то она может устанавливать здесь любые правила, независимо от того, как это выглядит со стороны. Получается, что Google ведёт себя как не очень искренний тиран. За пределами своих владений он пытается казаться интеллигентом либеральных взглядов, но у себя дома превращается в настоящего изверга, не считающего своих подданных (пользователей) за граждан, достойных лучшего.

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Я понимаю, почему Google не отказалась от IDFA в приложениях для Android. Таким образом компания просто пытается удержать свой доход на прежнем уровне, ведь сокращение релевантности рекламы приведёт к его снижению. Но она не хочет понять, что та методика, которую она использовала для формирования объявлений, больше неуместна из-за своей небезопасности. Ведь кто сказал, что, если так было раньше, то это является нормой? В конце концов, и рабство когда-то тоже было в порядке вещей, а теперь всячески порицается и считается неприемлемым. Так что, Google, бросай свои колонизаторские замашки и переходи на светлую сторону.