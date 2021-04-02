Почему закон о российском софте — полный отстой

Вчера, 1 апреля, в России вступил в силу закон о российском софте. В соответствии с ним, все смартфоны, которые продаются в стране, должны поставляться с предустановленными приложениями местных разработчиков. Законодатель поступил очень хитро и предусмотрел ответственность не за отказ от предустановки как таковой, а за продажу устройств без утверждённого списка программ. Поэтому технически производители могли не заниматься предустановкой сами, а возложить эту обязанность на продавцов. Другое дело, что пересмотреть список приложений оказалось нельзя.

Цель закона о российском софте состояла в том, чтобы дать пользователям альтернативу приложениям зарубежных разработчиков. Ведь если на смартфон по умолчанию предустанавливаются только сервисы Google, логично, что они находятся в привилегированном положении к остальным.

В правительстве осудили запрет на удаление российского софта. А что говорит Samsung?

Просто потому что большинство пользователей поленится скачивать что-то ещё. А так у них будет возможность сразу выбирать, чьим софтом пользоваться. С этой точки зрения удобства это круто. Но вот с точки зрения полезности этого софта – всё очень плохо, потому что пользоваться многими приложениями из списка большинство пользователей не будет.

Какие приложения будут предустанавливать в России

Давайте вспомним, какие приложения было решено установить на смартфоны под управлением Android:

Яндекс.Браузер

Поисковик Яндекс

Яндекс.Карты

Яндекс.Диск

Почта Mail.ru

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

Новости Mail.ru

OK Live

ВКонтакте

Одноклассники

Mir Pay

Госуслуги

МойОфис Документы

Kaspersky Internet Security

Applist.ru

Яндекс раскритиковал последнее обновление Samsung с российским софтом

Безусловно, в списке есть вполне себе адекватные приложения. Яндекс.Браузер, Mir Pay, Госуслуги, Яндекс.Диск – всё это реально востребованное ПО у пользователей из России. Другое дело, что остальное – это либо компромиссные решения, либо откровенный шлак, который скорее всего пролоббировали агенты влияния крупных российских корпораций.

Зачем нужен ICQ

Начнём сразу с трэша. ICQ. Я вообще не понимаю, кто ещё пользуется этим мессенджером. Безусловно, для пользователей, которые помнят интернет нулевых годов, это один из самых знаковых сервисов для обмена сообщениями. Но, давайте признаем, сегодня это живой труп, по которому было бы лучше просто ностальгировать, но не пользоваться им.

Заменить ICQ можно было на Telegram. Ведь это российский продукт? Российский. Он популярен? Очень популярен. Просто власти испугались популяризовать мессенджер Павла Дурова, который ещё недавно они безуспешно пытались блокировать. Но, появись он в списке обязательных приложений, это была бы серьёзная победа.

Как удалять российский софт с Android, если он не удаляется

Голосовой Ассистент Маруся. Ещё один претендент на вылет из списка, если бы закон писался в интересах пользователей, а не российских компаний. Я не имею ничего против голосового помощника от Mail.ru, но спорить с тем, что Алиса функциональнее, привычнее и доступнее, учитывая обилие колонок на её базе, бессмысленно.

Наверняка, Алиса не прошла только потому, что всё выглядело так, будто Яндекс «занёс» больше денег, чем Mail.ru. Но отказываться от классного ассистента только потому, что кто-то что-то подумает, — супер-глупо. Алису знают все, все любят Алису и все ей пользуются. Так что я бы предпочёл, чтобы она была установлена на мой смартфон.

Приложения российских разработчиков

Новости Mail.ru. Чёрт возьми, ну они-то здесь зачем? Ведь если мы ставим приложение Яндекса, то там и так будут новости. Получается какая-то нелогичная ересь. Но это для нормальных людей она нелогичная, а у законодателя очевидно было вполне чёткое представление о том, что приложений одного разработчика не должно быть больше, чем другого.

Кстати, по этой логике можно было отказаться не только от предустановки отдельного клиента для чтения новостей, но и голосового ассистента, потому что Алиса и так встроена в приложение Яндекса. Это же удобно и логично, но легислатура – не то место, куда нужно ходить за здравым смыслом. Так что не обессудьте.

Что будет, если не установить российский софт на смартфон

Я люблю сервисы Яндекса. Но пользоваться их картами я бы не стал. С этой точки зрения, на мой взгляд, куда лучше Maps.me, которым владеет Mail.ru. Это мега-точные карты, которые работают не только в России, но и по всему миру. Кстати, тот факт, что они принадлежат Mail.ru – случайность. Я не отбирал их по этому признаку.

Просто однажды, когда я впервые ехал за границу, я наткнулся на Maps.me как на лучшие карты для путешествий и не прогадал. Я скачал офлайн-версию нужного мне региона и потом пользовался картами, не имея местной сим-карты. А вот Яндекс.Карты я бы ставить не стал – и так уже слишком много сервисов российского гугла отобрали.