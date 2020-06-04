Пользователи Chrome требуют у Google по 5000 долларов за слежку в режиме инкогнито

Google не реже, чем Apple, становится фигурантом разного рода скандалов и разбирательств. Кажется, не проходит и месяца, чтобы на поискового гиганта не подали в суд из-за какого-то нарушения. В большинстве случаев претензии оказываются обоснованными, потому что время от времени компания забывается и выходит за рамки закона, ведя свою деятельность без оглядки на интересы окружающих. Другое дело, что иногда наказания, которые светят Google за допущенные нарушения, оказываются непомерно большими, рискуя сильно подорвать финансовое положение компании.

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По данным Reuters, в федеральный суд по городу Сан-Хосе, Калифорния, был подан иск к Google с требованием признать компанию виновной в незаконном сборе данных пользователей браузера Google Chrome. Важным аспектом дела является факт тайного сбора информации в режиме инкогнито, о чём сами пользователи даже не подозревали. Мало того, что Google не предупредила об этом, так ещё и подорвала ценность режима инкогнито, которая состоит в том, что все действия в этом режиме не подлежат фиксации, поскольку он отключает куки и другие отслеживающие инструменты сайтов.

Можно ли отследить в режиме инкогнито

Однако Google сделала так, что сайты могли продолжать отслеживать пользователей даже в режиме инкогнито, безошибочно их идентифицируя. Это было хорошо заметно на примере сетевых изданий, которые работают по подписке, но предоставляют читателям определённое количество статей для бесплатного чтения. Из-за того, что Chrome не блокировал куки в режиме инкогнито, издания по-прежнему могли вычислять читателей, которые уже исчерпали лимит доступных статей. Аналогичным образом происходило выявление конкретных личностей и на других сайтах.

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По мнению истца, таким образом Google стремилась повысить свои доходы от рекламы, поскольку компания является одной из крупнейших в мире рекламных площадок. А отслеживание пользователей, которые стремились выйти из-под контроля, позволяло ей более эффективно изучать их привычки и пристрастия, невзирая на нарушение конфиденциальности. Впоследствии, когда эксперты протестировали Chrome и выяснили, что браузер действительно позволяет вести слежку, Google отключила соответствующие механизмы, но это было совершенно непохоже на деятельное раскаяние.

Кто получит деньги от Google

Поэтому истец требует суд взыскать с Google 5 миллиардов долларов и распределить их среди пострадавших. По подсчётам юристов, ведущих дело, каждый пользователь Chrome получит примерно по 5 тысяч долларов. Такая большая компенсация связана с тем, что в США каждый штат является своего рода отдельным государством, и решения их судов применяются только на своей территории. Поэтому получается, что в Калифорнии было около миллиона человек, использовавших Chrome и пострадавших из-за политики Google.

Впрочем, сама Google явно испугалась возможных последствий, которыми для неё обернётся желание последить за пользователями. Поэтому в какой-то момент разработчики компании принялись в срочном порядке тестировать разного рода ограничители для сторонней слежки. Это и блокировка куков, и блокировка рекламы, и блокировка перекрёстного отслеживания сайтами, которая во многих современных браузерах есть уже давно. Правда, поможет ли это Google избежать штрафа, — большой вопрос, учитывая общественный резонанс и ответственное отношение пользователей к собственной безопасности.

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А вот взыщут ли с Google те 5 миллиардов, которые просит истец, сказать сложно. Всё-таки США – это не Евросоюз, который оштрафовал поискового гиганта на 5 миллиардов за навязывание сервисов Google Mobile Services производителям смартфонов. Вполне возможно, что американский суд снизит размер компенсационной выплаты до более вменяемых пределов, приняв во внимание то, что нарушение со стороны Google не нанесло пользователям физического или материального вреда. Однако сомневаться в том, что компанию действительно накажут, совершенно точно не приходится.