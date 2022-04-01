Правда ли, что из-за санкций мы останемся без телефонов

Из-за санкций с российского рынка за март ушло множество IT-компаний и сервисов, а некоторые и вовсе оказались заблокированы на территории РФ. Apple, например, приостановила поставки техники в Россию, но это связано со сложностями в логистике. США при этом подчеркнули, что санкции не будут направлены против граждан России, но, кажется, в сложившейся ситуации верить никому нельзя хотя бы потому, что решения меняются ежедневно. Так на днях стало известно, что США всё же вводят санкции против компаний, из-за которых те не смогут получать высокотехнологичную продукцию. Значит ли это, что смартфоны не будут продаваться в России из-за санкций? Давайте разбираться.

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Санкции на высокие технологии

Минфин США добавил в санкционный список новые компании и физические лица, которые ранее могли получать высокотехнологичную продукцию. В распоряжении указано, что ограничения вводятся против действующих лиц в технологическом секторе РФ с целью воспрепятствовать закупке критически важных западных технологий. Данные ограничения якобы связаны с действиями РФ в киберпространстве. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд:

В результате в ограничительном списке окажутся более 200 российских и белорусских структур с начала спецоперации. Включение в этот перечень означает, что эти организации больше не смогут получать высокие технологии США без лицензии (ТАСС)

По данным Bloomberg, проблемы могут начаться у Яндекса уже через год-полтора: компания столкнется с нехваткой полупроводниковой продукции, необходимой для серверов. По словам издания, санкции имеют двойное назначение и направлены сразу и против коммерческого, и против оборонного сектора. Это значит, что у Яндекса возникнут проблемы с вводом в строй беспилотных автомобилей. Также ограничения ударят и по сервисам компании: от поисковика до облачного бизнеса и даже по Яндекс.Музыке.

Из происходящего можно сделать вывод, что санкций на смартфоны пока нет, но уже могут возникнуть проблемы с известными отечественными сервисами, а это уже не шутки. Впрочем, Яндекс уже ищет пути выхода из сложившейся ситуации и новых поставщиков. Также Правительство РФ разрешило «параллельный импорт» — то есть, ввоз продукции можно осуществлять без получения разрешения от правообладателя или производителя.

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Санкции на смартфоны 2022

Несмотря на многочисленные ограничения, не все компании спешат приостанавливать деятельность в России, а продажи смартфонов и вовсе летят вверх. Сообщается, что несмотря на сокращение поставок Huawei отмечает рост продаж смартфонов в России — за первые две недели марта было продано на 300% смартфонов больше, чем ранее. То же самое касается и других китайских брендов Oppo и Vivo — их смартфоны продаются в три раза чаще. Кажется, сейчас и вправду лучшее время, чтобы приобрести китайский смартфон — мы об этом уже писали в нашей статье примерно месяц назад.

Несмотря на положительную динамику, санкции на смартфоны все же возможны: по данным Интерфакс, Huawei и Xiaomi рискуют попасть в санкционный список, если продолжат поставлять телекоммуникационное оборудование и смартфоны в РФ. Считается, что компаниям нужно будет получить разрешение властей США, так как в основе гаджетов есть полупроводники, производимые на американском оборудовании.

Многие эксперты считают, что тому же Huawei бояться нечего, ибо компания уже находится под санкциями, но новые ограничения могут сильно ударить по компании. Но все намного проще: в китайской корпорации уже работают над тем, чтобы заменить микросхемы из США сопоставимыми аналогами собственного производства.

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Отключение Андроид в России 2022

Не так давно стало известно, что Google прекратила лицензировать Android для российских производителей смартфонов и даже может наложить запрет на продажи смартфонов со своей ОС на территории всей страны. Правда, об отключении смартфонов речи не идет: обязательное лицензирование необходимо лишь для дальнейших продаж. Это может отразиться на устройствах от DEXP, AYYA и BQ.

Так компания BQ уже заявила о том, что в российские смартфоны установят HarmonyOS: устройства с альтернативой Android могут появиться уже во второй половине 2022 года. Компания уже заявила о том, что смартфоны на Android будут работать в России, а HarmonyOS уже начали тестировать на устройствах BQ. Похоже, таким образом, операционка от Huawei может статьей третьей помимо iOS и Android!

Мнение: Почему нет операционной системы помимо iOS и Android

Похоже, без смартфонов мы пока не останемся. Впрочем, определенные сложности у IT-компаний будут. Остается лишь ждать, что они смогут придумать, если останутся без высокотехнологичной продукции.