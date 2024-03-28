Правда ли, что в России могут отключить платежи смартфонами по NFC и что тогда будет

В тот же день, как Samsung запретила использование карт Мир в Samsung Pay, а Google удалила из Плей Маркета Mir Pay, пошли разговоры о принципиальном запрете бесконтактных платежей в России. Якобы отключение оплаты смартфоном должно стать следствием ужесточения санкционной политики Запада, и кое-кто в это действительно верит. Другой вопрос, может ли такое произойти на практике? Давайте попробуем разобраться, от чего зависит функция бесконтактных платежей телефоном, можно ли ее отключить и что будет, если это все-таки случится.

Как работает оплата смартфоном

Начнем с того, что возможность бесконтактной оплаты по классике обеспечивается встроенным модулем NFC, который сегодня есть почти во всех современных аппаратах. Именно он позволяет смартфону устанавливать связь с терминалом на кассе, передавая ему платежные данные, или, если угодно, токен банковской карты.

NFC-модуль — универсален. Он может одинаково работать не только с разными платежными сервисами, но и, что называется, в обе стороны. В этом мы можем убедиться на примере СБПэй: с ним смартфон считывает данные статичной метки, а не только активного терминала. Поэтому, когда в России де-факто отключились Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, никакой катастрофы не случилось.

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У нас осталась возможность и дальше платить смартфоном при помощи российских сервисов бесконтактной оплаты, на которые ограничения не распространяются. Все они требуют использования карты Мир, но каких-либо неудобств это за собой не влечет. Такие карты уже давно есть у всех россиян, поэтому единственная проблема — выбрать подходящий сервис из множества доступных вариантов.

Можно ли отключить NFC-платежи в России

Впрочем, если верить Эльдару Муртазину, главреду Mobile-Review.com, на Западе как минимум рассматривают возможность полной блокировки бесконтактных платежей смартфоном в России. Сам он не очень верит в такой исход, но уверяет — к сожалению, без подробностей, — что технически этот сценарий вполне реализуем.

Изнутри Google наши пташки сообщают, что политики в США пытаются найти юридическое обоснование для блокировки любых бесконтактных платежей на смартфонах в России, плюс использовании любых платных приложений (принудительное удаление с устройств). На данный момент вероятность таких событий минимальна, — пишет Муртазин.

Теоретически это действительно возможно как минимум по двум причинам:

Во-первых, отключить NFC в смартфонах можно простым обновлением. Как Apple включает и отключает разные модули и функции в своих устройствах, так и остальные производители смогут сделать то же самое.

можно простым обновлением. Как Apple включает и отключает разные модули и функции в своих устройствах, так и остальные производители смогут сделать то же самое. Во-вторых, в отличие от полной блокировки смартфонов, деактивация NFC не выглядит как настоящая катастрофа и лишение людей их собственности. В глазах мировой общественности это будет просто мелкое ограничение, которое вряд ли навредить репутации производителей.

Блокировка бесконтактных платежей смартфоном

Однако на практике достижение цели по полной блокировке бесконтактных платежей не выглядит реальным. Даже если Google удастся обязать часть производителей, которые от нее зависимы, неизменно останутся те, которые смогут ей не подчиняться. Взять хотя бы Huawei, которая не использует Google Mobile Services в своих смартфонах, а значит, вольна поступать так, как ей вздумается. Ведь не удалила же она Mir Pay, Сбербанк Онлайн и другие приложения из AppGallery.

Но, допустим, что распоряжение было спущено с самого верха, и Huawei пригрозили остановкой поставок процессоров, если она не отключит NFC в смартфонах российских пользователей. В этом случае, конечно, компании не останется ничего другого, кроме как выполнить требование. Но даже в этом случае могут быть выходы.

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Не исключено, что умельцы из России попросту найдут способ перепрошить устройство, как это некогда делали со смартфонами Samsung. Перепрошивка заставляла их думать, что они работают за пределами России, и Samsung Pay, который тут функционировать был не должен, активировался против воли самого производителя.

Как платить смартфоном без NFC

Но давайте предположим, что NFC во всех смартфонах в России и правда отключили, а возможности включить их нет и не предвидится. И даже в этом случае остаться без бесконтактных платежей будет нереально. Ведь у нас с вами останется возможность оплачивать покупки по QR-коду, как это сегодня делают владельцы Айфонов.

Ну, а что? Камеру нам уж точно не отключат, а функция сканирования QR-кодов и проведения платежей через СБП зависит не от производителя, а от разработчика банковского приложения. Поэтому проблем с тем, чтобы навести объектив на карточку с черно-белыми каракулями, а затем подтвердить платеж, у нас точно не будет. А значит, вредить нам по этой части абсолютно бессмысленно.

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Кроме того, недавно Сбер широко развернул по всей России сеть терминалов нового поколения, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии, просто отсканировав лицо. Оплата проходит моментально и не требует ни смартфона, ни сканирования QR-кодов, ни подтверждения пин-кодом. Я месяц пользовался новой системой и уже рассказал о том, как все устроено, на VC.