Правда ли, что в России нельзя будет платить телефоном в 2023 году

За прошедший год россияне уже смирились с тем, что различные бренды и производители всех и вся уходят из России. Как оказалось, все не так страшно: помогает параллельный импорт, а сами компании перепродают активы и фактически продолжают работать в стране через посредников. Правда, если с повседневными товарами все более-менее понятно, то вот с их оплатой ситуация усложняется. Банки только придумали платежные стикеры для владельцев iPhone, а сейчас польза от них находится под угрозой — один из главных производителей POS-терминалов уходит из России. Рассказываем, что будет с бесконтактной оплатой и можно ли будет ею пользоваться.

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Оплачивать покупки смартфоном или картой стало настолько привычно, что мы даже не обращаем внимания на то, сколько раз за день делаем это. Зато наверняка у вас в подсознании отпечатался внешний вид POS-терминала: все они выглядят плюс-минус одинаково, но чаще остальных встречаются устройства с надписью «Ingenico».

Бесконтактная оплата в России

Компания работает на российском рынке с 2007 года, но внезапно выяснилось, что она хочет прекратить деятельность — нашей страны уже нет на сайте. Правда, бизнес перепродавать не будут, так как юрлицу уже назначен ликвидатор, а это значит, что он будет заниматься невыполненными обязательствами и продажей имущества — в общем, завершит незаконченные дела фирмы.

По сообщениям РБК, Ingenico уже ведет неофициальные переговоры о прекращении работы с банками. Специалисты отмечают, что доля терминалов компании в России составляет около 50%: в частности, говорят, что у Сбера, ВТБ и Промсвязьбанка доля этих терминалов еще выше. Всего в России числится около 4 миллионов терминалов для оплаты картой.

Как настроить NFC на телефоне, чтобы оплачивать покупки. Все нюансы для России

Терминалы для оплаты картой

Видится, что самый простой выход из ситуации — перейти на POS-терминалы китайских производителей. Но торопиться не стоит: как правило, эти устройства не особо ломучие и могут служить очень долго. Тем более, есть вероятность, что запчасти можно будет достать через посредников по более высокой цене, чем обычно. Не забывайте о том, что у банков есть собственные запасы оборудования.

Более серьезная проблема — это обновление ПО в терминалах: этим занималась сама Ingenico, а будет ли она предоставлять его и далее — вопрос. Правда, и здесь ничего критичного нет. Насколько я знаю, один и тот же терминал может спокойно работать без обновления ПО длительное время. Если ошибаюсь, дайте знать в комментариях ниже.

В противном случае, банковские учреждения могут перейти на оборудование от других компаний. Сейчас необходимости менять все и сразу нет, так как это дорогостоящий процесс: выносная клавиатура и сам терминал стоят в районе 10-15 тысяч рублей, поэтому замена 2 из 4 миллионов устройств может стоить банкам более чем в 20 миллиардов рублей.

Как пользоваться SberPay на Андроиде. Здесь все что нужно знать

Переживать не стоит еще и по той причине, что банки активно подключают предпринимателей к SoftPOS — системе приема платежей смартфоном. То есть, для этого даже терминал в привычном виде не нужен: продавцу достаточно запустить приложение и ввести сумму, а покупателю — приложить карту к телефону.

Мобильный эквайринг без терминала уже используют многие банки: не так давно я оплачивал покупку в газетном киоске именно так, чему сам был удивлен. Способ выгоден и для банковских организаций, и для их клиентов, так как не требует больших затрат, а смартфон на Android стоит заметно дешевле POS-терминала с пин-падом, обладает большей мобильностью и не требует какого-либо обслуживания.

На моем смартфоне Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Объясняю, почему это произошло

Можно ли платить телефоном в России

На самом деле, для пользователей ничего не меняется. Смартфоном на Android и банковской картой можно расплачиваться на существующих терминалах в магазинах и кафе. Да и сложности с обслуживанием если и возникнут, то никак не скажутся на простых покупателях.

Не верите? Тогда послушайте специалистов! Коммерческий директор АО «САГА Технологии» Оксана Калашникова в интервью «Вечерней Москве». Специалист утверждает, что сейчас банки активно переходят на китайские решения, так как они намного быстрее в использовании и дешевле.

Терминалы Ingenico же давно уступают им, поэтому компания уходит из России только для спасения от банкротства и завершения старых контрактов, а не из-за нежелания работать в нашей стране. Многие учреждения закупают устройства «по привычке», но у них давно есть альтернативные варианты подешевле.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ И ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ

Так что, бесконтактная оплата по-прежнему работает в России. Более того, для того, чтобы снять деньги со счета без карты, нужен только смартфон: в нашей статье рассказали как это сделать разными способами.