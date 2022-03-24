Правда ли, что в России заблокировали Google Play

Вчера, 23 марта, неожиданно для многих Роскомнадзор заблокировал агрегатор новостей Google. Запрет произошёл из-за нарушения сервисом закона о фейках. В результате уже вечером сервис перестал быть доступен для входа с территории России. Казалось бы, потеря небольшая, учитывая, что многие пользуются именно Яндексом, но проблема в том, что вместе с сервисом Google Новости часть пользователей потеряли доступ и к веб-версии Google Play. Она перестала открываться, и многие забили тревогу. Разбираемся, что случилось.

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По состоянию на 8:00 утра мск сайт play.google.com действительно не открывается у многих пользователей из России. Это значит, что большинство операторов блокируют трафик, который идёт с этого ресурса. По этой причине пользователи не могут открыть веб-версию Google Play и удалённо установить или обновить софт.

Не открывается Play Market

Несмотря на проблемы с доступом к сайту магазина приложений, его нет ни в списке запрещённых ресурсов. Значит, цели блокировать его работу принудительно у Роскомнадзора не было. Таким образом высока вероятность, что веб-версию Google Play заблокировали случайно, просто «зацепив» его, блокируя Google Новости.

Мобильный клиент Google Play, присутствующий на смартфонах под управлением Android по умолчанию, в отличие от сайта, работает без проблем. Поэтому скачать новый софт и обновить уже установленный всё ещё можно. Но как так вышло, что веб-версия не работает, а приложение по-прежнему в строю?

❗️Когда в России отключат Google Play и что потом будет

На самом деле ничего странного в этом нет. Дело в том, что веб-версия и мобильный клиент Google Play обслуживаются разными серверами с разными IP-адресами. Вероятно, у сайта каталога и у Google Новостей IP-адреса пересекаются. Из-за этого возникла накладка, и, помимо новостного агрегатора, заблокировала ещё и веб-версия Google Play.

Скорее всего, в скором времени Роскомнадзор обнаружит свою ошибку и разблокирует сайт Google Play. А, возможно, и нет. Потому что, когда блокировали Telegram, пострадало довольно много сайтов и онлайн-сервисов, работавших на одних и тех же серверах с ним, и большинство из них так и остались заблокированными до момента разблокировки мессенджера.

Чем заменить Play Market

По словам экспертов, главная проблема заключается в том, что Роскомнадзор не может определять трафик от конкретного сервиса. Он блокирует весь поток, идущий от сервера, из-за чего под раздачу могут попадать и другие, более мелкие сайты, сервисы и онлайн-службы. Поэтому говорить о том, что сайт Google Play разблокируют однозначно, пока ещё рановато.

Что касается мобильной версии, то к нему, как уже говорилось выше, у Роскомнадзора пока претензий нет. Другое дело, что он тоже может попасть под раздачу, когда будут блокировать какой-то другой сервис. Это не самый вероятный сценарий, но исключать его не следует. Поэтому лучше подготовиться к такому исходу заранее.

❗️МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМЕ. ПОДПИСЫВАЙСЯ, ПОКА НЕ ЗАПРЕТИЛИ

По сути, от вас не требуется делать что-то невозможное. Главное — изучить, чем можно заменить Google Play. Благо вариантов даже в России предостаточно. Подробнее об альтернативных магазинах приложений на Android мы рассказывали в отдельной статье — обязательно ознакомьтесь, потом спасибо скажете.

Вот вам для примера несколько магазинов приложений для Android, которые являются аналогами Google Play:

AppGallery

Galaxy Store

Mi AppStore

APKMirror

APKPure

F-Droid

Три первых каталога эксклюзивны для смартфонов Huawei, Samsung и Xiaomi. Но три других могут использоваться на всех аппаратах под управлением Android без ограничений. При желании вы можете установить их каталогами по умолчанию, а можете просто скачивать приложения в виде APK-файлов. Это не так удобно, потому что придётся устанавливать софт вручную, но в целом ничего критически невыполнимого в этом нет.