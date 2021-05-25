Роскомнадзор начнёт замедлять сервисы Google в России

За свою недолгую жизнь Роскомнадзор сформировал себе довольно стойкий образ всероссийского интернет-цензора, который только и делает, что ограничивает, блокирует и замедляет. Однако опыт взаимодействия ведомства с Telegram показал, что его возможности отнюдь не безграничны. Все попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер на территории России успехом так и не увенчались. Окончательно поставить точку в вопросе своей неэффективности ему удалось в ситуации с замедлением Твиттера. Несмотря на то что снизить скорость его работы Роскомнадзору не удалось, многие другие интернет-сервисы от него изрядно пострадали. Теперь пришла очередь сервисов Google.

Обновление Google Chrome: как изменится механизм смены паролей

Роскомнадзор пригрозить замедлить работы сервисов Google в России, если компания не удалит из выдачи своего поисковика запрещённый контент. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей ведомства. Судя по всему, под замедлением подразумевается установка ограничений на прохождение трафика от служб поискового гиганта. В результате все действия пользователей, которые они будут совершать, будут обрабатываться дольше, а значит, и занимать больше времени.

Замедление сервисов Google в России

Однако замедление – это не самая строгая мера. Если Google откажется от исполнения требований Роскомнадзора, ему может грозить штраф на общую сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного нарушения штраф вырастет до одной десятой от годовой выручки компании. Аналогичную меру ФАС применила к Apple и потребовала от неё уплатить в качестве штрафа 1 миллиард рублей. В Купертино не согласились с данной мерой и подали на ведомство в суд.

Google представила Project Starline — сервис видеосвязи в 3D

Google, как и Apple, тоже решила не молчать. Поэтому российский офис поискового гиганта обратился в суд с иском к Роскомнадзору. Компания требует признать незаконными требования ведомства по удалению 12 ссылок на контент, размещённый на YouTube. Казалось бы, ничего такого. Подумаешь, суд. Ну, и что? Однако во власти восприняли этот иск как личное оскорбление. По крайней мере сенатор Пушков назвал действия Google по обращению в суд большой ошибкой. Что это, если не косвенная угроза?

Заблокируют ли Android в России

Впрочем, опасаться Google, скорее всего, нечего. Несмотря на то что Роскомнадзору действительно удалось замедлить Твиттер, вместе с замедлением ведомство обрушило множество хостингов, в том числе тех, на которых размещаются правительственные сайты. А поскольку сервисы Google имеют куда больший охват, чем один Твиттер, практически наверняка попытки их замедлить приведут к тому, что половина рунета выйдет из строя и на его восстановление понадобится немало времени и денег.

Читы на динозаврика в Google Chrome: скорость и бессмертие

Google уже давно предполагала такой исход, поэтому пригрозила местным властям через своих агентов влияния отключить Android-смартфоны на территории России. Очевидно, что это был блеф. Ведь отключить саму операционку просто так невозможно. Заблокировать сервисы Google – как в отношении смартфонов Huawei и Honor – ещё как. Конечно, от запрета на работу своих служб в России Google понесёт большие убытки, но в теории всё может быть. Правда, теперь не очень понятно, где блеф, а где – реальное повышение ставок. Поэтому будет интересно посмотреть, кто сдастся первым.