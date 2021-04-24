Роспотребнадзор признал смартфоны без российского софта бракованными

Несмотря на то что закон о российском софте вступил в силу почти месяц назад, на пользователях это практически никак не отразилось. Ну, если не считать того случая с Samsung, когда она запретила удалять предустановленный софт Яндекса, чем вызвала недовольство и с той, и с другой стороны. Однако мы предложили своим читателям рабочий способ избавиться от ненужных приложений и, насколько можно судить, всё более-менее наладилось. Другое дело, если российский софт вам нужен, а на смартфоне, который вы покупаете, его не оказалось. Разберёмся, что делать в такой ситуации.
Согласно положениям закона о российском софте, в России запрещено продавать смартфоны без приложений отечественных разработчиков. Такая формулировка позволила охватить не только официальную розницу, но и продавцов серой техники, которые ввозят смартфоны из-за границы в обход официальных каналов поставок.
Как удалять российский софт с Android, если он не удаляется
Соответственно, если они не обеспечат аппараты, которыми торгуют, российским софтом, их может ждать серьёзный штраф. Но этого оказалось недостаточно, потому что Роспотребнадзор разрешил ещё и сдавать устройства без отечественного ПО как бракованные.
Российский софт на смартфонах
Роспотребнадзор напомнил покупателям из России, что смартфоны без российского софта можно вернуть обратно продавцу как некачественный товар. В данном случае даже не действует исключение, касающееся технически сложных устройств, которые по закону о Защите прав потребителей нельзя сдавать в исправном состоянии.
Потребитель вправе потребовать от продавца замены товара либо, при отсутствии возможности произвести замену, — потребовать возврат денежных средств, уплаченных за купленное устройство.
Huawei выразила готовность устанавливать российский софт
Напомним, что всего должно быть не менее 16 приложений, установка которых из коробки предусматривается законом о российском софте:
- Яндекс.Браузер
- Поисковик Яндекс
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- Новости Mail.ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Mir Pay
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security
- Applist.ru
Почему нет российских приложений
Это полный список приложений, обязательных к установке, который распространяется только на Android. В случае с iOS действуют несколько другие правила. Во-первых, Apple разрешили просто предлагать пользователям устанавливать софт самостоятельно из App Store при первоначальной настройке устройства.
А, во-вторых, количество приложений, которые должна рекомендовать Apple, оказалось меньше из-за их банального отсутствия в каталоге. Например, в App Store из-за действующих ограничений на публикацию некоторых видов софта нет Mir Pay, антивирусов и Applist.ru.
Что будет, если не установить российский софт на смартфон
Если вам продали смартфон без предустановленного российского софта, вы вправе обратиться к продавцу и сдать аппарат назад. Другое дело, что, скорее всего, товар у вас просто так не примут, потому что практика возврата устройств без российских приложений ещё не вошла в норму.
Поэтому рекомендую написать претензию в свободной форме на имя директора магазина, где был приобретён смартфон, со ссылкой на п. 4.1, ст. 4 Закона Российской Федерации о «Защите прав потребителей» и пригрозить продавцу судом. В 9 случаях из 10 ваше требование постараются удовлетворить как можно быстрее.