Несмотря на то что именно Apple считается, пожалуй, самой заботливой компанией, когда речь заходит об обеспечении безопасности клиентов, Samsung до недавнего времени тоже ни разу не становилась фигурантом дел о сливе пользовательских данных. Однако в наступившем году неожиданно выяснилось, что корейцы, во-первых, сливают часть конфиденциальной информации в Китай, а, во-вторых, недостаточно тщательно защищают свои устройства от хакерских атак. Но кто бы мог подумать, что Samsung будет вот запросто продавать данные пользователей Samsung Pay? Хорошо хоть запретить позволяют.

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Samsung занимается тем, что продаёт данные пользователей Samsung Pay, но при этом позволяет установить запрет на торговлю такого рода. На это обратили внимание жители США, использующие платёжный сервис. По их словам, такая возможность отсутствовала ранее и появилась только в этом году. Убедиться в этом, можно перейдя в раздел управления конфиденциальностью, который с некоторых пор доступен в интерфейсе Samsung Pay. Там пользователям предлагается ознакомиться с условиями обслуживания и при желании отключить продажу своих данных.

Как запретить продавать свои данные

Интересно, что такая возможность доступна только в США и отсутствует у пользователей из Европы, Индии, России и других стран. Это значит, что она напрямую связана с вступлением в силу закона, регламентирующего деятельность компаний, имеющих доступ к конфиденциальной информации. Скорее всего, появление запретительного механизма является следствием принятия закона штата Калифорния, который требует от компаний разъяснять своим клиентам во всех подробностях, как именно они используют их персональные данные, а также дать им возможность запросить полный пакет сведений о себе и запретить их передачу или продажу третьим лицам.

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Впрочем, здесь важно даже не то, что американцы смогли приструнить Samsung, а в том, что она вообще позволяет себе торговать пользовательскими данными. Всё-таки платёжная информация относится к категории чувствительной, ведь она может рассказать не только о том, что покупает конкретный человек, но и о том, где и как часто он бывает. А по этим данным уже можно отследить все его передвижения, образ жизни и, возможно, даже достаток. Да, не исключено, что Samsung сливает не все данные. Но если она сливает хоть что-то, это уже серьёзный повод задаться вопросом, а что, собственно, мешает ей слить всё остальное?

Почему Samsung продаёт ваши данные

Понять, почему Samsung позволяет себе такое поведение, по большому счёту несложно. Дело в том, что Samsung, в отличие от Apple, не взимает с банков никаких комиссионных сборов за каждую бесконтактную транзакцию, а потому фактически предоставляет пользователям бесплатный доступ к своему сервису. Но неужели вы думали, что настолько удобный и перспективный с точки зрения масштабирования аудитории продукт в принципе может быть коммерчески невыгодным? Конечно же, нет. А раз он предоставляется на безвозмездной основе, совершенно логично было предположить, что товаром являются те, кто им пользуется.

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Мне очень не хочется проводить параллелей и выстраивать умозаключительные цепочки. Однако в то же время нельзя не признать тот факт, что пользование Android, которая всегда считалась «бесплатной» операционной системой благодаря возможности пользоваться платными приложениями, не платя за это ничего, сегодня становится действительно опасным. Ведь если Apple гарантирует, что не торгует нашими данными, то ни Google, ни Samsung, ни кто-либо другой такой гарантии дать уже не может. А выводы, что с этим делать, вы должны сделать сами.