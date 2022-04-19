Samsung снизила цены из-за замедления смартфонов и побила рекорд продаж

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Иван Герасимов 0

Компания Samsung буквально примагничивает к себе различные скандалы, связанные со смартфонами. Так, компания то собиралась прекратить продажи в России, потом передумала, а еще попала в неловкую ситуацию, связанную с бенчмарками. При этом южнокорейцы проявляют ловкость и гибкость, продавая свои смартфоны — собственно, и в этот раз произошло ровно то же самое. Samsung удалось увеличить продажи после недавнего скандала и даже побить рекорд. Рассказываем подробнее, что произошло с Samsung, при чем тут игры и о каком рекорде идет речь.

Samsung решила схитрить и заплатила за это. Что произошло?

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Что случилось с Самсунгом

Android

Samsung решила замедлить смартфоны. Кажется, доигрались!

Напомню, не так давно Samsung попала в не самую приятную историю, связанную с работой игрового ПО на смартфонах: Game Optimization Service — специальная утилита, существующая для лучшей производительности в смартфонах, работала не совсем корректно. Точнее, вообще не работала в новых смартфонах: замедлялась работа привычных программ (TikTok, Microsoft Office и других). Зато известные бенчмарки в список замедляемых программ не вошли.

Samsung просто намеренно исключила их, чтобы смартфоны показывали наилучший результат. Компания даже отметила в своем пресс-релизе, что Game Optimization Service не влияет на неигровые приложения и пообещала выпустить обновление, но это не помогло: Geekbench исключил из рейтинга 4 последних модели Samsung Galaxy (S10, S20, S21 и S22).


Один из пользователей проверил это на собственном смартфоне: он переименовал файл бенчмарка 3DMark в «Genshin Impact», после чего производительность заметно снизилась: дело в том, что Games Optimization Service автоматически активируется во многих играх (в том же Genshin Impact) и запускает алгоритмы, которые отрицательно влияют на работу смартфона.

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Продажи Samsung S22

После этого скандала продажи Samsung Galaxy S22 упали: операторы связи в Южной Корее увеличили скидки аж до 410 долларов. Кстати, ранее под дисконт попала модель Galaxy S22 Ultra. В итоге вышло, что стартовая цена смартфонов опустилась вдвое, а Samsung объявила о том, что скидки повышены с 1 апреля из-за сложной ситуации на рынке устройств. Правда, скидки на Galaxy S22 обернулись рекордом продаж.

Samsung допускает детские ошибки. Но дорого за них платит

По слухам, мобильные операторы в Южной Корее продали более миллиона телефонов Samsung Galaxy S22 за гораздо меньший период времени, чем потребовалось для Samsung Galaxy S21. Рекордный дисконт, правда, сильно повлияет на прибыль Samsung — определенно точно производитель понесет убытки. Компания может зафиксировать рост продаж модели, но это серьезно отразится на показателях прибыли в следующем отчетном периоде. Правда, судя по финансовой отчетности Samsung, как и Apple, может позволить допустить себе такую ошибку. Главное, чтобы это не повторялось слишком часто: в памяти еще свежа история с воспламеняющимся Samsung Galaxy S7.

Источник также отметил, что за снижение цен у трех крупнейших телекоммуникационных компаний ответственна именно Samsung — таким образом компания пытается загладить свою вину после скандала. Что ж, как ни крути, но южнокорейский гигант снова показывает, насколько он лоялен к своим потребителям и готов пойти на серьезные жертвы. Тем более, проблема, по сути, не такая уж и серьезная: сложности с программным обеспечением решаются обновлением с исправлением ошибок.

Как теперь покупать смартфоны Samsung в России и сколько они стоят

Проблемы Самсунг

Что общего у Samsung и Apple в 2022 году? То, что их свежие смартфоны страдают от разных болячек. Взгляните, что происходит со смартфонами.

У Samsung есть кое-что общее с Apple

  • iPhone SE 2022 провалился на старте продаж: если они все-таки подрастут, то Apple будет решать, стоит ли снимать с производства iPhone 11. Говорят, из-за низкого спроса даже сократили выпуск этих смартфонов.
  • Samsung Galaxy S22 уступил в производительности iPhone 11, а S22 Ultra — iPhone 13 Pro Max.
  • В конце прошлого года Samsung Galaxy признала, что у нее есть проблемы в мобильном подразделении: смартфоны Galaxy A теряют позиции из-за китайских производителей.

В принципе, проблемы Samsung ничуть не удивляют и даже стали нормой: часть смартфонов выпускается на фирменном Exynos, часть — на Snapdragon 8 Gen 1. Если с Exynos в принципе все понятно (процессор не идеальный, но над ним ведется кропотливая работа), то с чипом от Qualcomm все намного хуже: процессор стал неоднозначным, а компании придется намного раньше выпускать обновление 8 Gen 1+. В этом вопросе китайцы вновь оказались мудрее: Xiaomi решила переждать и не выпускать 12 Ultra на 8 Gen 1.

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А вот журналисту AndroidInsider.ru Артёму Сутягину Galaxy S22 понравился: обязательно прочтите его обзор на этот смартфон!

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