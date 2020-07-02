Сколько Google платит Apple и законно ли это

Пока во всем мире происходят экономические и социальные потрясения, некоторые компании продолжают сотрудничать так, как они это делали раньше. Когда ты делаешь готовый продукт, такой как Android, в котором все на своих местах и сервисы Google там максимально к месту — это нормально. Хотя, это тоже частенько вызывает вопросы. Другое дело, когда ты начинаешь хитрить и пытаться еще больше расширить сферу своего влияния, ведь именно так и поступает Google, которая просто не может оставаться на одном уровне, даже являясь такой огромной компанией. Она просто по законам экономики должна расти дальше. Сейчас появились очередные вопросы к ней и к Apple из-за того, что они слишком активно пытаются поспособствовать такому росту.

Разбирательство с Apple и Google

Новый скандал разворачивается не только в какой-то одной стране, а почти во всем мире. Особые вопросы к компаниям Apple и Google есть у правительства Великобритании. Именно оно сейчас рассматривает соглашение Apple и Google с точки зрения антимонопольного законодательства. Причиной появления вопросов стало то, что на iPhone поисковой системой по умолчанию является именно Google, а не какая-то другая. А мы еще возмущаемся, что у нас заставляют устанавливать Яндекс в качестве базового поисковика.

Для того, чтобы дела обстояли именно так, Google приходится платить. Конечно, Apple не стала бы просто так останавливать выбор на своем почти конкуренте. Самого поискового гиганта все устраивает и он согласен платить, так как подобные платежи являются не просто потерей денег, а вложением, которое возвращается в большем объеме.

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Сколько Google платит за использование поисковика

Google платит миллиарды Apple, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в браузере Safari. Еще в 2018 году Google заплатила около 10 миллиардов долларов за эту честь. Регуляторы утверждают, что только в 2019 году и только в Великобритании Google заплатила купертиновцам 1,5 миллиарда долларов, чтобы оставаться базовым поисковиком.

Такие цифры сначала просто не укладываются в голове, но когда понимаешь, сколько Google зарабатывает на рекламе, многое становится понятным. Вы пишете запрос, на первой строчке вам выпадает реклама и Google получает за это ”копеечку”. Сколько вы делаете запросов за день? А сколько людей даже в одной стране и сколько запросов они делают вместе? Отсюда и миллиарды.

Как Apple и Google мешают развитию конкуренции

По сообщению агентства Reuters, регуляторы Великобритании изучили соглашение о поиске между Apple и Google и обнаружили, что оно создает «существенный барьер для входа и развития» для конкурентов. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании даже высказало свою позицию по этому вопросу.

Учитывая влияние перестановок и настроек по умолчанию на мобильные устройства и значительную долю Apple на рынке, мы считаем, что существующие соглашения Apple с Google создают существенный барьер для входа и развития для других компаний, влияющих на конкуренцию между поисковыми системами на мобильных устройствах, — отметили регуляторы.

Получается, что такое соглашение пока нельзя назвать полностью незаконным, но оно как минимум находится на грани закона и его нарушения. Иногда впрочем компании перешагивают эту грань. Британское управление по конкуренции и рынкам предложило несколько вариантов изменения соглашения Apple и Google, чтобы обеспечить честность конкуренции. Один из вариантов предполагает полное расторжение такого соглашения, но мы-то понимаем, что компании найдут другой способ договориться.

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На данном этапе от всех сторон разбирательства, включая Apple и Google, требуется предоставление плана действий, который позволит избежать этой конфликтной ситуации. В качестве вариантов выхода из ситуации уже рассматривается вывод ”экрана выбора”, на котором пользователь сможет сам определиться, каким поисковиком ему пользоваться. Впрочем, все мы знаем, какой поисковик выберет бОльшая часть тех, кто увидит этот экран. Google слишком раскрутилась и владельцы смартфонов по умолчанию, чтобы не вникать в новые поисковики, все равно будут ”гуглить”. Тем более, на iPhone и сейчас можно выбрать базовый поисковик (даже Яндекс есть), но мало кто это делает.

Пока ни Apple, ни Google не дали внятных комментариев по этой ситуации, но она не очень приятная. Получается, что компании нарушают закон, но пока не очень злостно и регуляторы не могут выписать им миллиардные штрафы.

Претензии правительств к мировым компаниям

Если присмотреться к комментариям представителей власти, складывается ощущения, что пока чуть больше вопросов именно к Apple, ведь она не дает выбрать другой поисковик. Но и к Google, которая оплачивает это, есть свои вопросы.

В нашем Telegram-чате как раз недавно задавались вопросом поисковика в операционной системе. Как в воду глядели.

Это не единственные претензии к компаниям. Мало того, что Google уже не так давно оказывалась в центре крупного скандала в Европе, так еще и к Apple есть вопросы с точки зрения магазина AppStore, в котором, как считают законодатели, в том числе и в США, все не так чисто.

Как видим, являясь большой компанией, очень сложно и заработать, и угодить всем. Как только ты оказываешься на таком уровне, что можешь стать монополистом, к тебе сразу приходят с проверками. Не буду дальше развивать эту тему, аналогии проводите сами.