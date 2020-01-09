Смартфоны Samsung подверглись атаке хакеров

Компания Samsung в последнее время стала причиной не очень хороших новостей. Так, например, недавно один из пользователей Reddit провёл собственное расследование, согласно которому смартфоны Samsung передают данные пользователей на китайские сервера компании 360. Дело в том, что её программное обеспечение по очистке памяти смартфона встроено в саму систему, и отключить функцию очистки без использования дополнительных средств не получится. В этот раз речь пойдет об еще одном инциденте, в котором пострадали популярные личности в Южной Корее.

Об инциденте впервые стало известно 8 января от наших корейских коллег: многих знаменитых в Южной Корее людей, владеющих смартфонами Samsung, взломали хакеры.

Как же так получилось?

Хакеры, получив доступ к личным данным людей, просили за них деньги, в противном случае они угрожали тем, что выложат данные в Сеть. Им удалось заполучить контакты, картинки, видео и текстовые сообщения многих корейских звёзд.

Очевидно, что хакеры не просто так выбирали жертв, они искали самых богатых, чтобы затем просить от 43 до 860 тысяч долларов в качестве выкупа. За всё время своей деятельности им удалось взломать огромное количество людей. В источнике заявляют, что список действительно длинный, однако было решено не раскрывать конкретные имена людей. Заявляют также о том, что от рук хакеров пострадал один из самых популярных певцов Южной Кореи — ему пришлось выкупать данные у хакеров.

В сообщении раскрывается лишь одно имя Чжу Женмо, который решил не отвечать на угрозы хакеров. Результатом этого стало появление в Интернете личных переписок звезды с другими популярными личностями Южной Кореи.

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Есть ли в этом вина Samsung?

Невозможно не винить в этом компанию, ведь именно смартфоны Samsung стали причиной воровства данных популярных людей. Очевидно, участие во всём этом знаменитостей приведёт к крупному расследованию. Пока непонятно, как именно хакерам удавалось заполучить данные людей, однако не исключено, что в этом может быть и вина самих пострадавших. Вероятно, они перешли по вредоносной ссылке. Но даже в этом случае это ненормально, когда из-за обычных действий пользователя его данные могут попасть в руки другим людям. Не исключено, что все пострадавшие могут потребовать от Samsung деньги, потому что именно сейчас раскрылся факт того, что все они владели аппаратами данной компании.

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Хакеры — угроза человечества?

Каждый день в новостях мы всё чаще видим упоминание о различных взломах. Не так давно, например, был взломан государственный сайт США, где хакеры оставили сообщение президенту Америки. В марте 2019 года появились сообщения о взломе смартфона самого богатого человека в мире Джеффа Безоса. Взлом — это сложный процесс, многие всю жизнь отдают изучению безопасности и нахождению погрешностей в защите различного программного обеспечения, хакеры — это безусловно умные люди, которые хорошо разбираются в информационной безопасности, поэтому недооценивать их не стоит. Однако порой они даже не осознают, что совершают преступление, для многих это лишь забава.

Samsung Knox недостаточно хорош?

Вряд ли теперь бизнесмены будут приобретать устройства Samsung, ведь они это делали из-за повышенной безопасности, которая обеспечивается системой Samsung Knox. На официальном сайте сказано, что это «мобильная платформа безопасности, разработанная для компаний с развитой системой корпоративной мобильности». Также там сказано, что эта система одобрена правительствами многих стран и они обеспечивает защиту бизнеса. Если считать, что для многих знаменитостей их популярность является способом зарабатывания денег, они имеют право подать на Samsung в суд за некачественное предоставление услуг в сфере безопасности. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях ниже и подписывайтесь на нас в Телеграм.